TERRITOIRE TRADITIONNEL ALGONQUIN NON CÉDÉ, OTTAWA, ON, le 10 mars 2021 /CNW/ - Alors que le gouvernement du Canada s'efforce de faire en sorte que les communautés des Premières Nations aient un accès fiable à l'eau potable, il reste déterminé à lever tous les avis à long terme concernant l'eau potable dans les réserves des Premières Nations. L'accès à l'eau potable salubre est essentiel.

Aujourd'hui, Services aux Autochtones Canada a fait le point sur cet engagement. En date du 10 mars 2021, 101 avis à long terme concernant l'eau potable ont été levés. Cela signifie que depuis novembre 2015, l'accès à l'eau potable a été rétabli dans environ 5 850 foyers et 430 bâtiments communautaires dans 73 communautés des Premières Nations. Alors que 58 avis à long terme demeurent dans 38 communautés, les équipes de projet poursuivent leur travail sur chacun d'entre eux. Des informations sur les progrès de chaque communauté sont disponibles sur des pages Web nouvelles et mises à jour à l'adresse www.canada.ca/eau-dans-reserves.

La résolution des avis à court terme avant qu'ils ne deviennent des avis à long terme est également une partie importante du travail global visant à éliminer les avis à long terme concernant l'eau potable. Depuis novembre 2015, 175 avis à court terme concernant l'eau potable (avis d'une durée de deux à douze mois) ont été levés avant de devenir des avis à long terme.

La dernière année a présenté de nouveaux défis pour atteindre cet objectif. Tout au long de la pandémie de la COVID-19, la santé et le bien-être des membres des communautés des Premières Nations ont été notre principale priorité commune. Les Premières Nations ont pris la tête de l'intervention visant à protéger leurs communautés contre le virus, et dans certains cas, cela a eu un effet sur l'acheminement de l'équipement et des ressources dans les communautés, en particulier dans les régions éloignées et nordiques.

Alors que nous poursuivons nos efforts collectifs pour faire face à la pandémie en cours, le gouvernement du Canada et les Premières Nations restent également concentrés sur l'élaboration de solutions à long terme pour soutenir l'accès durable à une eau potable sûre et salubre et rétablir la confiance dans l'approvisionnement en eau.

Depuis le début de la pandémie en mars 2020, les Premières Nations, avec le soutien de Services aux Autochtones Canada, ont levé 13 avis d'eau potable à long terme, améliorant ainsi l'accès à l'eau potable pour plus de 1 000 foyers et 65 bâtiments communautaires, y compris des écoles, des établissements de santé et des bureaux des conseils de bande. Au cours de cette même période, 24 avis à court terme concernant la qualité de l'eau potable ont également été levés, ce qui a permis d'éviter qu'ils ne deviennent des problèmes à long terme et de rétablir un accès fiable à l'eau potable salubre pour des centaines d'autres foyers dans les réserves.

Le gouvernement du Canada a engagé plus de 3,5 milliards de dollars de financement pour l'atteinte de l'eau potable salubre dans les réserves depuis 2015. Cela comprend 616,3 millions de dollars sur six ans et 114,1 millions de dollars par année par la suite pour fournir une source de financement stable et prévisible pour les coûts de fonctionnement et d'entretien, assurant ainsi des cycles de vie plus longs et des systèmes plus durables et ainsi permettre aux Premières Nations de mieux entretenir leurs infrastructures d'eau et de traitement des eaux usées à long terme.

Progrès dans la levée des avis à long terme concernant l'eau potable

Le 9 mars, nous avons célébré les 100e et 101e levées dans la Nation des Anishinabe de Wauzhushk Onigum et le Xeni Gwet'in First Nations Government.

De plus, cette année, nous reconnaissons les réalisations accomplies grâce à une étroite collaboration avec les communautés suivantes :

Le 23 janvier 2021, la Première Nation de Black Lake (Saskatchewan) a levé un avis à long terme concernant la qualité de l'eau potable qui était en vigueur depuis avril 2013. La modernisation et l'agrandissement de la station de traitement de l'eau a permis d'améliorer l'accès à de l'eau potable salubre dans plus 190 foyers et 6 bâtiments communautaires, y compris l'école, la caserne de pompiers et le bureau du conseil de bande.

Le 23 décembre 2020, la Première Nation du lac Manitoba (Manitoba) a levé un avis à long terme concernant la qualité de l'eau potable qui était en vigueur depuis juin 2019. Grâce à un nouveau puits relié à l'édifice Jordan's Principle, tous les usagers de ce bâtiment ont maintenant un meilleur accès à de l'eau potable salubre.

Le 9 novembre 2020, la Nation ojibwée de Mishkeegogamang (Ontario) a levé un avis à long terme concernant la qualité de l'eau potable qui était en vigueur depuis octobre 2019 grâce à des réparations du réseau et à une amélioration du fonctionnement qui ont permis d'améliorer l'accès à de l'eau potable salubre pour 75 foyers et 6 bâtiments communautaires.

Le 30 septembre 2020, la Nation des Anishinabe de Wauzhushk Onigum (Ontario) a levé un avis à long terme concernant la qualité de l'eau potable qui était en vigueur depuis janvier 2017. Plus de 100 foyers et 15 bâtiments communautaires ont dorénavant un accès fiable à de l'eau potable salubre, grâce à une conduite reliée au réseau d'aqueduc de la ville de Kenora.

Le 30 septembre 2020, la Première Nation Nigigoonsiminikaaning (Ontario) a levé un avis à long terme concernant la qualité de l'eau potable qui était en vigueur depuis février 2019. Des travaux de modernisation et de réparation de son réseau d'approvisionnement en eau ont permis d'améliorer l'accès à de l'eau potable salubre pour 40 foyers et 7 bâtiments communautaires.

Le 30 septembre 2020, la Première Nation Animakee Wa Zhing no 37 (Ontario) a levé un avis à long terme concernant la qualité de l'eau potable qui était en vigueur depuis septembre 2002. La modernisation provisoire du réseau d'approvisionnement en eau a permis de rétablir l'accès à de l'eau potable salubre dans 25 foyers et 5 bâtiments communautaires. SAC fournit un soutien pour la construction d'une nouvelle station de traitement de l'eau et la modernisation du réseau de distribution pour répondre aux besoins à long terme de la communauté.

Le 25 septembre 2020, la Première Nation de Fort Severn (Ontario) a levé un avis à long terme concernant la qualité de l'eau potable qui était en vigueur depuis février 2019. À la suite de réparations faites au réseau de distribution d'eau et d'améliorations apportées à la surveillance de la qualité de l'eau, plus de 90 foyers et 6 bâtiments communautaires ont désormais un accès amélioré à de l'eau potable salubre.

Le 23 septembre 2020, la Première Nation de Grassy Narrows (Ontario) a levé son seul avis à long terme qui subsistait concernant la qualité de l'eau potable. Celui-ci était en vigueur depuis juin 2014. Le système de traitement de l'eau a été modernisé pour approvisionner en eau potable salubre plus de 200 foyers et 16 bâtiments communautaires. Tous les résidents de la communauté ont maintenant accès à de l'eau potable salubre.

Le 10 septembre 2020, la Nation crie de Kehewin (Alberta) a levé un avis à long terme concernant la qualité de l'eau potable qui était en vigueur depuis avril 2011. Une nouvelle station de traitement de l'eau et des travaux de modernisation de l'infrastructure d'approvisionnement en eau a amélioré l'accès à de l'eau potable salubre pour plus de 300 foyers et 11 bâtiments communautaires. Avec la levée de cet avis, plus aucun avis à long terme concernant la qualité de l'eau potable provenant des réseaux publics dans les réserves n'est en vigueur en Alberta.

Le 28 août 2020, Bonaparte (Colombie-Britannique) a levé un avis à long terme concernant la qualité de l'eau potable qui était en vigueur depuis février 2006. Les cinq habitations situées dans la communauté sont maintenant reliées à une nouvelle station de traitement de l'eau et ont accès à de l'eau potable salubre.

Le 30 juillet 2020, la Première Nation de Wuskwi Sipihk (Manitoba) a levé un avis à long terme concernant la qualité de l'eau potable qui était en vigueur depuis avril 2014. Une nouvelle station de traitement de l'eau fournit de l'eau potable salubre à plus de 40 foyers et 7 bâtiments communautaires.

Entre le 1er mars 2020 et le 3 mars 2021, 11 avis à long terme concernant la qualité de l'eau potable se sont ajoutés à la liste, et deux en ont été retirés.

Citations

« La pandémie de la COVID-19 a touché tout le monde, les communautés autochtones étant confrontées à des défis encore plus importants. Bien que la pandémie ait également eu des répercussions sur les travaux de construction et les échéances des projets, nous restons déterminés à mettre fin à tous les avis à long terme concernant l'eau potable dans les réseaux publics des réserves, et à améliorer l'accès à l'eau potable sûre. Nous ne nous arrêterons pas tant que ce travail ne sera pas terminé. »

L'honorable Marc Miller

Ministre des Services aux Autochtones

Faits en bref

Un avis concernant l'eau potable devient à long terme lorsqu'il est en vigueur depuis plus d'un an. Entre novembre 2015 et le 10 mars 2021, 101 avis à long terme touchant les systèmes publics dans les réserves ont été levés; 58 avis demeurent en vigueur dans 38 Premières Nations.

le 10 mars 2021, 101 avis à long terme touchant les systèmes publics dans les réserves ont été levés; 58 avis demeurent en vigueur dans 38 Premières Nations. Au 30 septembre 2020, plus de 1,74 milliard de dollars de fonds ciblés ont été alloués pour soutenir 657 projets d'approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées dans 581 communautés des Premières Nations, desservant environ 462 000 personnes. Au total, 365 de ces projets sont terminés.

En décembre 2020, le gouvernement du Canada a annoncé un montant supplémentaire de 1,5 milliard de dollars pour aider à accélérer le travail effectué pour mettre fin à tous les avis à long terme sur la qualité de l'eau potable dans les systèmes publics dans les réserves, pour mieux appuyer le fonctionnement et l'entretien des systèmes et pour poursuivre les investissements du programme dans les infrastructures d'eau et de traitement des eaux usées. Ce financement comprend 616,3 millions de dollars sur six ans, et 114,1 millions de dollars par année par la suite afin de soutenir davantage le fonctionnement et l'entretien de l'infrastructure d'approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées dans les réserves.

a annoncé un montant supplémentaire de 1,5 milliard de dollars pour aider à accélérer le travail effectué pour mettre fin à tous les avis à long terme sur la qualité de l'eau potable dans les systèmes publics dans les réserves, pour mieux appuyer le fonctionnement et l'entretien des systèmes et pour poursuivre les investissements du programme dans les infrastructures d'eau et de traitement des eaux usées. Ce financement comprend 616,3 millions de dollars sur six ans, et 114,1 millions de dollars par année par la suite afin de soutenir davantage le fonctionnement et l'entretien de l'infrastructure d'approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées dans les réserves. Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investira plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets de transport en commun, d'infrastructures vertes, d'infrastructures sociales, de routes de commerce et de transport, ainsi que dans les communautés rurales et nordiques du Canada .

Produits connexes

Le gouvernement du Canada annonce 1,5 milliard de dollars en nouveaux investissements pour appuyer l'approvisionnement en eau potable salubre dans les communautés des Premières Nations

Liens connexes

Obtenir de l'eau potable propre dans les communautés des Premières Nations

Lever les avis concernant la qualité de l'eau potable à long terme

Investir dans les infrastructures des communautés des Premières Nations

Faits saillants du budget de 2016 - Investissements pour les Autochtones et le Nord

Faits saillants du budget de 2017 - Investissements pour les Autochtones et le Nord

Faits saillants du budget de 2018 : Investissements pour les Autochtones et le Nord

Faits saillants du Budget de 2019 : Investissements pour les Autochtones et le Nord

Investir dans le Canada : Le plan d'infrastructure à long terme du Canada

Carte des projets du Plan Investir dans le Canada

Restez branchés

Joignez-vous à la conversation pour en savoir davantage sur les Autochtones au Canada :

Twitter : @GCAutochtones

Facebook : @GCAutochtones

Instagram : @gcautochtones

Facebook : @GCAutochtonesEnSante

Twitter : @Min_ServAutoch

Vous pouvez vous abonner pour recevoir nos communiqués et nos discours par fils RSS. Pour obtenir plus d'information ou pour vous abonner, visitez www.sac.gc.ca/filsrss.http://www.isc.gc.ca/RSS

SOURCE Services aux Autochtones Canada

Renseignements: Pour obtenir plus de renseignements, les médias peuvent communiquer avec : Adrienne Vaupshas, Attachée de presse, Cabinet de l'honorable Marc Miller, Ministre des Services aux Autochtones, [email protected] ; Relations avec les médias : Services aux Autochtones Canada, 819-953-1160, [email protected]

Liens connexes

https://www.aadnc-aandc.gc.ca