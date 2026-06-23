Rapport de la cellule de restructuration : la Société de l'assurance automobile du Québec en action

QUÉBEC, le 23 juin 2026 /CNW/ - La Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) accueille favorablement le rapport de la cellule de restructuration et ses 27 recommandations pour regagner la confiance de la population québécoise. Les recommandations portent sur la mission de la SAAQ, son rôle en matière de sécurité routière, l'évolution de ses services à la clientèle et sa transformation numérique, sa situation financière ainsi que sa gouvernance.

Le rapport est complémentaire à ceux des diverses instances qui, dans les mois passés, ont notamment jeté un regard sur la transformation numérique de la SAAQ. Les recommandations de la cellule de restructuration proposent notamment des pistes intéressantes pour la modernisation de l'organisation et l'amélioration continue de son service à la clientèle, ce qui permet d'entrevoir l'avenir avec optimisme.

D'ailleurs, la SAAQ est déjà en action. Pour donner suite à l'ensemble des recommandations qui lui ont été adressées et propulser l'organisation vers une nouvelle étape de son évolution, des interventions ont été planifiés. Celles-ci s'articuleront autour de trois grands axes, soit la gouvernance, l'éthique et la transparence, la performance de l'organisation ainsi que la sécurité routière. Au cours des prochaines semaines et des prochains mois, l'ensemble du personnel sera mis à contribution dans la réalisation de ces interventions prioritaires qui portent, plus précisément, sur :

l'élaboration d'un plan intégré pour répondre aux huit rapports reçus de différentes instances, y compris celui de la cellule de restructuration;

l'évolution du modèle d'affaires, y compris la révision de la structure administrative et de la gestion financière;

la prévention en sécurité routière, l'indemnisation des personnes accidentées et l'amélioration du bilan routier;

la sécurité des contrôleuses et contrôleurs routiers et leur mutation au ministère de la Sécurité intérieure.

Les recommandations de la cellule de restructuration seront donc prises en compte dans le cadre de cette démarche, en plus d'être des intrants importants pour les travaux relatifs à la nouvelle planification stratégique.

Citations :

« En mon nom personnel et en celui des administrateurs, je tiens à remercier les membres de la cellule de restructuration pour leur travail exhaustif et rigoureux. Il n'y a aucun doute que leurs recommandations seront de précieux outils pour continuer de faire évoluer la SAAQ et pour regagner la confiance de la population. »

Mme Dominique Savoie, présidente du conseil d'administration de la Société de l'assurance automobile du Québec

« Les 27 recommandations de la cellule de restructuration constituent des intrants importants qui viennent alimenter les réflexions et les discussions qui sont au cœur des chantiers prioritaires que nous mettons actuellement en place pour bâtir la SAAQ de demain, une organisation moderne, efficace et efficiente. »

M. Serge Lamontagne, président-directeur général de la Société de l'assurance automobile du Québec

Liens connexes :

https://saaq.gouv.qc.ca/saaq/rapport-cellule-restructuration

Sources :

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SOURCE Société de l'assurance automobile du Québec

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