RAPPORT SUR LA CIBLE DE RÉDUCTION DE GES 2021 - Inventaire des émissions de gaz à effet de serre en 2021 : le Québec a enregistré des niveaux inférieurs à ceux de la période prépandémique malgré la reprise économique

QUÉBEC, le 20 déc. 2023 /CNW/ - En 2021, le Québec a enregistré des niveaux d'émission de gaz à effet de serre (GES) inférieurs à ceux enregistrés avant la pandémie, soit une baisse de 5,6 % comparativement à 2019, et ce, malgré la reprise économique post-COVID, et une baisse de 8,9 % sous le niveau de référence 1990. C'est ce qu'a révélé l'inventaire des émissions de GES pour l'année 2021 publié aujourd'hui par le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs.

Toujours en 2021, les émissions totales de GES au Québec se sont élevées à 77,6 millions de tonnes équivalent dioxyde de carbone (Mt éq. CO 2 ). Cette diminution de 8,9 % par rapport au niveau de 1990 ne tient pas compte des achats de droits d'émission sur le marché du carbone qui, pour l'année 2020, correspondaient à une réduction supplémentaire d'émissions de GES de 13,4 % . Le Québec s'est maintenu au premier rang au Canada, affichant le taux d'émission de GES par habitant le plus bas, avec 9 tonnes équivalent CO 2 (t éq. CO 2 ) par habitant, soit la moitié du taux pour l'ensemble du Canada, établi à 17,5 t éq. CO 2 . De 1990 à 2021, les émissions par habitant du Québec ont ainsi diminué de 25,9 %.

Le secteur des transports demeure le principal contributeur aux émissions de GES en 2021, générant 33 Mt éq. CO 2 , soit 42,6 % des émissions totales. En 2021, les émissions de ce secteur demeurent sous le niveau prépandémique, soit une baisse observée de 7,9 % par rapport à 2019. Plus particulièrement, le transport routier représente 73,3 % des émissions du secteur des transports, soit 31,2 % des émissions totales de GES.

Le secteur industriel occupe la deuxième place, avec 25 Mt éq. CO 2 , représentant 32,3 % des émissions totales. Les émissions de ce secteur ont diminué de 22 % depuis 1990.

Le secteur de l'agriculture se classe au troisième rang, avec 8,1 Mt éq. CO 2 , soit 10,4 % des émissions. Le secteur résidentiel, commercial et institutionnel (chauffage des bâtiments) se classe au quatrième rang, avec 7,0 Mt éq. CO 2 , soit 9,1 % des émissions. En outre, le secteur des matières résiduelles et celui de la production d'électricité et de chaleur contribuent respectivement à hauteur de 4 Mt éq. CO 2 (5,2 %) et de 0,38 Mt éq. CO 2 (0,5 %).

Secteur Tonnes équivalent CO 2 Pourcentage Transports 33 Mt éq. CO 2 42,6 % Industriel 25 Mt éq. CO 2 32,3 % Agriculture 8,1 Mt éq. CO 2 10,4 % Résidentiel, commercial et institutionnel 7,0 Mt éq. CO 2 9,1 % Matières résiduelles 4 Mt éq. CO 2 5,2 % Production d'électricité et de chaleur 0,38 Mt éq. CO 2 0,5 %

Ces résultats montrent à la fois les progrès accomplis et les défis qui persistent dans les divers secteurs d'activité et orientent nos stratégies de lutte contre les changements climatiques afin qu'en 2030, nous puissions atteindre la cible de réduction des émissions de GES de 37,5 % sous le niveau de 1990. Le gouvernement du Québec demeure résolu à travailler en étroite collaboration avec les citoyens, les entreprises et les collectivités pour mettre en place des mesures concrètes en vue d'atteindre cet objectif.

