Rapport du Protecteur du citoyen sur la pandémie dans les CHSLD

L'ASSOCIATION DES ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS DOIT ÊTRE INVITÉE AUX TABLES DE DÉCISION

MONTRÉAL, le 23 nov. 2021 /CNW Telbec/ - À la suite du dépôt du rapport spécial du protecteur du citoyen, l'Association des établissements privés conventionnés (AEPC) constate une fois de plus combien les Centres d'hébergement de soins de longue durée (CHSLD) ont été oubliés par les autorités compétentes du gouvernement du Québec dans les différents préparatifs en vue de la pandémie de la COVID-19.

« Les CHSLD ont été les grands absents des scénarios de planification : il s'agit d'une situation particulièrement troublante pour les adultes en grande perte d'autonomie qui y vivent. Il est inconcevable que les résidents et résidentes soient ainsi mis de côté, alors que les CHSLD doivent être des lieux empreints de sécurité, de soins et de confort », déclare Jean Nadon, président de l'AEPC.

Des recommandations saluées par l'AEPC

L'AEPC salue les nombreuses recommandations du Protecteur du citoyen, notamment celles sur la nécessité de collaboration entre tous les acteurs liés aux CHSLD, d'une gestion décentralisée et d'un plan de main-d'œuvre d'urgence qui inclut les ressources privées. « Les établissements privés conventionnés, qui représentent 20% des personnes hébergées dans les CHSLD, doivent maintenant être invités aux tables de décision du MSSS et des établissements de santé. Une collaboration plus étroite améliorera la gestion de proximité et la communication de la réalité terrain », renchérit Mme Annick Lavoie, directrice générale de l'AEPC. « En temps de pandémie, pour protéger les citoyens les plus vulnérables et nos travailleurs de la santé, le travail de silo est à proscrire. L'AEPC doit maintenant être invitée à siéger aux tables décisionnelles, notamment à celles avec le ministère de la Santé et des Services sociaux et les établissements ».

Les établissements privés conventionnés, un modèle de gestion de proximité à reproduire

Les établissements privés conventionnés (EPC) ont fourni des efforts colossaux pour assurer et maintenir la qualité des soins à leurs résidents, depuis le début de la pandémie de COVID-19. Avec une structure légère et optimisée en fonction des besoins et de services requis par les résidents, la prise de décision se fait rapidement grâce à la présence d'un(e) gestionnaire sur place. Cet exemple démontre que les EPC possèdent des avantages qui inspirent le MSSS et les élus dans une révision plus large de la mission CHSLD, dont le projet de conventionnement des établissements privés déjà en cours.

À propos de l'Association des établissements privés conventionnés

L'Association des établissements privés conventionnés (AEPC) regroupe 29 propriétaires-gestionnaires qui représentent 59 établissements et installations - 57 centres d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) et deux centres de réadaptation, incluant des soins palliatifs - répartis dans 11 régions du Québec.

Notre mission est de promouvoir l'amélioration continue de la qualité des soins et des services offerts par nos membres et de soutenir la place de l'entreprise privée conventionnée dans le domaine de la santé et des services sociaux. Pour y arriver, nous nous appuyons sur quatre valeurs essentielles : la qualité, la solidarité, le respect et la collaboration.

