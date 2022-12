Rapport sur la qualité de l'air dans les écoles - Avec une concentration hebdomadaire de CO2 inférieure à 1 500 ppm, 99 % des classes du Québec respectent la norme établie pour la qualité de l'air

QUÉBEC, le 2 déc. 2022 /CNW Telbec/ - À la suite de la publication des données sur la qualité de l'air dans les écoles, pour la période du 5 septembre au 28 octobre 2022, la Fédération des centres de services scolaires du Québec (FCSSQ) se fait rassurante quant au fait que la qualité de l'air dans les écoles respecte, pour la quasi-totalité des 68 000 classes, les normes édictées par les autorités compétentes. La FCSSQ tient d'ailleurs à réitérer que les centres de services scolaires mettent tout en œuvre, quotidiennement, pour assurer la santé et la sécurité des élèves et du personnel.

À la lumière des données rendues publiques, il appert que la quasi-totalité des classes ont une bonne qualité de l'air. De fait, 99 % des locaux ont enregistré une concentration moyenne hebdomadaire de CO 2 inférieure à 1 500 ppm, signe d'une bonne qualité de l'air. Pour les 724 classes, sur plus de 68 000, affichant une moyenne hebdomadaire dépassant 1 500 ppm durant 3 semaines ou plus, les centres de services scolaires concernés effectuent les suivis appropriés pour chacune de ces classes.

« Les centres de services scolaires assurent un suivi rigoureux de la qualité de l'air dans leurs établissements afin de détecter rapidement les situations problématiques et régulariser la situation, le cas échéant. Aussi, l'installation des lecteurs de CO 2 fait partie d'une stratégie plus globale d'amélioration continue de la qualité de l'air dans les établissements. À la lumière des analyses effectuées l'an dernier, des travaux ont été réalisés dans certains établissements et lorsque nécessaire, des échangeurs d'air ont été installés. Les centres de services scolaires maintiennent leur vigilance et planifient les travaux requis, le cas échéant. Le message à retenir est que la qualité de l'air dans les écoles du Québec est bonne et que toutes les mesures sont prises pour corriger les situations ponctuelles lorsque nécessaire. », a rappelé la présidente-directrice générale de la FCSSQ, Mme Caroline Dupré.

L'installation de lecteurs de CO 2 dans les classes permet au personnel scolaire de faire des interventions adaptées, graduelles et rapides, comme l'ouverture des fenêtres et des portes, et ce, en vue d'améliorer la qualité de l'air et d'éviter des concentrations trop élevées. Un équilibre entre une bonne température et une concentration adéquate de CO 2 doit être recherché.

Rappelons que le seuil acceptable de concentration de CO 2 a été fixé à 1 500 ppm par un comité d'experts mis en place par le Gouvernement du Québec. Il importe de préciser que les classes affichant un taux supérieur à cette norme ne sont pas dangereuses pour la santé de leurs occupants. À titre de rappel, la norme du Règlement sur la santé et la sécurité au travail (RSST) recommande une moyenne d'exposition inférieure à 5 000 ppm pour une journée de travail de 8 heures.

La FCSSQ regroupe l'ensemble des centres de services scolaires francophones du Québec ainsi que le Centre de services scolaire du Littoral. Les centres de services scolaires veillent à la réussite scolaire de plus d'un million d'élèves en assurant des services éducatifs au primaire, au secondaire, en formation professionnelle et à l'éducation des adultes. La FCSSQ offre à ses membres des services en relations du travail, en ressources matérielles et informationnelles, financement, transport scolaire, formation professionnelle, services éducatifs aux jeunes et aux adultes, des services juridiques et de la formation. Conjointement avec le MEQ, la Fédération coordonne et dirige la négociation des matières nationales sectorielles des conventions collectives.

