La cellule de restructuration de la Société de l'assurance automobile du Québec dépose son rapport

QUÉBEC, le 23 juin 2026 /CNW/ - La cellule de restructuration de la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) a transmis son rapport au ministre des Transports et de la Mobilité durable, M. Benoit Charrette, et à la présidente du conseil d'administration de la SAAQ, Mme Dominique Savoie.

Mise sur pied le 8 août 2025 par le gouvernement du Québec, la cellule de restructuration avait le mandat de porter un regard contemporain sur la SAAQ et sa mission, ainsi que d'identifier les facteurs clés de succès, à court et à moyen terme, pour faire évoluer l'organisation, rétablir sa situation financière et regagner la pleine confiance de la population.

Pour y arriver, les membres de la cellule de restructuration ont fondé leurs travaux sur une analyse rigoureuse de plusieurs intrants. Tout en s'appuyant sur leurs expériences professionnelles et leurs compétences variées, les membres ont étudié l'ensemble de l'information pertinente portée à leur attention, laquelle couvrait différents thèmes et était de nature légale, administrative, gouvernementale ou structurante pour l'organisation. Ils ont également échangé à plusieurs reprises avec des représentantes et représentants de tous les secteurs d'activité de la SAAQ.

De plus, la cellule de restructuration s'est inspirée de travaux d'échantillonnage de la performance d'organisations travaillant dans des domaines semblables, situées au Canada et ailleurs dans le monde. Elle a aussi tenu compte des constats dressés et des recommandations formulées par le Vérificateur général du Québec ainsi que par l'Autorité des marchés publics. Elle a enfin porté une attention particulière aux travaux menés par la Commission Gallant.

Le rapport de la cellule de restructuration compte 27 recommandations portant sur la mission de la SAAQ, son rôle en matière de sécurité routière, l'évolution de ses services à la clientèle et sa transformation numérique, sa situation financière et sa gouvernance ainsi que le rétablissement de la pleine confiance de la population québécoise. Parmi ces recommandations figurent notamment celles-ci :

Préciser la mission de la SAAQ dans sa loi constitutive afin de recentrer l'organisation sur sa raison d'être première, c'est-à-dire être un assureur public au bénéfice de la population québécoise, qui protège la personne contre les risques liés à l'usage de la route.

Consolider le leadership de la SAAQ en matière de sécurité routière en lui donnant plus de moyens, notamment en lui permettant de soutenir davantage les initiatives ayant un effet sur l'amélioration du bilan routier.

Établir et rendre publique une feuille de route de l'achèvement de la transformation numérique CASA/SAAQclic.

Moderniser la tarification administrative, notamment afin d'assurer la couverture intégrale des frais d'exploitation et la pleine rémunération pour les services rendus à des tiers, et reconsidérer la répartition, entre le Fonds d'assurance et la SAAQ, des coûts des activités liées à la sécurité routière qui réduisent le risque de recours à l'assurance.

Établir un dialogue en continu et systématisé avec la population, notamment sur la situation financière, le numérique et la qualité des services. La SAAQ doit particulièrement communiquer de façon périodique les informations relatives à l'état d'avancement de sa transformation numérique.

« Nous espérons que ces travaux sauront inspirer les réflexions de la SAAQ à l'égard de son évolution, ainsi que celles du ministre. Nous croyons notamment qu'en se recentrant sur sa mission d'assureur public, en se donnant les moyens d'exercer un leadership fort en matière de sécurité routière ainsi qu'en communiquant avec le public de façon proactive et transparente, particulièrement dans la suite de sa modernisation numérique, la SAAQ sera en mesure de regagner la pleine confiance de la population québécoise. »

Linda Gosselin, André Legault et Pierre Rodrigue, membres de la cellule de restructuration de la Société de l'assurance automobile du Québec

Rappelons que la cellule de restructuration avait plus précisément le mandat :

de porter un regard contemporain sur la SAAQ et sa mission, ainsi que de déterminer le cours de son évolution et de sa transformation;

de procéder à un échantillonnage de la performance d'organisations similaires situées au Canada et dans des États comparables, ainsi que de la répartition des rôles et responsabilités entre différentes entités publiques et privées;

d'évaluer la qualité de la prestation des différents services de la SAAQ, notamment la performance des services numériques, et d'identifier des pistes permettant d'en améliorer l'efficacité;

de réviser la situation financière de la SAAQ et de dégager des pistes d'optimisation afin de résorber le déficit cumulé et de retrouver l'équilibre budgétaire;

de proposer des modifications pertinentes à apporter au profil de compétences des membres du conseil d'administration de la SAAQ;

d'indiquer au conseil d'administration de la SAAQ et au ministre des Transports et de la Mobilité durable les facteurs clés de succès, à court et à moyen terme, pour faire évoluer la SAAQ, rétablir sa situation financière et regagner la pleine confiance de la population, en complémentarité avec les recommandations de la Commission Gallant.

Sources :

saaq.gouv.qc.ca

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SOURCE Société de l'assurance automobile du Québec

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