/R E P R I S E -- INVITATION AUX MÉDIAS - Raymond Chabot Grant Thornton disponible pour commenter le budget du Québec 2025/

MONTRÉAL, le 14 mars 2025 /CNW/ - À la suite du dépôt du budget du Québec, le mardi 25 mars vers 16 h, une équipe de Raymond Chabot Grant Thornton procédera à son analyse. Par la suite, dès le lendemain matin, soit le mercredi 26 mars, des fiscalistes, mais aussi des experts en conseil et en économie, accorderont des entrevues médias.

Les médias régionaux du Québec sont donc invités à faire appel à un expert fiscaliste et en économie de leur région pour informer leur public (auditeurs, téléspectateurs et lecteurs) des mesures budgétaires importantes, dès le matin du 26 mars. Quelques entrevues pourraient toutefois être effectuées à compter de 17 h, le jour même du dépôt du budget.

Pour planifier une entrevue avec un fiscaliste de votre région, communiquez avec Gaëlle Fontaine, conseillère, Communications et Affaires publiques (par courriel : [email protected]; par téléphone : 438 349-0842), préférablement d'ici le vendredi 21 mars, 17 h.

