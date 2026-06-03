La ligne d'écoute pour les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées offre un soutien gratuit et confidentiel à toute personne au Canada touchée par la crise des femmes, filles et personnes 2ELGBTQI+ autochtones disparues et assassinées. La ligne sans frais est accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, au 1-844-413-6649.

OTTAWA, ON, le 3 juin 2026 /CNW/ - Aujourd'hui marque le cinquième anniversaire du Plan d'action national 2021 pour les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones disparues et assassinées : Mettre fin à la violence contre les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones.

Pour l'occasion, le gouvernement du Canada publie le Rapport d'avancement annuel sur la Voie fédérale 2025-2026. C'est l'occasion de réfléchir aux progrès accomplis tout en reconnaissant l'important travail qui se poursuit, guidé par les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQI+ autochtones, les survivantes et les familles, grâce à des solutions tenant compte des traumatismes et dirigées par les peuples autochtones.

Le Rapport d'avancement annuel sur la Voie fédérale 2025-2026 met en lumière les efforts fédéraux dans plusieurs domaines, notamment la culture, la santé et le bien-être, la sécurité et la sûreté des personnes, ainsi que la justice. Voici quelques exemples des progrès réalisés au cours de l'année écoulée :

163 appels à la justice ont été mis en œuvre grâce à 171 initiatives menées par 28 ministères et organismes fédéraux.

ont été mis en œuvre grâce à 38 partenariats ont été établis avec des organisations autochtones urbaines afin d'étendre les services d'inscription adaptés à la culture dans 65 points de service par le biais du programme de sources fiables, afin de surmonter les obstacles empêchant l'accès aux services et prestations essentiels liés à l'inscription.

ont été établis avec des organisations autochtones urbaines afin d'étendre les services d'inscription adaptés à la culture dans par le biais du programme de sources fiables, afin de surmonter les obstacles empêchant l'accès aux services et prestations essentiels liés à l'inscription. 33 projets ont été mis en œuvre dans le cadre du Programme de soutien pour les organisations de femmes et de personnes 2ELGBTQI+ autochtones afin de donner aux organisations de femmes autochtones et 2ELGBTQI+ les moyens de s'autonomiser et de participer aux processus décisionnels qui ont une incidence sur leur vie.

ont été mis en œuvre dans le cadre du Programme de soutien pour les organisations de femmes et de personnes 2ELGBTQI+ autochtones afin de donner aux organisations de femmes autochtones et 2ELGBTQI+ les moyens de s'autonomiser et de participer aux processus décisionnels qui ont une incidence sur leur vie. Des fonds ont été alloués à de nouveaux refuges et foyers de transition dirigés par les Autochtones dans le cadre du Programme pour la prévention de la violence familiale afin de promouvoir la sensibilisation envers les Autochtones confrontés à la violence sexiste, d'aider à répondre à la violence et de favoriser la prévention avant que les risques ne s'aggravent.

Des investissements ont été réalisés dans la narration autochtone par l'intermédiaire du Bureau de l'écran autochtone, du Fonds pour la diversité des voix et du programme Radiodiffusion autochtone dans le Nord afin d'accroître la présence de récits autochtones à l'écran et à la radio, ainsi que de favoriser l'accès à des contenus linguistiques et culturels.

par l'intermédiaire du Bureau de l'écran autochtone, du Fonds pour la diversité des voix et du programme Radiodiffusion autochtone dans le Nord afin d'accroître la présence de récits autochtones à l'écran et à la radio, ainsi que de favoriser l'accès à des contenus linguistiques et culturels. Plus de 8 200 ménages autochtones ont désormais accès à l'Internet haute vitesse , ce qui a renforcé la connectivité et la sécurité.

, ce qui a renforcé la connectivité et la sécurité. Des mesures de protection renforcées pour les victimes ont été mises en place par le biais de la Loi visant à protéger les victimes (projet de loi C-16). S'il est adopté, ce projet de loi réformera le Code criminel afin de lutter contre la violence sexiste, notamment celle subie par les femmes et les filles autochtones, en s'appuyant sur les recommandations et les contributions des partenaires autochtones ainsi que sur les Appels à la justice.

ont été mises en place par le biais de la (projet de loi C-16). S'il est adopté, ce projet de loi réformera le afin de lutter contre la violence sexiste, notamment celle subie par les femmes et les filles autochtones, en s'appuyant sur les recommandations et les contributions des partenaires autochtones ainsi que sur les Appels à la justice. Un soutien ancré dans la culture et tenant compte des traumatismes a été offert aux familles des femmes, des filles et des personnes 2ELGBTQI+ autochtones disparues ou assassinées partout au Canada, en les aidant à accéder à toutes les informations disponibles qu'elles recherchent au sujet de leurs proches auprès de multiples sources gouvernementales par l'intermédiaire des Unités de liaison pour l'information aux familles.

a été offert aux familles des femmes, des filles et des personnes 2ELGBTQI+ autochtones disparues ou assassinées partout au Canada, en les aidant à accéder à toutes les informations disponibles qu'elles recherchent au sujet de leurs proches auprès de multiples sources gouvernementales par l'intermédiaire des Unités de liaison pour l'information aux familles. Des produits d'apprentissage sur la sécurité culturelle et la lutte contre le racisme, ainsi que des programmes de leadership, ont été mis à l'essai par le Cercle national pour la formation médicale en santé autochtone, afin de favoriser un changement systémique dans l'enseignement médical.

Les investissements dans des approches autochtones dans le cadre du Plan d'action national pour mettre fin à la violence sexiste ont façonné les réponses locales et régionales pour lutter contre la violence sexiste et ont permis à plus de 186 000 personnes d'accéder à des ressources adaptées à leur culture en 2024-2025.

d'accéder à des ressources adaptées à leur culture en 2024-2025. Au cours des 5 dernières années, Femmes et Égalité des genres Canada a octroyé 55 millions de dollars à plus de 100 organisations des Premières Nations, métisses et inuites dans toutes les provinces et tous les territoires afin de mettre en place des programmes de prévention de la violence sexiste visant à s'attaquer aux causes profondes de la violence à l'égard des femmes, des filles et des personnes 2ELGBTQI+ autochtones.

Cinq ans après la publication du Plan d'action national, le gouvernement du Canada poursuit son travail pour mettre fin à cette crise nationale, aux côtés des Premières Nations, des Inuits et des Métis, des autres ordres de gouvernement, des institutions et des citoyens du Canada.

Citations

« Cette journée est à la fois l'occasion de réfléchir aux progrès accomplis et un rappel de notre responsabilité collective d'en faire davantage. Le Rapport d'avancement annuel sur la Voie fédérale 2025-2026 témoigne de l'action continue du gouvernement fédéral et de ses partenariats avec les survivants, les familles et les communautés pour faire avancer les Appels à la justice et soutenir les solutions menées par les Autochtones qui améliorent la sécurité, la guérison et la justice. »

L'honorable Rebecca Alty

Ministre des Relations Couronne-Autochtones

« Alors que nous célébrons le cinquième anniversaire du Plan d'action national, nous rendons hommage aux femmes, aux filles et aux personnes 2ELGBTQI+ autochtones qui ont perdu la vie, ainsi qu'aux familles qui continuent de porter ce deuil au quotidien. Bien que des progrès aient été réalisés, cette crise est loin d'être terminée. Nous restons déterminés à faire avancer les Appels à la justice et à soutenir les solutions proposées par les Autochtones qui contribuent à assurer la sécurité des communautés autochtones. »

L'honorable Mandy-Gull-Masty

Ministre des Services aux Autochtones

« Le Rapport d'avancement annuel sur la Voie fédérale 2025-2026 reflète les efforts continus visant à soutenir les initiatives menées par les Autochtones en matière de sécurité, de guérison et de prévention qui font une réelle différence dans les communautés, aussi éloignées soient-elles. Cet anniversaire nous rappelle que la lutte contre la violence nécessite une collaboration soutenue, à la fois au sein des communautés et à travers le pays, en faisant entendre les voix des communautés nordiques et autochtones et en appuyant leurs solutions pour susciter le changement. »

L'honorable Rebecca Chartrand

Ministre des Affaires du Nord et de l'Arctique

« Cinq ans après le lancement du Plan d'action national pour les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQI+ autochtones disparues et assassinées, nous savons qu'il reste encore beaucoup à faire de toute urgence. Dans le cadre du Plan d'action national pour mettre fin à la violence sexiste, nous soutenons des initiatives menées par les peuples autochtones et ancrées dans leur culture, qui renforcent la prévention, la guérison et la sécurité communautaire partout au Canada. Nous continuerons à travailler aux côtés de nos partenaires autochtones, des survivants, des familles, des provinces et des territoires pour mettre fin à cette crise. »

L'honorable Rechie Valdez

Ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et secrétaire d'État (Petites entreprises et Tourisme)

« Nous restons déterminés à travailler en collaboration avec les communautés et les organisations autochtones, les organismes d'application de la loi et tous les ordres de gouvernement pour mettre fin à la violence contre les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQI+ autochtones. Grâce à une collaboration continue, nous faisons progresser des approches dirigées par les Autochtones et fondées sur la culture qui contribuent à rendre le Canada plus sûr pour toutes les collectivités.

L'honorable Gary Anandasangaree

Ministre de la Sécurité publique

« Pour faire progresser la justice en faveur des femmes, des filles et des personnes 2ELGBTQI+ autochtones, il faut une action soutenue et une responsabilisation. Nous continuons à œuvrer pour que les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQI+ autochtones soient en sécurité et puissent bénéficier des protections, des services de soutien et de la justice auxquels elles ont droit. Grâce à une collaboration et à une action continues, nous nous efforçons de mettre en place un système judiciaire plus réactif, plus adapté à la culture et plus équitable. »

L'honorable Sean Fraser

Ministre de la Justice et procureur général du Canada et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique

« Alors que nous soulignons le cinquième anniversaire du Plan d'action national, nous reconnaissons à la fois les progrès réalisés et le travail urgent qu'il reste à faire pour mettre fin à cette crise persistante. Grâce à des investissements dans les récits, les langues et l'expression culturelle autochtones, nous amplifions les voix autochtones, remettons en question les récits préjudiciables et répondons aux appels à la justice en partenariat avec les peuples autochtones. »

L'honorable Marc Miller

Ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles

Faits en bref

La Voie fédérale est la contribution du Canada au Plan d'action national de 2021 sur les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones disparues et assassinées , élaboré en partenariat avec les peuples autochtones, les survivants, les familles, les organisations de femmes autochtones et les gouvernements provinciaux et territoriaux en réponse au rapport final de l'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées.

, élaboré en partenariat avec les peuples autochtones, les survivants, les familles, les organisations de femmes autochtones et les gouvernements provinciaux et territoriaux en réponse au rapport final de l'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées. Les 231 appels à la justice de l'Enquête nationale varient en termes de responsabilité partagée : 29 appels à la justice s'adressent exclusivement au gouvernement fédéral; 186 appels à la justice s'adressent collectivement aux gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux; 6 appels à la justice s'adressent exclusivement aux gouvernements provinciaux et territoriaux; 10 appels à la justice s'adressent exclusivement à des intervenants non gouvernementaux.

La quatrième réunion annuelle nationale réunissant les représentants autochtones, fédéraux, provinciaux et territoriaux sur les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQI+ autochtones disparues et assassinées s'est tenue les 11 et 12 février 2026 à Ottawa, en Ontario. Parmi les thèmes abordés figuraient : la lutte contre la traite des personnes, le projet pilote de l'Alerte robe rouge au Manitoba, et la mise en place de mesures de sécurité, de prévention et d'atténuation plus solides pour améliorer la sécurité des femmes, des filles et des personnes 2ELGBTQI+ autochtones dans le cadre de grands projets et d'autres projets d'exploitation des ressources.

Produits connexes

Liens connexes

Restez branchés

Joignez-vous à la conversation pour en savoir davantage sur les Autochtones au Canada :

X : @GCAutochtones / GouvCan_Nord

Facebook : @GCAutochtones / GouvCan - Nord

Instagram : @gcautochtones / GouvCan Nord

Vous pouvez vous abonner pour recevoir nos communiqués et nos discours par fils RSS. Pour obtenir plus d'information ou pour vous abonner, visitez www.rcaanc.gc.ca/filsrss.

SOURCE Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada

Pour obtenir plus de renseignements, les médias peuvent communiquer avec: Alec Wilson, Attaché de presse, Cabinet de l'honorable Rebecca Alty, Ministre des Relations Couronne-Autochtones, [email protected]; Relations avec les médias, Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada, [email protected]