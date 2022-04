Les directions de SNCF Voyageurs, de la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ), de SNCB et de Federated Hermes Infrastructure annoncent le rapprochement d'Eurostar et de Thalys.

BRUXELLES ET PARIS, le 29 avril 2022 /CNW Telbec/ - La première étape de cette alliance s'est concrétisée par la création d'une société holding détenue par SNCF Voyageurs (55,75 %), la CDPQ (19,31 %), SNCB (18,5 %) et des fonds gérés par Federated Hermes Infrastructure1 (6,44 %). La société, nommée « Eurostar Group », basée à Bruxelles, détient 100 % des parts d'Eurostar International Limited (Eurostar) et de THI Factory SA (Thalys), qui restent des entreprises ferroviaires de plein exercice et dont les sièges demeurent respectivement à Londres et à Bruxelles.