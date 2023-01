Rapport SCHL : Baisse du taux d'inoccupation, tous les logements doivent être disponibles!

MONTRÉAL, le 26 janv. 2023 /CNW Telbec/ - L'Association des Propriétaires du Québec (APQ) prend connaissance du Rapport sur le marché locatif 2022 de la SCHL. Et sans surprise le taux d'inoccupation a diminué dans plusieurs régions dont la RMR de Montréal qui est passé de 3% à 2%.

Plusieurs logements nécessitant des travaux importants seraient disponibles à la location si des subventions à la rénovation ou des crédits d'impôts étaient rapidement mis en place.

Afin de stimuler la rénovation et la construction d'immeubles locatifs, une réforme de la méthode de fixation doit être faite.

Comment expliquer qu'avec un taux de vacance si faible il n'y ait pas plus de projets de construction en ce moment au Québec ?

Il suffit de discuter avec un investisseur pour réaliser que les différentes règles imposées au propriétaire d'un immeuble locatif affecte la perception et la rentabilité d'un immeuble à vocation locative résidentielle de façon significative.

Avec un retour sur investissement de 26 ans en 2023, les investisseurs délaissent la construction d'immeubles pour se tourner vers des investissements plus rentables. Le taux pour les travaux majeurs est passé de 2% à 3.8%, il n'en demeure pas moins qu'il faudra 26 ans pour un retour sur investissement : 3.17$ pour chaque 1000.00$ de travaux effectués.

Cette situation doit être changée : Il faut une combinaison d'assouplissements des règles visant les immeubles locatifs, notamment quant à la détermination du loyer.

Les mesures d'assistance au locataire ainsi que les subventions pour faciliter la construction et la rénovation de logements sont certainement parmi les éléments à considérer en plus de l'assouplissement des règles visant la fixation des loyers.

Également, il faut cesser de voir le propriétaire d'un immeuble locatif comme étant celui qui doit assumer le rôle de l'État quant à la capacité de payer des locataires plus démunis.

Cette année, le rapport différencie les variations de loyer entre les locataires qui restent dans leur logement et ceux qui emménagement dans un nouvel appartement.

Mais cette analyse ne prend pas en compte l'inflation :

2021-2022

l'IPC a augmenté de + 6.9% en octobre 2022, variation sur 12 mois, selon Statistique Canada.

Loyer Montréal +5,4% sur la même période selon le dernier rapport

2020-2021

l'IPC a augmenté de + 4.7% en octobre 2021, variation sur 12 mois, selon Statistique Canada.

Loyer Montréal + 3.9% sur la même période selon le dernier rapport

"La conclusion du prix du nouveau bail devrait être librement négociée et ne pas être soumise à une règle fixant les loyers.

Pour finir, le rapport locatif souligne encore année après année que les prix des loyers à Montréal sont encore bas; Montréal (1022$) a continué d'afficher l'un des loyers les plus bas au Canada.

Et ailleurs au Canada: Ottawa 1625$, Toronto 1765$, Calgary 1466$, Vancouver 2002$.

Fondée en 1984, l'Association de propriétaires du Québec (APQ) est la plus importante association à offrir des services aux propriétaires de logements locatifs. Elle dessert les propriétaires de toutes les régions du Québec depuis plus de 35 ans. En plus d'offrir, autant aux propriétaires de duplex ou triplex qu'à des gestionnaires immobiliers, un service d'évaluation sur les locataires unique au Québec.

www.apq.org

SOURCE Association des Propriétaires du Québec (APQ)

Renseignements: Estelle Fabre 514-382-9670 poste 213, cell 514-583-2542