Rapport sur la gestion des résidus ultimes : la CAQ écoutera-t-elle enfin le BAPE?

MONTRÉAL, le 25 janv. 2022 /CNW Telbec/ - Autoriser des agrandissements de dépotoirs à répétition sans s'attaquer à la source du problème comme le fait la CAQ ne représente pas une solution suffisante et pérenne, selon le rapport d'enquête du Bureau des audiences publiques sur l'environnement (BAPE) sur la gestion des résidus ultimes au Québec, constate la porte-parole de l'opposition officielle en matière d'environnement, Mme Isabelle Melançon.

Les conclusions du rapport, visant à dresser un état de situation et à trouver les meilleures pratiques pour gérer les millions de tonnes de déchets produits annuellement au Québec, font la démonstration claire que les mesures mises en place par le gouvernement caquiste ne suffiront pas et que la réduction à la source et le réemploi sont préférables à l'augmentation du recyclage.

De plus, la commission ne croit pas que ce soit possible de « réduire de moitié la quantité de déchets enfouis au Québec d'ici 2025 » tel que le souhaitait le ministre de l'Environnement il y a moins d'un an. Selon le BAPE, si le gouvernement ne démontre pas le leadership nécessaire, de nouveaux lieux d'élimination ou des agrandissements de lieux existants devront être autorisés au Québec au cours des 20 prochaines années.

Par ailleurs, l'autorisation récente d'agrandissement du dépotoir de Saint-Nicéphore, près de Drummondville, pour 10 ans, malgré la recommandation du BAPE qui suggérait un maximum de 5 ans, est une belle preuve du manque de considération de ce gouvernement envers l'organisme et l'environnement. Dans ce cas précis, non seulement, le ministre Charette a décidé d'aller à l'encontre des demandes de la population et des élus locaux, mais il a fait fi du rapport du BAPE.

Mme Melançon souhaite que, cette fois-ci, le gouvernement Legault portera attention aux recommandations du BAPE et démontrera enfin une sensibilité aux enjeux environnementaux, ce qui lui fait grandement défaut depuis le début de son mandat.

« En matière d'environnement, la CAQ fait tout dans le désordre. Le ministre annonce trois agrandissements de dépotoirs avant même de prendre connaissance du rapport et des recommandations du BAPE. Faut le faire! »

-Isabelle Melançon, députée de Verdun et porte-parole de l'opposition officielle en matière d'environnement

