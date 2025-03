BEIJING, 21 mars 2025 /CNW/ - Le 12 mars, Le 12 mars, la société d'études de marché faisant autorité iResearch a publié un rapport intitulé 2024 Consumer AR Glasses Market Dynamics and Industry Trend Insights (Dynamique de marché et tendances de l'industrie des lunettes AR grand public 2024), qui fournit une analyse complète de l'état de développement, de l'évolution technologique et du paysage concurrentiel du marché des lunettes AR grand public en Chine. Meizu, grâce à ses atouts majeurs en matière de technologie à guide d'ondes optiques, de renforcement de l'IA et de développement d'un écosystème complet, est en tête de la liste des « cinq principales marques de lunettes AR ». Meizu occupe une position de premier plan en termes de volume de ventes et d'image de marque pour les lunettes AR, et est à la pointe du développement technologique dans l'industrie des lunettes intelligentes.

Au cours du quatrième trimestre 2024, les excellentes performances de ses nouveaux produits, StarV Air2 et StarV View, ont directement stimulé la croissance des ventes de l'industrie, consolidant ainsi la position de premier plan de Meizu. La marque domine le secteur en termes de capacités technologiques, de parts de marché et d'expérience utilisateur, offrant aux consommateurs des choix de produits supérieurs.

Du point de vue de la segmentation, les lunettes AR de Meizu avec des solutions de guide d'ondes optiques se sont classées au premier rang des ventes en 2024. Sur Douyin, Meizu s'est également hissé au premier rang en termes de performance de la marque. Notamment, selon les données du 4e trimestre 2024, Meizu a conquis 41,5 % de parts de marché dans le segment de prix de 2 000 à 2 999 yens sur les principales plateformes de commerce électronique de réalité augmentée en Chine, se classant au premier rang de l'industrie et faisant preuve d'une formidable compétitivité.

En ce qui concerne l'image de marque, la suprématie de Meizu est confirmée par les données du rapport. De septembre à décembre 2024, la marque Meizu a atteint des sommets dans le Baidu Search Index et le News Index, la moyenne mobile quotidienne du News Index atteignant 2 546, dépassant de loin les moyennes du marché.

Le rapport évalue également l'évolution technologique des lunettes AR. iResearch considère la technologie des guides d'ondes optiques comme l'avenir des lunettes AR grand public, estimant qu'il s'agit de la solution la plus difficile à mettre en œuvre sur le plan technique, mais aussi la plus efficace. Meizu et d'autres marques ont lancé des produits AR à guides d'ondes optiques, accélérant potentiellement le point d'inflexion de l'industrie.

Anticipant cette tendance en matière de développement technologique des lunettes de réalité augmentée, Meizu a commencé à investir massivement dans la R&D sur les guides d'ondes optiques dès 2021, s'imposant comme le fabricant chinois le plus précoce et le plus engagé dans cette technologie. Après une production de masse et deux itérations de produits, Meizu est aujourd'hui au premier rang national en termes de prix, de technologie, de ventes, etc.

Les produits de Meizu présentent actuellement la plus grande maturité de l'industrie. Première entreprise à avoir réalisé des lunettes de réalité augmentée véritablement portables grâce à la technologie des guides à ondes optiques, le modèle StarV Air2 a fait l'objet de deux itérations et d'une validation par 50 000 utilisateurs, ce qui lui a valu une reconnaissance universelle pour son aspect esthétique.

Le StarV Air2 est le premier à proposer l'interaction avec la molette de défilement, s'alignant ainsi sur les habitudes des utilisateurs, et adopte la technologie des guides à ondes optiques par nanoimpression pour réduire l'effet arc-en-ciel à un niveau très bas. Il introduit également la technologie du verre trempé personnalisé, renforçant encore sa position de chef de file dans le domaine de la réalité augmentée et atteignant une position de chef de file générationnel dans le domaine de la réalité augmentée.

iResearch conclut que les entreprises excellant dans la synergie entre les appareils, la taille des développeurs et les actifs de données domineront la concurrence future dans le domaine de la réalité augmentée.

Grâce à Flyme AIOS, Meizu a intégré de manière transparente les téléphones intelligents, les lunettes de réalité augmentée et les voitures intelligentes, offrant ainsi une expérience d'écosystème multi-appareils, multi-scénarios et immersive. C'est le seul acteur du secteur des lunettes de réalité augmentée à disposer d'un écosystème complet, ce qui ouvre de vastes perspectives pour l'avenir de la vie intelligente.

En outre, les applications de grands modèles augmentent considérablement la valeur des lunettes AR. À l'heure actuelle, parmi les 25 premières entreprises chinoises du secteur de la réalité augmentée, 24 ont adopté les technologies de l'IA, et plus de 96 % d'entre elles ont adopté les grands modèles d'IA. Le modèle AR+AI est devenu une caractéristique déterminante de la prochaine phase de ce secteur. Meizu se distingue également en tant que chef de file en matière d'applications de grands modèles d'IA.

Le grand modèle d'IA Flyme développé par l'entreprise collabore avec des modèles tiers de premier plan tels que Tongyi Qianwen d'Alibaba Cloud, Doubao de ByteDance et ERNIE Bot de Baidu, tout en intégrant également le grand modèle de DeepSeek pour construire un écosystème renforcé par l'IA. Les lunettes AR de Meizu prennent en charge les dialogues A&A à grande échelle, l'extraction de résumés de réunions et d'autres fonctions grâce aux interactions avec l'assistant vocal IA, offrant ainsi aux utilisateurs des services IA plus pratiques et plus intelligents. Grâce à la synergie de l'écosystème de Meizu, les capacités d'IA sont partagées entre les appareils, ce qui garantit aux utilisateurs des expériences d'IA cohérentes dans tous les scénarios.

iResearch souligne dans son rapport que les chefs de file de la technologie complète comme Meizu sont capables de trouver un équilibre entre la construction d'un écosystème de collaboration ouverte et l'intégration verticale, et qu'ils détiennent des avantages concurrentiels uniques en termes de valeur dans la synergie matérielle, les écosystèmes de contenu d'application exclusifs et les boucles fermées multi-scénarios des données des utilisateurs. Ces entreprises domineront les marchés à l'avenir.

Il convient de mentionner que Meizu est la marque de téléphones intelligents de DreamSmart Group, qui propose des écoproduits d'IA dans trois domaines de produits, à savoir les téléphones intelligents, les lunettes intelligentes et les voitures intelligentes. Grâce à son expertise technologique approfondie dans de nombreux secteurs, DreamSmart est reconnu comme un chef de file en matière d'écosystèmes intelligents.

Selon les données et l'analyse des tendances du secteur présentées dans le rapport d'iResearch, la série de lunettes AR StarV de Meizu sert de référence en matière d'innovation technologique. Meizu entend faire progresser le secteur des lunettes AR grand public en Chine, en introduisant la réalité augmentée dans la vie quotidienne et en offrant aux utilisateurs des expériences numériques plus intelligentes et plus pratiques.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2646125/image_5031974_23813148.jpg

SOURCE Meizu

PERSONNE-RESSOURCE : Krystal Wei, [email protected]