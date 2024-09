Rapport de la coroner - décès Maureen Breau - Les services de police municipaux doivent être obligés

MONTRÉAL, le 10 sept. 2024 /CNW/ - Le rapport de la coroner Géhane Kamel concernant les décès de Maureen Breau et d'Isaac Brouillard Lessard est lucide et offre des recommandations pertinentes. Elle semble malheureusement oublier les services de police municipaux quant à la formation appropriée.

« L'ensemble du rapport fait des constats importants » souligne d'entrée de jeu le président de la Fédération des policiers et policières du Québec (FPMQ). François Lemay. « La coroner présente également des recommandations fort pertinentes. Elle interpelle directement le ministère de la Sécurité publique et la Sûreté du Québec relativement à l'importance de la formation continue des policiers et policières. Cependant, elle oublie les services de police municipaux; qui couvrent près des deux tiers de la population du Québec. Pourtant, cette épouvantable tragédie peut se produire n'importe où, pas seulement sur les territoires couverts par la SQ. »

De fait, le rapport fait état du manque de suivi dans la formation sur l'usage de la force; ainsi que l'insuffisance de celle sur la prévention des attaques à l'arme blanche (pp. 72-77) pour les agents de la SQ. Cette situation est également assez généralisée dans les corps de police municipaux. « Nous avons régulièrement des témoignages de policiers et de policières qui demandent des suivis pour ces formations, mais sans réponse adéquate de leurs services de police », dénonce le président de la FPMQ.

Dans ses recommandations, la coroner interpelle le ministère de la Sécurité publique afin que soient « encadré par règlement la qualité et la quantité de formation continue obligatoire des policiers » (R-17). De même, elle demande que soit mis en place un groupe d'étude afin d'établir un cycle de requalification adéquat (R-18). « Nous appuyons entièrement ces recommandations. Il est cependant essentiel qu'elles s'appliquent également pour les services de police municipaux. »

Formations et financement adéquat

Cette demande de la FPMQ vient aussi du fait que le rapport interpelle directement la SQ avec quatre recommandations directement liées à la formation de ses policiers et policières; mais qu'il n'y a rien pour les policiers et policières municipaux.

« Nous comprenons que la coroner s'est appliquée à émettre des recommandations dans le cadre du drame du drame du 27 mars 2023 et qui avait impliqué la mort tragique de Maureen Breau, de la Sûreté du Québec. Il faut cependant s'assurer que les leçons de ce drame puissent en éviter d'autres du même genre; qu'il s'agisse d'agents de la SQ ou d'un corps de police municipal. Nous demandons que ces recommandations puissent s'appliquer aux corps de police municipaux; avec le financement adéquat de Québec. »

À cet effet, rappelons que le gouvernement du Québec finance à 50% les services de police de la SQ dans les municipalités qu'elle couvre. Depuis près de 25 ans, les villes qui choisissent de conserver un service de police municipal (SM) ne reçoivent aucun financement; sauf pour quelques projets ponctuels.

« Il est essentiel que le ministère de la Sécurité publique comprenne que l'étranglement fiscal qu'il impose aux villes ne doit surtout pas se faire, en plus, au prix de la sécurité des citoyens et des policiers. On demande que Québec puisse assurer les formations continues des policiers et policières de l'ensemble des corps de police du Québec, pas seulement pour la SQ. »

