Rattrapage scolaire - Un plan empreint de souplesse pour que les milieux ciblent les moyens les plus adaptés à leur situation pour la réussite de leurs élèves !

QUÉBEC, le 9 janv. 2024 /CNW/ - C'est avec enthousiasme que la Fédération des centres de services scolaires du Québec (FCSSQ) et l'Association des directions générales scolaires du Québec (ADGSQ) saluent le plan de rattrapage scolaire annoncé aujourd'hui par le ministre de l'Éducation, monsieur Bernard Drainville. Tenant compte des recommandations de plusieurs acteurs du réseau public d'éducation, notamment la FCSSQ, les directions générales, les cadres scolaires, les directions d'établissement et les associations de parents, ce plan vise à atténuer les retards engendrés par les mouvements de grèves et à assurer les apprentissages et la réussite éducative de l'ensemble des élèves.

Nous tenons à souligner :

La souplesse de ce plan laissant le soin à chaque milieu de cibler les moyens les plus adaptés à sa situation ;

Le report des épreuves ministérielles de janvier donnant le temps aux élèves de bien s'y préparer ;

La prolongation de la 2 e étape contribuant à augmenter le temps consacré aux apprentissages avant le second bulletin ;

étape contribuant à augmenter le temps consacré aux apprentissages avant le second bulletin ; L'aménagement d'un calendrier des épreuves de fin d'année permettant de maximiser le temps d'enseignement ;

La révision de la pondération des épreuves, tout en maintenant la valeur certificative des évaluations, incluant les épreuves à sanction de 4e et 5e secondaire, qui évalueront les apprentissages prioritaires pour les sessions de juin et d'août.

« Ce plan porteur comporte des mesures qui donneront au réseau et aux équipes-écoles toute la souplesse nécessaire pour déployer les moyens les plus adaptés afin de répondre aux besoins de leurs élèves et atténuer le décalage entre ceux-ci. Ce plan contribuera également à combler progressivement le retard accumulé et à favoriser la réussite éducative de l'ensemble des élèves. Le personnel scolaire est heureux d'accueillir les élèves dans ce contexte particulier de seconde rentrée scolaire. Nous savons d'ailleurs que ce retour en classe était très attendu par le personnel, par les parents et par les jeunes, lesquels étaient fébriles à l'idée de retrouver leurs enseignants, leur routine scolaire, leurs amis et leur milieu de vie », s'est réjouie la présidente-directrice générale de la FCSSQ, madame Caroline Dupré.

« Les directions générales des centres de services scolaires travailleront en étroite collaboration avec leurs équipes afin de mettre en place tous les ajustements nécessaires pour aider les élèves à rattraper le retard scolaire et assurer leur réussite. Nos dirigeants scolaires ont à cœur la réussite éducative de leurs élèves. La rigueur et la créativité dont les équipes-écoles font preuve au quotidien leur permettront assurément de mettre en œuvre un plan de rattrapage scolaire significatif et évolutif », a déclaré le président de l'Association des directions générales scolaires du Québec, monsieur Lucien Maltais.

À PROPOS DE LA FCSSQ

La FCSSQ regroupe l'ensemble des centres de services scolaires francophones du Québec ainsi que le Centre de services scolaire du Littoral. Les centres de services scolaires veillent à la réussite scolaire de plus d'un million d'élèves en assurant des services éducatifs au primaire, au secondaire, en formation professionnelle et à l'éducation des adultes. La FCSSQ offre à ses membres des services en relations du travail, en ressources matérielles et informationnelles, financement, transport scolaire, formation professionnelle, services éducatifs aux jeunes et aux adultes, des services juridiques et de la formation. Conjointement avec le MEQ, la Fédération coordonne et dirige la négociation des matières nationales sectorielles des conventions collectives.

À PROPOS DE L'ADGSQ

L'Association des directions générales scolaires du Québec (ADGSQ) regroupe quelque 180 directions générales et directions générales adjointes qui agissent en complémentarité au sein des centres de services scolaires et des commissions scolaires en tant que leader du système public d'éducation francophone et anglophone au Québec. Premières responsables administratives et éducatives des centres de services scolaires et des commissions scolaires au Québec, les directions générales ont notamment pour mission de mettre en place les conditions pour favoriser la réussite scolaire et la persévérance des élèves.

