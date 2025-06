Rappel concernant la rigueur des procédures d'analyse environnementale - L'usine de Stablex à Blainville toujours assujettie à un suivi gouvernemental rigoureux visant à assurer la conformité de ses opérations

QUÉBEC, le 17 juin 2025 /CNW/ - Le lieu d'enfouissement de Stablex à Blainville fait l'objet d'un suivi environnemental rigoureux et constant depuis 10 ans, et ce, en conformité avec les procédures de suivi environnemental du Québec, qui répondent aux plus hauts standards, notamment en ce qui concerne la gestion des matières dangereuses. Le dernier rapport d'analyse, datant de 2024, conclut d'ailleurs que l'entreprise respecte l'ensemble des normes environnementales en vigueur.

À pareille date l'an dernier et suivant une analyse exhaustive, le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP) concluait qu'aucun manquement à la réglementation environnementale ni aux autorisations ministérielles délivrées à l'entreprise pour encadrer ses opérations n'avait été constaté. Cette conclusion faisait suite à une importante campagne d'échantillonnage réalisée par le Ministère sur 20 puits d'eaux de surface et d'eaux souterraines directement sur le site.

Les résultats de cet échantillonnage, complétés par une inspection de conformité menée par le MELCCFP en 2024, ont été jugés satisfaisants d'un point de vue environnemental. Depuis, une vérification continue est réalisée sur le site, comme durant les travaux effectués sur la cellule 6 au printemps dernier, et ce suivi se poursuivra avec la même rigueur dans les années à venir. Par ailleurs, une nouvelle campagne d'échantillonnage aura lieu cette année.

Faits saillants :

Plusieurs campagnes d'échantillonnage des eaux de surface et des eaux souterraines ont été réalisées par le MELCCFP depuis le début de l'exploitation de l'usine, lesquelles n'ont permis de détecter aucune fuite ni source de contamination provenant du site.

La campagne d'échantillonnage menée par le MELCCFP en 2024 a été réalisée autant dans le sable, l'argile que le roc, et des prélèvements ont été effectués dans des fossés. Les spécialistes du Ministère ont interprété les échantillons analysés en utilisant une méthode statistique reconnue qui permet de détecter des écarts par rapport à la moyenne, appelées « anomalies ». À ce moment-là, quelques anomalies ont été détectées dans les eaux souterraines en lien avec les chlorures qui seraient liées à l'utilisation passée d'un abat-poussière au chlorure. Toutes ces anomalies ont été considérées comme isolées et non inquiétantes, puisqu'aucune n'a été enregistrée pour ces éléments dans les 10 dernières années.

En vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement, lorsque le MELCCFP délivre une autorisation environnementale, que ce soit pour un nouvel équipement, un nouveau procédé, une nouvelle activité ou l'aménagement d'une cellule d'enfouissement, des suivis et des analyses à réaliser par les entreprises sont prévus. Ainsi, Stablex doit périodiquement effectuer un suivi pour attester le respect de ses autorisations environnementales, tant pour les eaux souterraines, les eaux de surface que les eaux rejetées dans le réseau d'égout, qui pourraient être potentiellement affectées par ses activités. Ces informations sont par la suite validées par le MELCCFP.

Liens connexes :

Source et information :

Relations avec les médias

Ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs

[email protected]

Tél. : 418 521-3991

SOURCE Ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs