WestJet poursuit ses efforts de reprise opérationnelle et de soutien aux invités

CALGARY, AB, le 12 juill. 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, la première convention collective entre WestJet et l'Aircraft Mechanics Fraternal Association (AMFA), le syndicat accrédité représentant les ingénieurs d'entretien des aéronefs de WestJet et d'autres employés des Opérations techniques, a été ratifiée.

« Cette étape importante est une bonne nouvelle pour notre organisation et nos invités, car elle consolide une entente de cinq ans qui assure la stabilité de notre entreprise et reflète la valeur et les contributions essentielles de nos ingénieurs d'entretien des aéronefs et d'autres employés des Opérations techniques, a déclaré Diederik Pen, président de WestJet Airlines et chef d'exploitation du groupe. Bien que nous soyons reconnaissants d'avoir trouvé une solution en suivant une voie claire ensemble en tant qu'équipe unifiée, nous reconnaissons que l'impact sans précédent des perturbations de la longue fin de semaine de juillet demeure préoccupant pour nos invités, les collectivités que nous servons et nos employés. »

À propos de WestJet

