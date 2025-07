De : Environnement et Changement climatique Canada

GATINEAU, QC, le 17 juill. 2025 /CNW/ - Environnement et Changement climatique Canada s'est engagé à mener des recherches sur le climat afin de déterminer comment et pourquoi le climat du pays a changé au cours des décennies. Ces travaux contribueront à prévoir les changements futurs et permettront aux Canadiens de mieux comprendre comment les changements climatiques d'origine humaine influent sur les phénomènes météorologiques extrêmes, tels que les vagues de chaleur et les coups de froid.

Cet été, des climatologues utilisent le système d'attribution rapide des phénomènes météorologiques extrêmes pour étudier les vagues de chaleur au Canada et déterminer dans quelle mesure les émissions de CO 2 et d'autres émissions liées aux activités humaines ont influencé les épisodes de chaleur extrême. Au cours de l'été 2024, des climatologues ont analysé les 37 pires épisodes de chaleur extrême au Canada. Dans tous les cas, ils ont constaté que les vagues de chaleur étaient probablement dues aux changements climatiques.

Cet été, les changements climatiques d'origine humaine ont déjà rendu beaucoup plus probable la formation de deux vagues de chaleur au Canada, ce qui signifie que l'influence humaine sur le climat a rendu les phénomènes suivants au moins 2 à 10 fois plus probables :

Yukon (du 20 au 23 juin)

Température de pointe quotidienne au cours de la vague de chaleur : 22,0 °C

Degrés au-dessus du maximum quotidien normal : 6,5 °C

Alberta (du 28 au 31 mai)

Température de pointe quotidienne au cours de la vague de chaleur : 28,8 °C

Degrés au-dessus du maximum quotidien normal : 11,3 °C

L'analyse du lien entre les phénomènes météorologiques et les changements climatiques d'origine humaine s'appuie sur des modèles climatiques avancés et des observations permettant de comparer le climat actuel à celui de l'ère préindustrielle (de 1850 à 1900). La comparaison permet aux climatologues de comprendre quel rôle les changements climatiques d'origine humaine ont joué dans un phénomène en particulier et fournit des résultats concrets qui peuvent être rapidement compris.

L'hiver dernier, des climatologues ont également testé une nouvelle fonction permettant d'analyser les répercussions des changements climatiques sur les épisodes de froid. Alors que le climat mondial continue de se réchauffer, les températures froides extrêmes sont de moins en moins fréquentes. Ces travaux permettent aux Canadiens d'avoir une idée de la manière dont les changements climatiques d'origine humaine et leurs effets dévastateurs affectent leur vie et la météo du jour, au fur et à mesure que les changements se produisent.

Les Canadiens sont invités à surveiller régulièrement les prévisions météorologiques, à prendre au sérieux toutes les alertes météorologiques et à se préparer aux aléas de la nature en préparant un plan d'urgence et en adaptant leurs déplacements.

La population canadienne peut télécharger l'application MétéoCAN afin de recevoir des notifications d'alertes météorologiques directement sur ses appareils mobiles. Les alertes aident la population à se préparer à faire face aux phénomènes météorologiques violents, à sauver des vies et à réduire les répercussions sur les biens et les moyens de subsistance.

Citations

« Grâce à ces importants travaux, nos climatologues prouvent que les changements climatiques jouent un rôle important dans les phénomènes météorologiques violents. L'augmentation des températures mondiales entraîne des saisons sèches plus longues et des conditions plus chaudes, ce qui accroît le risque de feux de forêt. Ces connaissances nous aident à travailler ensemble pour protéger notre environnement, nos communautés et notre avenir. »

- L'honorable Julie Dabrusin, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« En cette saison des feux de forêt exigeante et difficile, il est clair que les catastrophes naturelles extrêmes et les phénomènes météorologiques violents deviennent de plus en plus fréquents. Avant le milieu des années 1990, le Canada n'avait subi que trois catastrophes ayant causé plus de 500 millions de dollars de dommages. De nos jours, nous vivons de telles catastrophes presque chaque année. Les feux de forêt, les vagues de chaleur et la fumée devenant de plus en plus fréquents, il est important de comprendre les risques que ces événements entraînent pour vous, votre famille et votre communauté. Consultez le site Web Préparez-Vous pour vous renseigner sur les mesures utiles à prendre afin de vous protéger. Le bien-être des Canadiens et des Canadiennes sera toujours notre priorité absolue. »

- L'honorable Eleanor Olszewski, ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies

Faits en bref

En janvier, des climatologues ont analysé un coup de froid de deux jours dans l'ouest de l' Ontario . La température la plus froide enregistrée lors de cet épisode de froid extrême était de -34,0 °C.

. La température la plus froide enregistrée lors de cet épisode de froid extrême était de -34,0 °C. La fréquence et la gravité des phénomènes météorologiques extrêmes liés au climat sont en augmentation, et les coûts suivent la même tendance. Au chapitre des réclamations d'assurance, les années 2020, 2021, 2022 et 2023 se classent parmi les 10 années les plus coûteuses. Elles sont dépassées seulement par 2016 (l'année des incendies à Fort McMurray), 2013 (l'année des inondations à Calgary et à Toronto ) et 1998 (l'année de la tempête de verglas au Québec) (source).

2023 se classent parmi les 10 années les plus coûteuses. Elles sont dépassées seulement par 2016 (l'année des incendies à Fort McMurray), 2013 (l'année des inondations à et à ) et 1998 (l'année de la tempête de verglas au Québec) (source). Environnement et Changement climatique Canada est la source officielle de renseignements météorologiques et d'avertissements de temps violent du pays et a à cœur de fournir à la population canadienne des renseignements météorologiques précis et opportuns, y compris des alertes de temps violent.

Les plus récentes prévisions et les derniers avertissements de temps violent se trouvent sur le site Web consacré à la météo du Ministère et l'application MétéoCAN (destinée aux appareils Android et iOS).

Liens connexes

