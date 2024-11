Rassemblement contre les gels en immigration au Québec

MONTRÉAL, le 30 nov. 2024 /CNW/ - À la suite de l'annonce de Jean-François Roberge, ministre de l'Immigration de la francisation et de l'intégration, quant au gel de deux programmes d'immigration économique majeurs, l'organisme de défense des droits des personnes immigrantes Le Québec c'est nous aussi (LQCNA) organise un rassemblement devant le ministère ce samedi 13h au 1200 boul. St-Laurent à Montréal afin de sensibiliser la population aux impacts de ces mesures. LQCNA est soutenu dans ses demandes par le Conseil régional FTQ Montréal métropolitain et par le Conseil central du Montréal métropolitain-CSN.

Le mois dernier, le gouvernement québécois a annoncé qu'il ne recevrait plus de nouvelles demandes de Certificats de Sélection du Québec (CSQ) dans le cadre du Programme de sélection des travailleurs qualifiés (PSTQ), ainsi que dans le volet « Diplômés » du Programme de l'Expérience Québécoise (PEQ). Cette annonce, additionnée au moratoire sur l'émission de permis de travail fermés dans la région de Montréal pour les postes à bas salaire, ferme brutalement la porte à de nombreux travailleurs déjà installés au Québec. Pour ces milliers de personnes, il va être impossible de renouveler un permis de travail, et d'accéder à la résidence permanente.

LQCNA rappelle que les parcours d'immigration de ces milliers de personnes au Québec sont souvent planifiés sur de nombreuses années. Ces mesures brisent des vies qui se sont investies pour le Québec. Ces retournements de situation répétés risquent également de refroidir de façon durable quiconque souhaite venir étudier ou travailler au Québec à l'avenir.

Pour traiter avec dignité les personnes qui ont choisi le Québec, LQCNA demande au gouvernement de :

Mettre fin aux gels d'émission de permis de travail fermés sous certaines conditions et aux gels aux PSTQ et au PEQ-diplômés ;

Garantir l'éligibilité au PEQ-diplômés à tous les étudiant-es diplômés et éligibles selon les critères en vigueur au moment du gel, et cela jusqu'à la fin du gel ;

Annuler l'exclusion de la majorité des diplômés d'établissements anglophones du PEQ-diplômés ;

Garantir le maintien de ces programmes sur un horizon de 5 ans, afin de donner la prévisibilité nécessaire aux travailleurs, étudiants et familles qui choisissent de s'installer au Québec.

« On est venus ici parce qu'on a été invités, avec l'espoir de construire une vie meilleure et de contribuer à cette société. Aujourd'hui, on se sent abandonnés par des politiques qui rendent l'avenir incertain. Cela affecte non seulement nos projets, mais aussi notre bien-être et celui de nos proches. On ne demande pas de privilège, seulement la chance de continuer à faire partie de cette communauté qu'on aime et qu'on considère comme notre foyer » a exprimé Sergio, une personne touchée directement par les gels entrés en vigueur.

« Soumettre la résidence permanente à des impératifs principalement économiques est contraire aux valeurs ouvrières de solidarité et de justice sociale. Nous réclamons du gouvernement que les personnes déjà engagées dans les voies menant à la résidence permanente aient un droit acquis, une forme de passerelle administrative qui respecterait les promesses faites auprès d'eux et elles initialement. » Marc-Édouard Joubert, président du Conseil régional FTQ Montréal métropolitain.

« Le gouvernement a mis sur pied le PEQ, entre autres pour pourvoir des postes vacants. Et puis, il fait volte-face, sans considérer les impacts sur tous ceux qui se sont engagés de bonne foi à suivre les règles du programme. On ne peut jouer avec des êtres humains comme cela, ce sont des vies que ce gouvernement détruit avec ses réformes unilatérales. Dans un contexte où les personnes immigrantes sont de plus en plus précarisées, il est urgent que le gouvernement du Québec revienne sur le gel afin de rassurer la communauté immigrante » de s'indigner Ramatoulaye Diallo, trésorière au Conseil central du Montréal Métropolitain - CSN.

« Le gouvernement doit respecter le contrat qu'il a fait avec les personnes qui sont venues s'installer au Québec. Il ne peut pas changer les règles du jeu sans cesse, comme il le fait depuis 2018. Toute personne qui est déjà au Québec doit pouvoir bénéficier des programmes qui lui ont été promis à son arrivée », conclut Claire Launay, présidente de LQCNA.

Le Québec c'est nous aussi est un organisme composé exclusivement de bénévoles œuvrant pour la défense des droits et des conditions de vie des personnes immigrantes au Québec.

