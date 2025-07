Stationnements réservés aux personnes handicapées : grand succès de la campagne de sensibilisation 2025

MONTRÉAL, le 10 juill. 2025 /CNW/ - La campagne nationale de sensibilisation au respect des stationnements réservés aux personnes à mobilité réduite se solde par un bilan très positif selon Moelle épinière et motricité Québec (MÉMO-Qc) et ses partenaires principaux soit la Ville de Montréal, l'Association des policiers et policières du Québec (ADPQ), le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) et Info-Crime Montréal.

Des résultats concrets et une mobilisation exceptionnelle ont été observés. Au cours du mois de juin 2025, plus de 120 personnes, elles-mêmes en situation de handicap ou alliées à la cause, ainsi que 40 associations ont tenu plus de 120 patrouilles citoyennes dans 85 villes du Québec.

La mobilisation des 52 municipalités qui ont diffusé et participé à la campagne est sans précédent. Nous saluons particulièrement la collaboration significative de la Ville de Montréal et de Saint-Lin-Laurentides, aux côtés de leur service de police local et de personnes en situation de handicap.

Autre fait saillant de la campagne : du 1er au 7 juin, pendant la Semaine québécoise des personnes handicapées, les corps policiers de la province ont mené plus de 600 opérations de surveillance. Près de 700 constats d'infraction, d'une valeur de 336 $ chacun, ont été remis pour le non-respect des stationnements réservés. À Montréal, la collaboration exceptionnelle du SPVM tout au long du mois de juin s'est traduite par l'émission de 476 constats.

Spécialement pour la campagne, une vidéo de sensibilisation mettant en lumière les visages derrière le droit aux stationnements réservés a été produite par le jeune vidéaste Benjamin Leclair, lui-même atteint d'une lésion à la moelle épinière. Plusieurs vidéos de promotion ont également été réalisées par la créatrice de contenu Charlie Rousseau, vivant elle aussi avec un handicap physique. Ces excellents contenus ont été largement diffusés et relayés, contribuant à éveiller les consciences.

MÉMO-Qc tient à remercier chaleureusement ses partenaires et collaborateurs, ainsi que l'ensemble des groupes et des municipalités dont l'appui a rendu possible cette campagne.

Enfin, MÉMO-Qc souhaite rappeler aux automobilistes et à l'ensemble de la population l'importance cruciale des stationnements réservés pour l'intégration et la qualité de vie des personnes à mobilité réduite. Ces espaces sont un droit, non un privilège.

SOURCE Moelle épinière et motricité Québec

