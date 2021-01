Cette catégorie en plein essor a attiré des flux records de 41 milliards $ en 2020, avec le lancement de plus de 115 nouvelles offres

Le secteur des FNB devrait continuer à se développer en 2021 grâce à une plus grande sensibilisation des investisseurs, à l'augmentation du nombre de fonds cotés au Canada et aux pressions exercées sur les fournisseurs pour qu'ils élargissent leur offre

TORONTO, le 26 janv. 2021 /CNW/ - Placements Mackenzie a publié aujourd'hui son Rapport 2021 sur les FNB, lequel présente une vue d'ensemble du secteur canadien des fonds négociés en bourse (« FNB ») en 2020 et identifie les principales tendances qui façonneront cette catégorie d'investissement en 2021.

Le rapport note que, alors que le monde célébrait le 30e anniversaire du premier FNB en 2020, la sensibilisation croissante des investisseurs canadiens aux avantages que procurent les FNB a alimenté la poursuite de leur adoption. Parmi les faits marquants de l'année, citons :

Des flux records : 41 milliards de dollars d'actifs ont été versés dans le secteur en 2020, éclipsant en sept mois seulement le record établi en 2019. À la fin de l'année, le total des actifs sous gestion s'élevait à un niveau record de 257 milliards $, contre 192 milliards $ en 2019.

« Malgré la volatilité enregistrée au cours de l'année, les Canadiens ont continué à adopter les FNB en nombre record, a déclaré Michael Cooke, vice-président principal et responsable des FNB, Placements Mackenzie. Grâce à leur transparence, leur rentabilité et leurs outils de portefeuille passif flexibles, nous pensons que les FNB continueront à aider les investisseurs particuliers et institutionnels à naviguer sur des marchés incertains en 2021. »

Perspectives pour 2021

Le rapport de Mackenzie a également identifié les principales tendances qui, selon la firme, façonneront l'espace canadien des FNB en 2021. Ces tendances sont les suivantes :

Un potentiel de croissance : Comparativement au marché américain des FNB, le marché canadien est relativement plus petit et encore en développement. La demande des professionnels de l'investissement et des investisseurs se traduira inévitablement par des allocations plus importantes de la part d'un plus grand nombre d'investisseurs à mesure que les avantages des FNB deviendront plus évidents.

Le rapport complet se trouve à www.placementsmackenzie.com.

À propos de Placements Mackenzie

Placements Mackenzie (« Mackenzie ») est une société de gestion de placements de premier rang gérant un actif d'environ 187 milliards $ au 31 décembre 2020. Mackenzie fournit des solutions de placement et des services connexes à plus d'un million de clients au détail et institutionnels, par l'intermédiaire de multiples réseaux de distribution. Fondée en 1967, Mackenzie est un leader mondial de la gestion d'actif avec des bureaux au Canada ainsi qu'à Boston, Dublin, Londres, Hong Kong et Beijing. Mackenzie est membre du groupe de sociétés de Société financière IGM (TSX:IGM), l'une des principales sociétés de services financiers au Canada. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site placementsmackenzie.com.

