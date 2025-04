MONTRÉAL, le 8 avril 2025 /CNW/ - La CDPQ publie aujourd'hui son Rapport d'investissement durable pour l'exercice annuel se terminant le 31 décembre 2024.

Ce rapport souligne les résultats obtenus par la CDPQ au cours de l'année 2024, marquée par le dépassement de ses cibles climatiques, plus tôt que prévu par rapport à la feuille de route rehaussée en 2021. Au cours de la dernière année, la CDPQ a également progressé sur plusieurs aspects sociaux et de gouvernance.

Avec ce rapport, la CDPQ confirme que sa stratégie à long terme en matière d'investissement durable est bénéfique pour sa performance globale, lui permettant de gérer des risques complexes et croissants, et de saisir les meilleures occasions de déploiement de son capital constructif au Québec et dans le monde.

« L'investissement durable fait partie intégrante de notre rôle fiduciaire. Pour aller chercher la meilleure performance pour nos déposants, nous devons aligner notre capital sur des modèles d'affaires solides, qui créent de la valeur aujourd'hui et en créeront encore demain. Je veux féliciter les équipes pour le travail colossal qui a été réalisé, avec l'atteinte de nos cibles plus rapidement qu'anticipé », a déclaré Charles Emond, président et chef de la direction de la CDPQ. « Pour la suite, il faudra continuer à trouver l'équilibre entre ambition et pragmatisme dans notre approche, afin de tenir compte du contexte actuel dans lequel naviguent les entreprises. Mais toujours, avec une vue de long terme pour avoir des actifs bien positionnés pour l'avenir. C'est la meilleure façon de remplir notre mandat pour les retraites de plus de 6 millions de Québécois.es. »

« Le leadership de la CDPQ en matière d'investissement durable, tant au Québec que dans le monde, est réel et reconnu. Cette position de chef de file nous ouvre les portes des partenaires les plus innovants et nous facilite l'accès à d'excellentes occasions, assurant notre succès continu au cours des prochaines années », a indiqué Marc-André Blanchard, premier vice-président et chef, CDPQ mondial et chef mondial de l'investissement durable. « Nous continuons à envisager l'investissement durable comme expression de notre capital constructif tant pour assurer la résilience de notre portefeuille et générer des rendements optimaux à long terme. La transition doit être analysée à la fois sous le prisme de la gestion des risques et celui des occasions d'investissement. »

Environnement

L'atteinte des cibles climatiques s'explique par les investissements de la CDPQ dans des actifs sobres ou ayant une faible empreinte carbone, la décarbonation de ses sociétés en portefeuille, ainsi qu'un dialogue proactif avec ses sociétés en portefeuille :

58 G$ en actifs sobres en carbone, dont 15,5 G$ au Québec, soit une hausse globale de 40 G$ en actifs sobres en carbone depuis 2017, dépassant ainsi la cible fixée en 2021 qui s'établissait à 54 G$ d'ici 2025;

en actifs sobres en carbone, dont au Québec, soit une hausse globale de 40 G$ en actifs sobres en carbone depuis 2017, dépassant ainsi la cible fixée en 2021 qui s'établissait à d'ici 2025; Une réduction de 69 % de l'intensité carbone de son portefeuille depuis 2017, surpassant sa cible de 60 % de réduction à l'horizon 2030 rehaussée en 2021;

de son portefeuille depuis 2017, surpassant sa cible de 60 % de réduction à l'horizon 2030 rehaussée en 2021; 358 G$ en actifs ayant une faible empreinte carbone, soit près de 80 % de son portefeuille global;

en actifs ayant une faible empreinte carbone, soit près de de son portefeuille global; 6,2 G$ en actifs de transition visant à décarboner les secteurs les plus émetteurs.

Social

La CDPQ valorise la variété de perspectives et l'ouverture pour enrichir ses décisions et accroître sa performance, tant à l'interne que dans la composition des conseils d'administration de ses sociétés en portefeuille et de ses gestionnaires externes. Elle veille également au respect de principes de fiscalité juste à travers l'ensemble de ses activités et analyse chaque occasion d'investissement en fonction de critères exigeants :

47 % de ses employé.e.s et 42 % des membres du conseil d'administration sont des femmes;

de ses employé.e.s et des membres du conseil d'administration sont des femmes; 27 % des employé.e.s au Canada s'identifient à l'un des trois groupes suivants : minorités visibles, minorités ethniques ou peuples autochtones;

des employé.e.s au s'identifient à l'un des trois groupes suivants : minorités visibles, minorités ethniques ou peuples autochtones; 73 % de ses sociétés publiques en gestion active comptent au moins 30 % de femmes dans leur conseil d'administration, soit une augmentation de 78 % en quatre ans;

de ses sociétés publiques en gestion active comptent au moins de femmes dans leur conseil d'administration, soit une en quatre ans; 310 avis ont été réalisés sur les pratiques fiscales en préinvestissement.

Gouvernance

La CDPQ place la gouvernance au cœur de ses pratiques et de ses investissements. Elle veille à optimiser ses pratiques de gouvernance et elle contribue activement à améliorer celles de ses sociétés en portefeuille et de ses gestionnaires externes. Au cours de l'année 2024, son accompagnement et son influence se sont exprimées de différentes façons :

12 sociétés québécoises accompagnées dans la mise en œuvre de leurs pratiques d'affaires durables;

accompagnées dans la mise en œuvre de leurs pratiques d'affaires durables; Dialogue avec 537 sociétés en portefeuille dont la CDPQ est actionnaire;

sociétés en portefeuille dont la CDPQ est actionnaire; Utilisation de son droit de vote sur 34 857 résolutions dans le cadre de 3 326 assemblées d'actionnaires afin d'exprimer ses convictions en matière de durabilité;

dans le cadre de afin d'exprimer ses convictions en matière de durabilité; 47 % d'appui des propositions d'actionnaires sur les enjeux environnementaux.

Le Rapport d'investissement durable 2024 est disponible en ligne.

