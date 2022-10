GATINEAU, QC, le 28 oct. 2022 /CNW Telbec/ - À l'approche de la COP27, le Canada et l'Allemagne ont aujourd'hui publié le Rapport d'étape sur le Plan de mise en œuvre du financement de la lutte contre les changements climatiques, qui présente les progrès collectifs et les principales mesures encore nécessaires pour que les pays développés respectent leur engagement visant à mobiliser conjointement 100 milliards de dollars américains par année pour soutenir le financement climatique dès que possible. Le financement international de la lutte contre les changements climatiques aide les pays en développement à combattre les changements climatiques et à s'y adapter, tout en s'efforçant de freiner la perte de biodiversité, surtout dans les pays les plus pauvres et les plus vulnérables qui sont particulièrement touchés par les perturbations climatiques.

Malgré les difficultés et les incertitudes géopolitiques, économiques et environnementales que le monde connaît, les pays développés demeurent résolus à continuer de réaliser des progrès collectifs vers l'atteinte de l'objectif de mobiliser 100 milliards de dollars américains. Le Rapport d'étape est axé sur quatre principaux champs d'action :

inviter toutes les nations partenaires à accroître la transparence dans le financement de la lutte contre les changements climatiques et à s'engager à doubler le financement de l'adaptation;

réduire les obstacles, afin qu'il soit plus facile pour les pays en développement d'avoir accès au financement de la lutte contre les changements climatiques;

bonifier l'octroi de financement climatique par les banques multilatérales de développement, afin d'accroître et d'améliorer le financement de la lutte contre les changements climatiques;

améliorer l'efficacité de la mobilisation de financement privé.

Le Canada et l'Allemagne ont codirigé l'élaboration de ce Rapport d'étape à la demande du président de la COP26 et grâce à de précieuses contributions des pays développés, des banques multilatérales de développement et des fonds climatiques étroitement liés à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Aux fins de l'élaboration de ce rapport, l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique du Canada, et Jennifer Morgan, secrétaire d'État et envoyée spéciale de l'Allemagne pour l'action climatique internationale, ont mené de vastes activités de sensibilisation auprès des pays en développement, d'organisations de la société civile et de groupes de réflexion afin de recueillir leurs points de vue sur la manière dont le financement de l'action climatique pourrait être amélioré et la façon dont le Rapport d'étape pourrait entraîner davantage de transparence et de collaboration.

Bien que d'importants progrès aient été réalisés depuis que le Plan de mise en œuvre du financement de la lutte contre les changements climatiques a été lancé peu avant la COP26 l'année dernière, d'autres efforts sont encore nécessaires pour accroître l'ampleur, l'efficacité et l'accessibilité du financement climatique et atteindre l'objectif de 100 milliards de dollars américains. Le Rapport d'étape contribuera à faire avancer les discussions lors de la COP27 et au-delà, alors que les regards se tourneront vers l'objectif de financement climatique pour l'après-2025.

Citations

« Alors que le monde est confronté à une hausse des impacts des changements climatiques, les pays développés doivent plus que jamais respecter leurs engagements à l'égard du financement de l'action climatique, afin de fournir aux pays en développement les ressources dont ils ont besoin pour lutter contre les changements climatiques et composer avec leurs répercussions. Il est de notre devoir et dans notre propre intérêt de les aider à bâtir des économies climato-résilientes, plus durables et à faibles émissions de carbone. Le Canada demeure fermement résolu à travailler avec ses partenaires afin d'atteindre l'objectif collectif de mobiliser 100 milliards de dollars américains dès que possible. Le Rapport d'étape sur le Plan de mise en œuvre du financement de la lutte contre les changements climatiques montre que malgré les progrès réalisés, nous devons en faire plus. »

- L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« L'urgence de la crise climatique impose une forte pression sur la mise en œuvre du financement de l'action climatique dans les secteurs où les pays en développement en ont le plus besoin. Bien que le Rapport d'étape sur le Plan de mise en œuvre du financement de la lutte contre les changements climatiques de l'année dernière montre qu'une panoplie d'activités sont réalisées, il est clair que de plus amples mesures doivent être prises, notamment pour établir plus clairement les progrès réalisés afin de doubler collectivement le financement de l'adaptation. En tant que groupe de collaborateurs, mais aussi à titre d'actionnaires de banques multilatérales de développement, nous devons continuer de travailler ensemble pour accroître l'ambition climatique dans le système financier mondial. »

- Jennifer Morgan, secrétaire d'État et envoyée spéciale de l'Allemagne pour l'action climatique internationale

« Il est clair que les pays développés et le système financier mondial doivent en faire plus pour aider les pays en développement à se décarboniser et à s'adapter aux impacts des changements climatiques. Je tiens à remercier le ministre Guilbeault, l'envoyée spéciale Morgan et les pays développés qui ont contribué à ce rapport pour leur dévouement inébranlable en vue d'aider à rebâtir la confiance envers l'objectif de mobiliser 100 milliards de dollars américains. Le Rapport d'étape sur le Plan de mise en œuvre est une réponse importante à l'appel visant à accroître la transparence et la prévisibilité dans le financement de la lutte contre les changements climatiques. Mais nous savons que l'objectif de mobiliser 100 milliards de dollars américains n'est que le début du travail visant à rétablir la confiance au sein de tous les pays, et que la prochaine grande étape consiste maintenant à faire en sorte que le financement se rende le plus tôt possible aux pays vulnérables aux aléas climatiques. »

- Alok Sharma, président de la COP26

Faits en bref

En 2009, les pays développés ont convenu de mobiliser conjointement 100 milliards de dollars américains par année pour aider les pays en développement à prendre des mesures de lutte contre les changements climatiques. Cet engagement a été réaffirmé dans l'Accord de Paris , dans le cadre duquel les Parties ont convenu de prolonger l'objectif des 100 milliards de dollars américains jusqu'en 2025.

, dans le cadre duquel les Parties ont convenu de prolonger l'objectif des 100 milliards de dollars américains jusqu'en 2025. Selon les estimations de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) en juillet 2022, le financement climatique fourni et mobilisé par les pays développés a atteint 83,3 milliards de dollars américains en 2020, ce qui représente une hausse importante par rapport au financement climatique mobilisé en 2009, qui était à peu près nul.

En 2021, à la demande du président de la COP26 , le Canada et l'Allemagne ont élaboré un Plan de mise en œuvre du financement de la lutte contre les changements climatiques pour démontrer comment et quand l'objectif collectif de mobiliser 100 milliards de dollars américains en financement climatique sera atteint. Le Plan a été publié peu avant la COP26 et reposait sur les analyses de l'OCDE.

, le Canada et l'Allemagne ont élaboré un Plan de mise en œuvre du financement de la lutte contre les changements climatiques pour démontrer comment et quand l'objectif collectif de mobiliser 100 milliards de dollars américains en financement climatique sera atteint. a été publié peu avant la et reposait sur les analyses de l'OCDE. Lors de l'adoption de l'Accord de Paris à la COP21 , les Parties ont convenu d'établir un nouvel objectif collectif quantifié à partir d'un plancher de 100 milliards de dollars américains par année, qui tient compte des besoins et des priorités des pays en développement, à compter de 2025. À la COP26 , les Parties ont établi un programme de travail spécial de 2022 à 2024 en vue de définir l'objectif pour l'après-2025.

l'adoption de l'Accord de à la , les Parties ont convenu d'établir un nouvel objectif collectif quantifié à partir d'un plancher de 100 milliards de dollars américains par année, qui tient compte des besoins et des priorités des pays en développement, à compter de 2025. À la , les Parties ont établi un programme de travail spécial de 2022 à 2024 en vue de définir l'objectif pour l'après-2025. Dans le cadre de la COP26 , le Pacte de Glasgow pour le climat exhortait les pays développés à au moins doubler leurs contributions financières collectives d'ici 2025 pour le financement de l'adaptation par rapport aux niveaux de 2019. Le Pacte de Glasgow pour le climat appelait également les banques multilatérales de développement, les institutions financières de développement et le secteur financier à accroître le financement de l'adaptation, et les Parties ont été encouragées à trouver de nouvelles façons de mobiliser des fonds privés pour l'adaptation.

, le Pacte de pour le climat exhortait les pays développés à au moins doubler leurs contributions financières collectives d'ici 2025 pour le financement de l'adaptation par rapport aux niveaux de 2019. Le Pacte de pour le climat appelait également les banques multilatérales de développement, les institutions financières de développement et le secteur financier à accroître le financement de l'adaptation, et les Parties ont été encouragées à trouver de nouvelles façons de mobiliser des fonds privés pour l'adaptation. En 2021, le Canada a doublé son propre engagement en matière de financement climatique, le portant à 5,3 milliards de dollars canadiens sur cinq ans (de 2021 à 2026). Cet engagement signifie que le financement octroyé à l'adaptation sera bonifié d'au moins 40 p. 100, ce qui fait plus que doubler le financement de l'adaptation par rapport à l'engagement pris par le Canada pour les cinq années précédentes, conformément aux objectifs établis dans le Pacte de Glasgow pour le climat.

engagement signifie que le financement octroyé à l'adaptation sera bonifié d'au moins 40 p. 100, ce qui fait plus que doubler le financement de l'adaptation par rapport à l'engagement pris par le Canada pour les cinq années précédentes, conformément aux objectifs établis dans le Pacte de pour le climat. La participation du Canada au financement de la lutte contre les changements climatiques va au-delà de son engagement public et comprend notamment d'autres aides internationales ayant un volet axé sur les changements climatiques, le financement climatique privé mobilisé grâce à des investissements publics, les investissements ayant une incidence positive sur le climat effectués par des sociétés d'État et les contributions de base allouées aux banques multilatérales de développement.

L'engagement total de l'Allemagne en matière de financement climatique s'élève à au moins 6 milliards d'euros par année d'ici 2025. En 2021, le financement climatique total de l'Allemagne issu de ses crédits budgétaires a atteint 5,34 milliards d'euros. De cette somme, 49 p. 100 a été octroyée pour soutenir l'adaptation. En tenant compte des fonds privés mobilisés, le financement climatique de l'Allemagne s'élève à 8,1 milliards d'euros.

