MIRABEL, QC, le 20 févr. 2026 /CNW/ - Ray Junior Courtemanche annonce officiellement le lancement de la distribution de Champagne Ray Junior au Québec. Cette initiative marque une étape importante dans le développement de la marque, désormais offerte aux consommateurs québécois par les réseaux de distribution autorisés.

Champagne Ray Junior incarne la réussite, le dépassement de soi et l'accomplissement. Pensé pour accompagner les moments marquants de la vie personnelle et professionnelle, il s'inscrit dans une approche de célébration responsable et réfléchie, en harmonie avec les normes et réglementations en vigueur au Québec.

Distribution au Québec

Champagne Ray Junior sera distribué au Québec conformément aux lois et règlements applicables aux boissons alcooliques, notamment par l'entremise des réseaux autorisés.

La marque encourage une consommation responsable, réservée aux personnes en âge légal, et rappelle que le champagne doit être apprécié avec modération dans le cadre de moments significatifs.

Une signature québécoise, un savoir-faire champenois

Élaboré en Champagne, en France, en collaboration avec la maison Simon Devaux, Champagne Ray Junior unit tradition, excellence et vision contemporaine.

Chaque bouteille porte une signature forte : celle d'un parcours, d'une ambition et d'une célébration consciente.

Champagne Ray Junior, c'est de célébrer la réussite.

À propos de Ray Junior Courtemanche

Ray Junior Courtemanche est un entrepreneur québécois animé par une vision claire : inspirer le dépassement de soi et célébrer la réussite avec élégance. Porté par des valeurs profondes telles que la résilience, la maîtrise, le partage et l'accomplissement, il incarne un leadership humain, ambitieux et profondément aligné sur l'excellence.

À travers Champagne Ray Junior, il transpose sa philosophie de vie dans un produit d'exception : un symbole de discipline, de persévérance et de célébration consciente. Sa signature ne représente pas seulement un nom, mais un engagement celui d'honorer le parcours, le travail accompli et les victoires méritées.

Ray Junior Courtemanche inspire une génération d'entrepreneurs et de rêveurs à viser plus haut, à rester constants et à célébrer chaque étape franchie avec gratitude et distinction.

Contactez-nous pour avoir plus d'informations :

514-433-5355

[email protected]

https://www.investissementrayjunior.com

SOURCE Investissement Ray Junior