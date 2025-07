Transition vers la vie adulte - Un projet structurant mis en place pour soutenir l'autonomie des jeunes en Abitibi-Témiscamingue

ROUYN-NORANDA, QC , le 29 juill. 2025 /CNW/ - Afin d'élargir l'offre de services d'hébergement destinée aux jeunes en transition vers la vie d'adulte, le ministre responsable des Services sociaux, Lionel Carmant, souligne aujourd'hui, dans le cadre de sa tournée en Abitibi-Témiscamingue, l'ouverture du Tremplin, un projet novateur et structurant destiné à accompagner les jeunes de 16 à 25 ans ayant reçu des services de la protection de la jeunesse.

Pensé comme un véritable filet de sécurité, ce projet, mis sur pied par le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l'Abitibi-Témiscamingue, vise à offrir un environnement stable, sécuritaire et bienveillant à ces jeunes adultes pour les aider à bâtir leur autonomie. Grâce à un réseau d'hébergement supervisé, un accompagnement psychosocial individualisé et des partenariats communautaires solides, il offre aux jeunes les meilleures conditions possibles pour qu'ils puissent cheminer vers l'école, l'emploi et une vie autonome.

Le Tremplin s'adresse à des jeunes au profil complexe, souvent sans réseau de soutien, et leur propose un milieu de vie structurant et bienveillant, adapté à leurs besoins. Il vise à favoriser leur autonomie fonctionnelle, leur responsabilisation et leur intégration sociale, tout en respectant leur propre rythme de développement vers une vie adulte stable et épanouie.

Rappelons que Le Tremplin repose sur des unités d'hébergement réparties dans la région, à Amos, La Sarre, Rouyn-Noranda et Val-d'Or, et prend la forme de chambres, d'appartements ou de maisons pouvant accueillir plusieurs jeunes.

Citations :

« Je me réjouis de voir naître cette belle initiative, fruit d'une collaboration exemplaire avec les partenaires de la région de l'Abitibi-Témiscamingue. Le Tremplin illustre d'une manière concrète la volonté de notre gouvernement de soutenir des projets porteurs qui accompagnent les jeunes dans leur passage vers la vie adulte et une plus grande autonomie. Ce projet va bien au-delà de l'hébergement puisqu'il constitue un véritable tremplin vers l'autonomie, l'inclusion et la dignité des jeunes, tout en leur permettant de bâtir un avenir à la hauteur de leur potentiel. Il répond également à plusieurs recommandations de la Commission Laurent, notamment en matière de services plus humains, plus souples et mieux adaptés à la réalité des jeunes.

Lionel Carmant, ministre responsable des Services sociaux

« La prévention de l'itinérance chez les jeunes est essentielle pour leur offrir un avenir autonome et épanouissant. L'organisme Le Tremplin joue un rôle crucial dans le soutien aux jeunes en situation de vulnérabilité en offrant des unités d'hébergement stratégiquement réparties en Abitibi-Témiscamingue. Grâce à son approche holistique, Le Tremplin répond aux besoins pratiques et émotionnels des jeunes, et ce, afin de leur offrir un avenir meilleur. »

Shirley Dorismond, adjointe parlementaire du ministre responsable des Services sociaux

« La transition vers la vie adulte peut être difficile pour certains jeunes de nos communautés pris en charge par la protection de la jeunesse. Pour eux, nous devons rester mobilisés. Des initiatives comme Le Tremplin peuvent vraiment faire une différence. Je tiens à remercier tous les partenaires qui ont contribué à ce projet essentiel. Offrir un coup de main à ces jeunes, c'est leur permettre de se construire un avenir solide. »

Daniel Bernard, député de Rouyn-Noranda-Témiscamingue, président de séance

« La mise en place de ce projet novateur est directement liée à la réponse aux besoins des jeunes en transition vers la vie adulte. L'engagement exceptionnel des équipes du CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue et des partenaires a permis de mettre sur pied ce projet essentiel pour permettre aux jeunes de bénéficier d'un réel tremplin vers le monde adulte, en étant entourés des bonnes ressources et en ayant accès aux outils pour répondre à leurs besoins. »

Tommy Guillemette, directeur adjoint, Direction du programme jeunesse (DPJeu), substitut du directeur de la protection de la jeunesse (DPJ)

Faits saillants :

Le Tremplin vise aussi à offrir aux jeunes des moyens pour faciliter leur installation, par exemple : l'achat de meubles ou d'articles de base (trousseau de départ); le dépannage alimentaire ou l'aide à la première épicerie; le soutien au retour aux études (matériel scolaire, transport, etc.).

Ce projet est rendu possible grâce à l'engagement d'acteurs régionaux essentiels, notamment le Carrefour de Rouyn-Noranda, le Carrefour jeunesse-emploi Abitibi-Est, des partenaires des milieux scolaire, de l'emploi et communautaire. En unissant leurs forces, ces partenaires permettent d'offrir une réponse adaptée aux besoins des jeunes adultes en situation de vulnérabilité.

Le financement octroyé par le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) est de 249 000 $. Cette somme permet notamment de soutenir les unités d'hébergement, le suivi psychosocial, les collaborations communautaires et l'aide matérielle aux jeunes.

Soulignons que ce projet répond à plusieurs recommandations de la commission Laurent, notamment en ce qui concerne le besoin d'humaniser les services de la réadaptation et l'accompagnement soutenu des jeunes dans leur transition vers la vie adulte.

SOURCE Cabinet du ministre responsable des Services sociaux

Source : Sasha Trudel, Attachée de presse, Cabinet du ministre responsable des Services sociaux, 418 208-2584