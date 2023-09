Rapport quinquennal du Comité de surveillance des activités de l'UPAC - Un bilan positif pour le Commissaire à la lutte contre la corruption

MONTRÉAL, le 27 sept. 2023 /CNW/ - Le Commissaire à la lutte contre la corruption (Commissaire) prend acte du Rapport quinquennal de mandat 2018-2023 du Comité de surveillance des activités de l'UPAC (Comité) qui a été déposé à l'Assemblée nationale hier par le ministre de la Sécurité publique.

Dans son rapport, le Comité constate que le Commissaire a connu une profonde transformation depuis 2018 et que les changements vécus par l'organisation sont nettement positifs. Il estime d'ailleurs que le Commissaire peut envisager son avenir avec confiance et optimisme. Le Comité considère que le niveau de développement et de maturité atteint par l'organisation lui permettrait, en plus d'assumer sa mission, d'accepter éventuellement des mandats élargis.

Le commissaire à la lutte contre la corruption, Frédérick Gaudreau, accueille favorablement le bilan positif que dresse le Comité dans son rapport quinquennal de mandat.

« Le Comité a un accès privilégié à notre organisation et à nos pratiques de gestion et je suis heureux de constater l'évaluation positive qu'il en fait après cinq ans d'observation. Je salue aussi l'apport du Comité qui a formulé depuis 2018 des recommandations qui ont contribué au développement de notre corps de police spécialisé. Je suis particulièrement fier du chemin parcouru », a déclaré le commissaire Gaudreau.

Le Commissaire à la lutte contre la corruption est un corps de police spécialisé dont la mission est d'assurer, pour l'État, la coordination des actions de prévention et de lutte contre la corruption dans le secteur public. Pour ce faire, il dirige et coordonne les équipes d'enquête et de vérification désignées par le gouvernement qui forment l'Unité permanente anticorruption.

