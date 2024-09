Rapport du Comité québécois sur le développement du hockey - 400 000 $ pour le développement du hockey au Québec

QUÉBEC, le 26 sept. 2024 /CNW/ - Le rapport du Comité québécois sur le développement du hockey continue de porter ses fruits. La ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air, Mme Isabelle Charest, a annoncé une aide financière de 400 000 $ pour le déploiement de trois nouvelles mesures visant à mousser le développement de notre sport national.

Les trois mesures sont les suivantes :

Soutien à l'embauche d'une coordonnatrice ou d'un coordonnateur pour le parahockey et le hockey adapté;

Projet-pilote de soutien visant l'embauche de quatre conseillères ou conseillers techniques qui superviseront les opérations de quatre associations régionales de hockey mineur;

Projet-pilote dans une région pour la couverture des frais d'affiliation pour le hockey récréatif sous la forme de pratiques libres.

Rappelons que le rapport, intitulé « Le hockey, notre passion », contient neuf recommandations qui serviront de piliers à l'évolution concrète du hockey québécois ainsi qu'au développement des hockeyeuses et hockeyeurs actuels et de ceux des générations à venir.

Citation :

« Après l'accueil favorable du rapport du comité hockey, nous nous sommes engagés à poursuivre le développement du hockey, et ce, sous des angles différents, mais complémentaires. Ces trois mesures représentent donc un geste concret en ce sens et je suis convaincue qu'elles entraîneront des répercussions positives pour de nombreux amoureux de ce sport, qui nous tient tant à cœur. Nous continuons donc de suivre avec intérêt les développements dans ce dossier. »

Isabelle Charest, ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air

« Je suis fier que plusieurs mois après son dépôt, le rapport du Comité québécois sur le développement du hockey voie ses recommandations être mises en place. »

Marc Denis, président du Comité québécois sur le développement du hockey

« Nous sommes extrêmement reconnaissants de l'engagement du ministère de l'Éducation envers le développement du hockey au Québec. Cette aide de 400 000 $ nous permettra de déployer des initiatives qui auront un effet direct et positif sur notre sport. L'embauche d'une coordonnatrice ou d'un coordonnateur pour le parahockey et le hockey adapté, ainsi que de quatre conseillères ou conseillers techniques régionaux contribuera au développement et à l'encadrement de tous nos joueurs et joueuses. Finalement, le soutien financier alloué au projet-pilote de hockey récréatif permettra à de nombreux jeunes athlètes de découvrir et de pratiquer leur sport favori, le hockey. »

Stéphane Auger, directeur exécutif aux opérations hockey, Hockey Québec

Renseignements supplémentaires :

Les neuf recommandations principales du rapport du Comité québécois sur le développement du hockey sont les suivantes :

hisser le hockey au rang de sport national du Québec;

inclure l'apprentissage du patin sur glace dans le programme scolaire du primaire;

rendre le hockey accessible pour tous;

prioriser le développement du hockey féminin;

prioriser le plaisir du jeu chez les enfants;

optimiser le développement du talent;

accroître le respect et la sécurité au hockey;

doter le Québec des infrastructures appropriées au développement du hockey;

conférer à Hockey Québec le pouvoir de gouverner et de guider l'avenir du hockey québécois.

Liens connexes :

Pour consulter le rapport du Comité québécois sur le développement du hockey :

https://www.quebec.ca/nouvelles/actualites/details/rapport-du-comite-quebecois-sur-le-developpement-du-hockey-le-hockey-notre-passion-le-comite-quebecois-sur-le-developpement-du-hockey-emet-neuf-recommandations-pour-levolution-de-notre-sport-national-40027

