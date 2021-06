Au cours des cinq premiers mois de 2021, un montant de 25 milliards $ a afflué dans les FNB canadiens.

TORONTO, le 22 juin 2021 /CNW/ - Aujourd'hui, Placements Mackenzie (« Mackenzie ») a publié son rapport semestriel de 2021 sur les FNB. Ce rapport présente un aperçu de l'industrie des fonds négociés en Bourse (« FNB ») canadiens pendant le premier semestre de 2021 et relève les tendances qui continueront d'influencer cette catégorie de placements alors que le pays émerge progressivement de la pandémie de COVID-19.

Le rapport souligne que l'année 2021 est sur la voie d'être une autre année historique pour l'adoption des FNB au Canada. Au cours des cinq premiers mois de 2021, un montant de 25 milliards $ a afflué dans les FNB canadiens, ce qui place l'industrie sur la voie de briser le record de 2020 de 41 milliards $ pour l'année. Cet élan trouve sa source en grande partie dans l'accent mis par les investisseurs sur les marchés boursiers, environ 64 % des flux entrants, au 31 mai, ayant été dirigés vers les fonds d'actions canadiennes, américaines et internationales.

« L'un des moteurs à la base des flux entrants cette année est l'augmentation des activités de négociation, déclare Michael Cooke, chef des FNB chez Placements Mackenzie. Cela reflète un optimisme accru quant à l'avenir chez les investisseurs, qui consacrent de plus grandes répartitions aux FNB. »

Le rapport relève également les principales tendances qui stimulent l'industrie cette année (et qui devraient continuer à la faire) alors que le pays émerge de la pandémie. Ces dernières comprennent ce qui suit :

Protection contre l'inflation : Les Canadiens se tournent vers des catégories d'actif qui contribuent à protéger leurs portefeuilles contre l'inflation, comme les produits de base généraux, l'or, les titres à taux variable, les TIPS et d'autres placements à revenu fixe à duration courte. À la fin du mois de mai, des flux de 458 millions $ étaient entrés dans des FNB à échéance courte, en deuxième place après les 946 millions $ ayant afflué dans des FNB élargis et mixtes.

: Les Canadiens se tournent vers des catégories d'actif qui contribuent à protéger leurs portefeuilles contre l'inflation, comme les produits de base généraux, l'or, les titres à taux variable, les TIPS et d'autres placements à revenu fixe à duration courte. À la fin du mois de mai, des flux de 458 millions $ étaient entrés dans des FNB à échéance courte, en deuxième place après les 946 millions $ ayant afflué dans des FNB élargis et mixtes. À la recherche de rendement : Avec des taux d'intérêt canadiens qui devraient continuer d'être peu élevés au moins jusqu'en 2023, les investisseurs s'orientent de plus en plus vers les FNB afin d'élaborer un portefeuille de titres à revenu fixe mondialement diversifié pour réduire le risque et générer un rendement. Ils tirent également un rendement des actions sous forme de dividendes, de FPI et de FNB d'infrastructures.

Avec des taux d'intérêt canadiens qui devraient continuer d'être peu élevés au moins jusqu'en 2023, les investisseurs s'orientent de plus en plus vers les FNB afin d'élaborer un portefeuille de titres à revenu fixe mondialement diversifié pour réduire le risque et générer un rendement. Ils tirent également un rendement des actions sous forme de dividendes, de FPI et de FNB d'infrastructures. Investir en tenant compte des facteurs ESG : La pandémie a donné lieu à un intérêt renouvelé envers les FNB qui intègrent les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). Entre janvier et mars, un montant record de 3 milliards $ est entré dans des FNB axés sur les facteurs ESG cotés au Canada , une hausse depuis environ 1,8 milliard $ pour la totalité de l'année 2020.

La pandémie a donné lieu à un intérêt renouvelé envers les FNB qui intègrent les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). Entre janvier et mars, un montant record de 3 milliards $ est entré dans des FNB axés sur les facteurs ESG cotés au , une hausse depuis environ 1,8 milliard $ pour la totalité de l'année 2020. Plus d'options en matière de FNB canadiens : Il y a maintenant plus de 900 FNB cotés au Canada , et on s'attend à ce que ce nombre augmente pendant le deuxième semestre de l'année. En plus de la possibilité d'avantages fiscaux, il est plus facile pour l'investisseur moyen d'acheter et de vendre des FNB cotés au Canada , et il n'a pas à se préoccuper de la variation des taux de change s'il détient des FNB dotés d'une couverture du change.

Il y a maintenant plus de 900 FNB cotés au , et on s'attend à ce que ce nombre augmente pendant le deuxième semestre de l'année. En plus de la possibilité d'avantages fiscaux, il est plus facile pour l'investisseur moyen d'acheter et de vendre des FNB cotés au , et il n'a pas à se préoccuper de la variation des taux de change s'il détient des FNB dotés d'une couverture du change. L'innovation en matière de FNB se poursuit alors que les fonds deviennent plus tactiques : Un plus vaste éventail de choix permet aux investisseurs d'être plus tactiques avec leurs FNB. Alors que le monde va de l'avant, il y aura un besoin encore plus grand à l'égard d'innovations en matière de FNB. Le rapport mentionne que le premier FNB de bitcoin a été lancé au Canada plus tôt cette année.

« Il semble que l'année 2021 en sera une autre de flux entrants historiques, alors que plus d'investisseurs et de conseillers canadiens utilisent les FNB de la manière dont ils doivent être utilisés : aux fins de créer des portefeuilles à long terme personnalisés en fonction des objectifs financiers individuels. Il est clair qu'il y a divers facteurs en jeu qui stimulent le fort intérêt au sein de l'espace des FNB alors que nous émergeons progressivement de la pandémie », conclut M. Cooke.

Le rapport complet se trouve à placementsmackenzie.com.

