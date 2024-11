Selon le rapport annuel, le nombre de Canadiens et Canadiennes à soumettre des réclamations pour la gestion du poids a augmenté de 43 % l'an dernier; pour le traitement du TDAH, la hausse est de 20 %. Parallèlement, les pharmaciens et pharmaciennes prescrivent plus de médicaments que jamais auparavant.

TORONTO, le 14 nov. 2024 /CNW/ - Les Canadiens et Canadiennes font face à une vague croissante de problèmes de santé complexes qui suscitent un besoin urgent de médicaments accessibles. C'est ce que révèle un rapport qui vient d'être publié. Selon ce rapport, intitulé Perspectives stratégiques et tendances médicaments 2024, le coût total des réclamations de médicaments a augmenté de 300 millions de dollars en 2023 par rapport à l'année précédente. Cette augmentation témoigne de la nécessité d'offrir des régimes d'assurance médicaments abordables et novateurs en réponse aux besoins en constante évolution de la population canadienne.

Ce rapport, publié chaque année par GreenShield, la seule entreprise nationale d'assurance et de soins de santé sans but lucratif du Canada, repose sur les données tirées de plus de 34 millions de réclamations soumises par plus de 2 millions de réclamants et traitées par l'entreprise en 2023.

« Le rapport de cette année brosse un portrait très révélateur des nouveaux défis en matière de santé que doivent relever les Canadiens et les Canadiennes actuellement, notamment une hausse globale de l'utilisation et du coût des médicaments », a déclaré Mark Rolnick, premier vice-président et leader de GreenShield Administration « À GreenShield, nous sommes déterminés à améliorer les résultats en santé en facilitant l'accès à un ensemble de services d'assurance et de soins de santé. À la lumière de ces tendances, nous continuerons d'innover et d'adapter notre offre de manière proactive, tout en poursuivant notre mission, soit promouvoir Une meilleure santé pour tous. »

Points saillants du rapport Perspectives stratégiques et tendances médicaments 2024

Le coût total des médicaments continue d'augmenter.

Le coût total des réclamations de médicaments de notre clientèle a augmenté de 300 millions de dollars par rapport à 2022 pour atteindre 2,5 milliards de dollars en 2023.

Le coût des réclamations de médicaments par réclamant a augmenté pour passer de 18 $ entre 2022 et 2023.

2023. Le coût total des réclamations de médicaments de spécialité s'est élevé à environ 700 millions de dollars en 2023, contre 630 millions en 2022.

Au cours des cinq dernières années, le coût total des réclamations de médicaments a augmenté de plus de 66 %, alors que le nombre de réclamants n'a augmenté que d'environ 24 %.

L'utilisation de médicaments contre l'obésité a augmenté.

En 2023, on a enregistré une augmentation de 43 % des réclamations de médicaments contre l'obésité chez les réclamants de GreenShield par rapport à 2022.

Tant l'utilisation que le coût des réclamations de médicaments devraient continuer d'augmenter dans les années à venir.

Le coût des réclamations pour les médicaments contre le diabète et leur nombre ont augmenté de plus de 10 %.

Les médicaments contre le diabète ont vu leur coût augmenter de 13 % et représenteront 9 % du coût total des médicaments en 2023.

Les réclamations de médicaments contre le diabète ont augmenté de 16 % et représentent 7 % de l'ensemble des réclamations de médicaments.

On estime que la proportion de Canadiens et Canadiennes souffrant de diabète passera de 15 % à 17 % d'ici 2033.

Les diagnostics et la consommation de médicaments pour les problèmes de santé mentale sont en hausse.

Depuis le début de la pandémie de COVID-19, GreenShield a constaté une augmentation de 132 % du nombre de réclamations de soins en santé mentale et une augmentation de 50 % des réclamations pour des médicaments liés à la santé mentale.

Les médicaments contre la dépression et l'anxiété se classent au deuxième rang des réclamations de médicaments en 2023, après les réclamations en lien avec des infections.

Le nombre de réclamants qui prennent des médicaments contre l'anxiété ou la dépression a augmenté au fil du temps et a continué d'afficher une croissance annuelle de moins de 10 % en 2023.

Le coût total des médicaments pour traiter le trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité (TDAH) dans la catégorie des médicaments dont le traitement était situé entre 500 $ et 999 $ a augmenté de 24 % en 2023, et le nombre de réclamants, de 20 %.

Les pharmaciens et pharmaciennes prescrivent plus que jamais.

Le nombre de prescriptions rédigées par des pharmaciens et pharmaciennes atteindra 6 % en 2023, soit une augmentation de 140 % par rapport à 2019.

Dans les provinces où les pharmaciens et pharmaciennes ont plus de pouvoir, comme au Québec, ce pourcentage s'élève à 9 %.

Les pharmaciens et pharmaciennes ont tendance à prescrire des médicaments moins coûteux et moins complexes que les autres prescripteurs et prescriptrices dans le cas des problèmes de santé chroniques; en effet, le coût moyen des médicaments contre le diabète prescrits par des pharmaciens ou pharmaciennes était inférieur de 28 % à celui des médicaments prescrits par les médecins.

Ces résultats révèlent que le paysage des soins de santé et des pharmacies au Canada est en pleine mutation, comme conséquence de l'augmentation de l'incidence des maladies chroniques. Bien que la prise en charge des maladies chroniques nécessite une approche globale incluant un volet préventif, les médicaments demeurent la pierre angulaire du traitement pour de nombreuses personnes.

Combler les lacunes en matière d'assurance

Actuellement, c'est plus d'un million de Canadiens et Canadiennes qui n'ont pas d'assurance médicaments. GreenShield a toujours eu la conviction que tous les Canadiens et Canadiennes méritent un accès abordable à une assurance médicaments. Dès sa création, l'entreprise s'est établie comme organisation sans but lucratif qui réinvestit dans l'amélioration de l'équité en santé pour tous les Canadiens et Canadiennes mal desservis.

L'an dernier, elle a lancé le programme de médicaments essentiels de GreenShield Communautaire. Ce programme fournit des médicaments d'ordonnance sans frais aux Ontariens et Ontariennes admissibles sans assurance médicaments publique ni privée. Le programme est maintenant offert en Nouvelle-Écosse et devrait être instauré dans d'autres provinces l'an prochain.

GreenShield envisage un avenir où l'ensemble des Canadiens et Canadiennes pourront atteindre leur plein potentiel en matière de santé et de bien-être, peu importe leurs antécédents ou leur situation. Inscrite sur la liste « Change the World » 2024 de Fortune et reconnue comme l'une des cultures d'entreprise les plus admirées du Canada, l'entreprise entend y parvenir en conjuguant l'innovation dans ses services d'assurance et de soins de santé et la poursuite de sa mission sociale, soit promouvoir Une meilleure santé pour tous.

À propos de GreenShield

Seule entreprise sans but lucratif de services d'assurance et de soins de santé à l'échelle du Canada, GreenShield croit que l'accès aux soins de santé est un droit, et non un privilège. Nous sommes déterminés à améliorer les résultats en santé, à contribuer au changement systémique et à bâtir un avenir où chaque Canadien et chaque Canadienne peuvent atteindre leur plein potentiel en matière de santé.

Nous proposons une toute nouvelle expérience de l'assurance et des soins de santé grâce à notre modèle unique de « fournisseur-payeur » : « fournisseur » parce que nous offrons divers services de soins de santé, notamment en santé mentale, en pharmacie, en prise en charge des maladies chroniques et en télémédecine, et « payeur » parce que nous offrons des services d'assurance, d'administration des régimes et de traitement des réclamations. Ce modèle permet à GreenShield d'offrir ses services d'assurance et de soins de santé de façon intégrée.

Notre mission : promouvoir Une meilleure santé pour tous. Entreprise à vocation sociale sans but lucratif, nous réinvestissons nos revenus excédentaires directement dans le soutien de communautés mal desservies dans le cadre d'initiatives évolutives de GreenShield Communautaire visant à amener un changement concret. Par l'intermédiaire de GreenShield Communautaire, l'entreprise s'est engagée à investir 75 millions de dollars pour améliorer la santé de plus d'un million de Canadiens et Canadiennes d'ici la fin de 2025.

GreenShield est fière de sa culture qui a été reconnue comme l'une des cultures d'entreprise les plus admirées du Canada, d'avoir obtenu la certification d'Entreprise généreuse d'Imagine Canada et d'avoir vu son nom inscrit sur la liste « Change the World » de Fortune.

‍GreenShield est composée de trois entités sans but lucratif : Green Shield Canada (GSC), l'Association Green Shield et la Fondation du Bouclier Vert du Canada, ainsi que les filiales en propriété exclusive de l'Association GreenShield, y compris GreenShield Santé inc. et GreenShield Administration inc.

