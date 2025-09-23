9e édition des JQLM, les Journées québécoises des lésions médullaires, du 22 au 28 septembre 2025

MONTRÉAL, le 23 sept. 2025 /CNW/ - Lancées hier, les Journées québécoises des lésions médullaires organisées par Moelle épinière et motricité Québec vont battre leur plein toute la semaine, jusqu'au dimanche 28 septembre. La 9e édition des JQLM promet d'être une belle réussite avec déjà une belle participation et de nombreuses inscriptions.

Rappelons que les JQLM ont pour objectif de mieux faire connaître les activités et les services offerts aux personnes ayant une lésion à la moelle épinière ou un autre type de limitation physique ou neurologique. Elles veulent aussi sensibiliser en informant le public et les décideurs sur les difficultés, les réussites et les enjeux que vivent les personnes ayant une lésion à la moelle épinière. Elles permettent également aux personnes concernées par les lésions médullaires de se rassembler, d'échanger et de réfléchir sur des sujets qui rejoignent leurs préoccupations. Le tout, dans le but de favoriser l'autonomie, la qualité de vie, l'intégration et l'inclusion sociale des personnes en situation de handicap.

À travers des conférences thématiques, des échanges, des débats et des sorties partout au Québec, notre programmation offre cette année 14 activités qui visent à informer un large public des sujets qui préoccupent nos membres aujourd'hui.

L'événement phare des JQLM sera la désormais traditionnelle Soirée sur roues qui aura lieu cette année au Centre de réadaptation Lucie-Bruneau à Montréal et qui sera présentée par Hollister. La soirée aura lieu le jeudi 25 septembre, de 17h à 20h30. Elle affiche déjà complet mais il est toujours possible de s'inscrire sur notre liste d'attente. Elle sera animée par Pénélope McQuade et Émanuelle Robitaille. Durant la soirée, tous les participants se verront proposer une expérience immersive en fauteuil roulant qui vise à sensibiliser chacun et chacune aux réalités des personnes ayant une limitation motrice.

Voici les autres points forts de la semaine :

- Groupe d'échange virtuel : Protégez vos arrières, sauvez votre peau : des professionnels répondent à vos petites et grandes questions sur les plaies de pression

Mercredi 24 septembre de 12h à 13h30

- Webinaire : Parent, travail et handicap : traverser les enjeux de la conciliation

Jeudi 25 septembre de 12h à 13h30

- Groupe d'échange interactif : Mille et une astuces pour composer avec une limitation motrice au quotidien

Vendredi 26 septembre de 13h30 à 15h.

Retrouverez la programmation complète sur notre site internet: www.moelleepiniere.com/journees-quebecoises-des-lesions-medullaires-jqlm/

La tenue des JQLM 2025 n'aurait pas été possible sans la participation financière du gouvernement du Québec, de la Fondation Martin-Matte, commanditaire officiel de cette 9e édition, d'Hollister, Coloplast, Desjardins, Kinova, Moove, TrackZ, TVR et Atlas Medic.

MÉMO-Qc est une association provinciale qui agit avec ses membres et de nombreux partenaires pour faire la promotion et la défense de droits individuels et collectifs. Elle travaille à l'intégration sociale, au développement de l'autonomie et à l'amélioration de la qualité de vie des personnes en situation de handicap, particulièrement les lésés médullaires et ce, depuis 1946. En plus du soutien à la recherche, son action vise également le développement de l'employabilité des personnes ayant des limitations physiques et neurologiques.

www.moelleepiniere.com

SOURCE Moelle épinière et motricité Québec

Contacts et informations : Vanessa-Anne Paré, coordonnatrice du service d'intégration sociale et organisatrice communautaire : [email protected] / 514-341-7272 poste 233; Jenn Pechberty, organisatrice communautaire dans les régions de Montréal et de l'Ouest du Québec: [email protected] / 514-341-7272 poste 239.