Le quatrième rapport annuel fait état des nouvelles tendances et perspectives du secteur pharmaceutique canadien.

TORONTO, le 19 oct. 2023 /CNW/ - Lorsque tous les projecteurs sont tournés vers l'Ozempic, les innovations en matière de traitement contre les maladies chroniques courantes peuvent facilement passer inaperçues. C'est aujourd'hui que GreenShield publie son rapport Perspectives stratégiques et tendances médicaments 2023 , dans lequel elle dégage les principales perspectives concernant trois catégories de traitement en marge d'Ozempic.

GreenShield publie son quatrième rapport annuel qui révèle les tendances émergentes et les perspectives clés à travers l’industrie pharmaceutique canadienne. (Groupe CNW/GreenShield)

« Dans le contexte actuel en constante évolution des soins de la santé, le rapport Perspectives stratégiques et tendances médicaments 2023 de GreenShield trace un portrait captivant des taux l'utilisation des médicaments, qui connaît une augmentation globale en raison de nouvelles thérapies et de la façon dont les personnes assurées gèrent leur santé », souligne Mark Rolnick, premier vice-président directeur et leader des solutions d'administration à GreenShield. « Nous allons suivre ces tendances de près, et le rapport nous permet non seulement de mieux cerner les besoins de nos partenaires, mais aussi d'exposer l'approche que nous proposons de prendre adapter notre offre et ainsi bonifier les soins de santé pour tous. »

Le rapport 2023 repose sur les données tirées de plus de 32 millions de réclamations soumises par au-delà de 2 millions de réclamants et traitées par GreenShield Administration au cours de la dernière année. Il présente trois indications thérapeutiques qui pourraient avoir d'importantes répercussions sur les régimes d'assurance privés en 2023, soit le trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité (TDAH), les migraines ainsi que l'asthme et les maladies pulmonaires obstructives chroniques (MPOC).

Première tendance : Taux de croissance à deux chiffres du nombre de réclamants adultes atteints du TDAH

Le nombre d'adultes atteints du TDAH est à la hausse, puisque le nombre de réclamants aux prises avec ce trouble a augmenté de 15 %, 6 réclamants de GreenShield Administration sur 100 prenant désormais des médicaments contre le TDAH selon les données de 2022.

De plus, on a constaté que le TDAH était plus fréquent chez les patients de moins de 25 ans, chez les hommes et dans certaines provinces comme au Québec et à Terre-Neuve. Toutefois, même si la prévalence du TDAH était beaucoup plus élevée chez les réclamants non adultes, le taux de prévalence dans la cohorte d'adultes a augmenté de façon constante et notable.

Le rapport fait état d'une importante augmentation des dépenses en médicaments contre le TDAH chez les adultes, attribuable à la forte croissance du nombre de réclamants qui utilisent ces médicaments. Le TDAH est traité au moyen d'une combinaison d'approches, y compris la thérapie comportementale, la formation en aptitudes sociales et la pharmacothérapie, et plusieurs nouveaux médicaments sont proposés pour aider les personnes aux prises avec ses symptômes. Le dimésylate de lisdexamfétamine (Vyvanse) et le méthylphénidate (Concerta) comptent parmi les médicaments qui sont prescrits le plus souvent.

Deuxième tendance : De nouveaux traitements préventifs au secours des patients atteints de migraine

Selon le rapport, des anticorps inhibiteurs du CGRP (peptide lié au gène de la calcitonine), tels qu'Aimovig, Ajovy et Emgality, suscitent un certain engouement

Beaucoup considèrent cette innovation dans le traitement de la migraine comme une réussite. Ces nouveaux médicaments biologiques ont néanmoins entraîné une hausse du coût total des médicaments pour ces patients de 132 % au cours des trois dernières années.

Troisième tendance : Augmentation du nombre de réclamants de médicaments contre l'asthme et les MPOC

Le rapport révèle que les médicaments utilisés principalement pour traiter l'asthme et les MPOC ont été réclamés par 16 % des réclamants, soit 382 000, en 2022.

Comme dans le cas des migraines, des médicaments biologiques sont maintenant prescrits pour traiter l'asthme. Ainsi, selon GreenShield, le nombre de réclamants utilisant des médicaments biologiques pour prendre en charge l'asthme sévère a connu une augmentation de 13,5 % par année entre 2018 et 2022.

Autres faits saillants du rapport

À mesure que les taux d'utilisation augmentent, la concentration des coûts semble s'intensifier. Plus 50 % du coût total des médicaments étaient associés aux grands réclamants (le « top 5 % »), et plus de 30 % étaient associés au premier pour cent de ces grands réclamants (le « top 1 % »). Cette tendance ouvre la voie à la mise en place d'un meilleur soutien des patients grâce à des stratégies comme la gestion globale de cas cliniques offerte par des pharmacies de spécialité, de nouvelles pratiques pour l'approbation préalable des médicaments, des traitements par étapes et des ententes d'inscription pour certains médicaments.

L'augmentation de l'utilisation des médicaments génériques demeure un élément important de la gestion des coûts dans les régimes privés d'assurance médicaments, et les politiques obligatoires en matière de médicaments génériques sont un moyen essentiel pour réaliser de telles économies. Les produits génériques constituaient une part toujours plus importante des réclamations traitées par GreenShield Administration, soit 66,2 % de toutes les réclamations en 2022, contre 65,6 % en 2021.

Le diabète se classait au deuxième rang des coûts de médicaments du « top 5 % », et au neuvième rang dans la catégorie du « top 1 % ». Sa présence tant dans le « top 1 % » que dans le « top 5 % » s'explique par la forte prévalence de la maladie et l'augmentation du coût du traitement par patient en raison de l'utilisation de nouveaux agents antidiabétiques, comme Ozempic.

Les patients atteints de polyarthrite rhumatoïde (PAR), de la maladie de Crohn, de colite ulcéreuse et de psoriasis en plaques représentent la plus grande part du coût total des médicaments, tant dans le groupe du « top 1 % » que dans celui du « top 5 % ».

« Notre rapport annuel sur les tendances médicaments nous permet de garder le cap sur l'innovation et notre souci d'aider les personnes dans le besoin, qui se situent encore au cœur des préoccupations de GreenShield, ajoute Mark Rolnick. À l'instar des besoins de la population canadienne, nous avons évolué pour devenir la seule organisation intégrée de soins de santé et d'assurance au pays et à exercer ses activités à titre de fournisseur-payeur; nous offrons des services d'assurance, d'administration et de règlement des réclamations à titre de "payeur", en plus d'offrir des services de santé, notamment en santé mentale, en pharmacie et en soins de santé à titre de "fournisseur". Parce que nous seuls possédons la capacité d'offrir un éventail complet et intégré d'outils technologiques et de services d'assurance et de soins de santé, nous sommes en mesure d'offrir aux clients, peu importe leur taille, de nouveaux traitements qui suivent ces nouvelles tendances médicaments,

En plus de publier chaque année son rapport sur les tendances médicaments, GreenShield Administration fait la promotion d'une meilleure santé en offrant ses solutions intégrées en assurance et soins de santé à plus de 6 millions de Canadiens et Canadiennes d'un océan à l'autre. Pour en savoir plus sur le rapport de GreenShield Administration, rendez-vous à https://www.greenshield.ca/fr-ca/administration .

À propos de GreenShield

GreenShield est une organisation de services de santé et d'assurance intégrés et la première organisation au Canada à exercer ses activités à titre de fournisseur-payeur. Elle offre des services d'assurance, d'administration et de règlement des réclamations à titre de « payeur », en plus d'offrir des services de santé, notamment en santé mentale, en pharmacie et en soins de santé à titre de « fournisseur ». En unissant les fonctions de fournisseur et de payeur, GreenShield simplifie l'accès aux soins, élimine les obstacles administratifs et améliore les résultats en matière de santé pour sa clientèle.

GreenShield se distingue par sa configuration unique d'entreprise à vocation sociale sans but lucratif qui réinvestit dans la collectivité et déploie ses services pour soutenir les communautés canadiennes mal desservies par l'entremise de son secteur axé sur l'impact social, GreenShield Communautaire. L'entreprise a pour objectif global d'investir 75 millions de dollars dans des initiatives d'impact social pour améliorer la vie d'au moins un million de Canadiens et Canadiennes d'ici 2025, et particulièrement en santé mentale, en soins buccodentaires et en médicaments essentiels. En tant que redoutable compétiteur, GreenShield continue d'innover en faisant évoluer son offre pour être en mesure d'atteindre son objectif, soit promouvoir une meilleure santé pour tous.

GreenShield.ca

* GreenShield désigne collectivement Green Shield Canada (GSC), l'Association Green Shield et Holdings Green Shield Inc. Cette dernière est la principale entreprise utilisée pour héberger les filiales de services de santé et d'administration, y compris Inkblot, Tranquility, BCH Consultants, NKS Health Canada, The Health Depot Pharmacy. Holdings Green Shield Inc. est elle-même une filiale en propriété exclusive de l'Association Green Shield, un organisme sans but lucratif.

SOURCE GreenShield

Renseignements: Katherine Rowan, [email protected], (514) 825 9828