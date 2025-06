AVIS AUX MÉDIAS - Vacances d'été : Anticiper pour mieux en profiter

MONTRÉAL, le 3 juin 2025 /CNW/ - Raymond Chabot appelle les consommateurs à éviter le surendettement pour les vacances estivales. Dans un contexte économique chancelant où les risques de récession sont à nos portes, la prudence financière est de mise.

Depuis quatre ans, les dossiers d'insolvabilité chez les consommateurs ne cessent d'augmenter au Québec. Ce constat rappelle l'importance d'anticiper ses dépenses estivales pour éviter que les vacances ne deviennent une source d'endettement à long terme.

Partez en vacances en évitant l'endettement!

La saison estivale approche à grands pas et de nombreux Québécois s'apprêtent à prendre la route des vacances. Pour éviter les mauvaises surprises et profiter pleinement de ce moment de détente, les experts de Raymond Chabot, filiale en redressement et insolvabilité de Raymond Chabot Grant Thornton, invite les Québécois à bien planifier leur budget vacances, faute de quoi le remboursement des dépenses par carte de crédit pourrait s'échelonner sur plusieurs mois et occasionner des problèmes financiers.

Les entrepreneurs peuvent aussi prendre des vacances

Quoi prévoir ou faire avant de fermer son entreprise ou son commerce pour les vacances? Le contexte d'affaires et commercial difficile pour certains entrepreneurs peut générer une source de stress avant de fermer boutique ou de céder sa place comme dirigeant pour profiter de vacances bien méritées. Comment éviter des écueils sur le plan financier et opérationnel et s'assurer d'un congé reposant et profitable?

Pour de judicieux conseils afin de bien composer avec les vacances, les syndics autorisés en insolvabilité de Raymond Chabot proposent différents conseils et stratégies pour garder le cap financièrement, tant pour les consommateurs que pour les entrepreneurs.

À propos de Raymond Chabot

Raymond Chabot, filiale de Raymond Chabot Grant Thornton, se spécialise depuis plus de 40 ans dans les domaines de l'insolvabilité et du redressement financier auprès des particuliers et des entreprises. Avec une équipe de plus de 200 professionnels répartis dans quelque 100 bureaux au Québec, au Nouveau-Brunswick et en Ontario, il s'agit du plus important réseau québécois de conseillers en redressement financier et syndics autorisés en insolvabilité. Raymond Chabot se distingue par son expertise ainsi que par son approche humaine et empathique.

À propos de Raymond Chabot Grant Thornton

Raymond Chabot Grant Thornton est une firme de services professionnels vouée au succès des organisations et de leurs dirigeants depuis 1948. Les professionnels de la firme sont engagés à accompagner les clients dans leur réussite grâce à une profonde compréhension de ce qui compte pour eux, pour leur entreprise et leur industrie. Cette fine connaissance, jumelée au talent et à la passion d'une équipe de professionnels, permet de stimuler la croissance. Leader québécois et canadien dans les domaines de la certification, de la fiscalité, des services-conseils, du redressement d'entreprises et de l'insolvabilité, Raymond Chabot Grant Thornton compte sur une équipe de plus de 2 900 professionnels, dont environ 200 associés, répartis dans quelque 100 bureaux au Québec et dans les régions d'Ottawa et d'Edmundston.

Conjointement avec Doane Grant Thornton, autre firme canadienne, et l'organisation mondiale Grant Thornton, nous sommes présents dans près de 160 marchés et comptons 76 000 employés qui offrent une véritable connaissance, une perspective innovante et l'agilité nécessaire afin que les clients continuent d'évoluer.

SOURCE Raymond Chabot Grant Thornton

Source : Francis Letendre, Chef - Communications et affaires publiques, Raymond Chabot Grant Thornton, Tél. : 514 390-4201, [email protected]