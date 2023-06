Rapport du Groupe de travail sur l'optimisation de la formation en psychologie et en santé mentale - Québec dévoile son plan pour optimiser la formation en psychologie et en santé mentale et offrira 50 000 $ en bourses aux doctorants en psychologie clinique

QUÉBEC, le 8 juin 2023 /CNW/ - Afin de pallier la pénurie de psychologues et autres professionnels en santé mentale dans le réseau de la santé et des services sociaux, le gouvernement du Québec mettra en place plusieurs actions visant l'optimisation de la formation et des stages et le soutien aux étudiantes et étudiants en psychologie. La ministre de l'Enseignement supérieur, Mme Pascale Déry, et le ministre responsable des Services sociaux, M. Lionel Carmant, en ont fait l'annonce aujourd'hui en compagnie de Mme Hélène David, présidente du Groupe de travail sur l'optimisation de la formation en psychologie et en santé mentale.

Optimiser l'offre de formation en psychologie et en santé mentale

Sur le plan de la formation, les universités seront soutenues pour apporter des modifications aux parcours de baccalauréat en psychologie afin de leur donner une portée plus pratique en y incluant, par exemple, davantage de stages ou en créant de nouveaux profils dans leurs programmes. Cette mesure phare vise à permettre aux étudiantes et étudiants d'intégrer rapidement un emploi dans nos réseaux publics dès l'obtention de leur baccalauréat.

Une autre action privilégiée sera de soutenir la création de cheminements passerelles au baccalauréat en psychologie pour faciliter l'accès à un programme de maîtrise professionnelle dans un domaine connexe (ex. : maîtrise en travail social ou en orthophonie) et ainsi venir combler des besoins importants dans ces domaines.

De plus, en soutenant financièrement l'augmentation de l'offre de formations spécialisées diverses (ex. : microprogramme, DESS, mineure, majeure) et de programmes facilitant l'obtention d'un permis de psychothérapeute, le gouvernement permettra à davantage de professionnelles et professionnels de développer les compétences nécessaires pour contribuer à l'offre de services en santé mentale.

Le gouvernement soutiendra aussi les universités afin qu'elles augmentent les cohortes au doctorat en psychologie clinique et optimisent leurs programmes pour que les étudiantes et étudiants terminent leur formation doctorale en quatre ans. Par ailleurs, dans ce domaine, diverses initiatives ont déjà été mises en place par les universités.

Améliorer l'attractivité du réseau public

Ainsi, les étudiantes et étudiants en psychologie qui réalisent leur internat dans le réseau public continueront de recevoir une bourse de 25 000 $. Ceux qui s'engageront à travailler spécifiquement dans le réseau public de la santé et des services sociaux pendant deux ans après la fin de leurs études recevront un montant supplémentaire de 25 000 $. Cette nouvelle bourse vient donc doubler le soutien déjà accordé et le porter à 50 000 $ pour les étudiantes et étudiants qui répondent aux critères des deux bourses.

Par cet incitatif majeur, le gouvernement du Québec souhaite encourager les étudiantes et étudiants à se tourner vers le réseau public pour pratiquer leur profession. Des efforts additionnels seront déployés afin de faire en sorte que le nombre de superviseurs requis pour assurer la formation des doctorants en psychologie dans le réseau public de la santé et des services sociaux soit suffisant, y compris pour absorber l'augmentation éventuelle des demandes de stages et d'internats consécutive à l'optimisation des programmes en psychologie.

De concert avec les universités, le gouvernement compte également valoriser davantage l'intervention en milieu scolaire auprès des étudiantes et étudiants en psychologie.

Création d'un comité de mise en œuvre

À ces mesures s'ajouteront d'autres actions coordonnées par un comité de mise en œuvre qui réunira notamment des partenaires du MES, du MSSS, du Bureau de la coordination interuniversitaire (BCI) et des universités offrant des programmes d'études en psychologie et en santé mentale.

Rappelons que le Plan de travail fait suite au dépôt du rapport Santé mentale : des formations qui répondent aux besoins de la population, qui contient 18 recommandations et a été déposé par Mme Hélène David le 6 avril dernier.

Citations :

« Nous annonçons aujourd'hui une actualisation importante des parcours de formation qui vient défier le statu quo pour répondre aux réalités d'aujourd'hui. Grâce aux efforts concertés qui seront déployés, les étudiantes et étudiants auront accès à un éventail d'opportunités professionnelles, qu'ils complètent un baccalauréat, obtiennent une spécialisation dans un programme de deuxième cycle ou accèdent au doctorat clinique en psychologie. Cette approche leur permettra de rejoindre rapidement le réseau public et de contribuer à renforcer la première ligne en santé mentale pour mieux servir la population. »

Pascale Déry, ministre de l'Enseignement supérieur

« Nous devons agir sur plusieurs fronts pour être en mesure de répondre aux besoins accrus des Québécoises et Québécois en matière de santé mentale. Notre gouvernement est déjà au travail et procède à un changement de culture sur le plan de l'offre de soins en santé mentale dans le réseau de la santé. Aujourd'hui, nous prenons les grands moyens pour avoir un bassin de professionnelles et professionnels en santé mentale assez grand pour assurer des soins et des services à toute la population dans l'avenir. Il est de notre devoir de rendre ces professions plus attractives. La perte d'expertise en psychologie dans le réseau public doit être renversée et en combinant ce que nous annonçons aujourd'hui à la hausse salariale des psychologues du réseau public souhaitée par notre gouvernement, nous nous donnons les moyens de nos ambitions. »

Lionel Carmant, ministre responsable des Services sociaux

« Le Québec, comme de nombreuses autres sociétés, fait face à des demandes accrues pour les services en psychologie et en santé mentale. Si les recommandations de notre rapport sont mises en place, plusieurs initiatives issues des universités permettront de développer une offre de service plus diversifiée et de former une main-d'œuvre plus compétente sur l'ensemble du territoire. Que ce soit par le biais de programmes de doctorat professionnel qui se compléteront plus rapidement, par la création de volets pratiques au baccalauréat et de formations courtes aux cycles supérieurs qui permettront de former des intervenantes et intervenants compétents ou par l'élaboration plus généralisée de programmes de psychothérapie accessibles aux professionnels admissibles, le Québec se donnera les moyens de répondre aux besoins criants de ses citoyennes et citoyens. »

Hélène David, présidente du Groupe de travail sur l'optimisation de la formation en psychologie et en santé mentale

Liens connexes :

Pour consulter le rapport Santé mentale : des formations qui répondent aux besoins de la population, rédigé par le Groupe de travail sur l'optimisation de la formation en psychologie et en santé mentale : https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/education/publications-adm/enseignement-superieur/bourses-internat/rapport-psychologie-sante-mentale.pdf

Pour consulter toute l'information relative aux bourses actuellement offertes aux internes en psychologie par le ministère de l'Enseignement supérieur : https://www.quebec.ca/education/aide-financiere-aux-etudes/bourses-internats-psychologie

Pour consulter le Plan de travail du ministère de l'Enseignement supérieur et du ministère de la Santé et des Services sociaux : https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/education/publications-adm/enseignement-superieur/bourses-internat/plan-travail-psychologie-sante-mentale.pdf

Pour consulter la synthèse du Plan de travail détaillant la mise en œuvre des recommandations : https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/education/publications-adm/enseignement-superieur/bourses-internat/synthese-psychologie-sante-mentale.pdf

SOURCE Cabinet de la ministre de l'Enseignement supérieur

SOURCE Cabinet de la ministre de l'Enseignement supérieur