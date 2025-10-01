Les possibilités d'exportation du Canada ancrées dans des solutions de technologies propres matures, évolutives et rentables



OTTAWA, ON, le 1er oct. 2025 /CNW/ - Dans un contexte de tensions géopolitiques mondiales, d'incertitude commerciale et de recul par rapport aux objectifs climatiques, le dernier rapport d'Exportation et développement Canada (EDC) sur le secteur des technologies propres souligne le leadership du Canada dans trois secteurs à forte croissance : les énergies renouvelables, les véhicules électriques et les technologies d'électrification. Le rapport, intitulé L'avenir des technologies propres au Canada : croissance, rentabilité et nécessité, souligne la résilience et le potentiel économique de ces technologies propres parvenues à maturité, positionnant le Canada comme un acteur essentiel de la transition énergétique mondiale.

« Le paysage des technologies propres est actuellement façonné par deux réalités concurrentes », déclare Prerna Sharma, auteure du rapport et économiste principale à EDC. « Les tensions géopolitiques et l'urgence des mesures de lutte contre les changements climatiques tirent la transition énergétique dans des directions différentes. Pourtant, la transition demeure économiquement viable. Les technologies propres continuent de présenter un fort potentiel de croissance au niveau mondial, car elles sont de plus en plus rentables, demandent de moins en moins d'entretien et leur adoption est intéressante pour le grand public. Les pays qui investissent dans les technologies propres évolutives seront mieux placés pour assurer leur sécurité énergétique, bâtir des chaînes d'approvisionnement prévisibles et garantir une croissance économique à long terme. »

Le secteur canadien des technologies propres présente un potentiel d'exportation important et un intérêt stratégique dans un marché mondial en rapide mutation. Le pays est un chef de file dans la production d'énergie renouvelable, dispose de minéraux critiques nécessaires à la fabrication de batteries pour véhicules électriques et stimule l'innovation dans le domaine de l'électrification. Ces sous-secteurs sont matures, évolutifs et rentables, représentant 90 % des investissements mondiaux dans la transition énergétique en 2024 et continuent de susciter l'intérêt de la communauté internationale.

« La demande croissante de sécurité énergétique, en particulier dans des régions comme l'Europe et l'Indo-Pacifique, permet au Canada d'y répondre grâce à ses solides capacités, à sa réputation mondiale et à son expertise dans le secteur des technologies propres », explique Guillermo Freire, premier vice-président du Groupe du marché intermédiaire d'EDC. « Depuis 2012, EDC a fait des technologies propres l'une de ses priorités stratégiques, reconnaissant leur potentiel d'expansion de l'innovation canadienne à l'échelle mondiale. Nous soutenons activement l'expansion des entreprises canadiennes de technologies propres, stimulant leur innovation et les aidant à relever des défis majeurs. » À ce jour, EDC a soutenu des exportations de technologies propres d'une valeur de près de 50 milliards de dollars, aidant ainsi des entreprises de toutes tailles et de tous les sous-secteurs à réussir leur expansion au-delà de nos frontières. Rien qu'en 2024, nous avons facilité des activités commerciales d'une valeur de 9,7 milliards de dollars pour 500 entreprises canadiennes de technologies propres.

Points saillants du rapport d'EDC sur les technologies propres :

Confiance des investisseurs et dynamique du marché : L'instabilité géopolitique et l'incertitude économique restreignent l'accès au capital de croissance. L'évolution des politiques, telles que la réduction du soutien américain, les droits de douane et les retards dans l'octroi des permis, crée des obstacles. Les investisseurs accordent la priorité aux technologies propres commercialement viables.

L'instabilité géopolitique et l'incertitude économique restreignent l'accès au capital de croissance. L'évolution des politiques, telles que la réduction du soutien américain, les droits de douane et les retards dans l'octroi des permis, crée des obstacles. Les investisseurs accordent la priorité aux technologies propres commercialement viables. Énergies renouvelables et sobres en carbone : Le Canada est un chef de file mondial dans le domaine de l'hydroélectricité et se classe parmi les pays qui ont le plus de potentiel pour répondre aux besoins nationaux en électricité grâce à l'énergie éolienne et solaire. Le rapport d'EDC souligne l'avantage concurrentiel du Canada dans l'exportation de technologies et de composants d'énergie propre dans les domaines de l'hydrogène vert, du solaire, de l'éolien, de l'hydroélectricité et du traitement de l'eau, en particulier sur les marchés à forte croissance au-delà de l'Amérique du Nord. Les centres de données devraient accroître la demande d'énergie et les énergies renouvelables peuvent répondre à ce besoin.

Le Canada est un chef de file mondial dans le domaine de l'hydroélectricité et se classe parmi les pays qui ont le plus de potentiel pour répondre aux besoins nationaux en électricité grâce à l'énergie éolienne et solaire. Le rapport d'EDC souligne l'avantage concurrentiel du Canada dans l'exportation de technologies et de composants d'énergie propre dans les domaines de l'hydrogène vert, du solaire, de l'éolien, de l'hydroélectricité et du traitement de l'eau, en particulier sur les marchés à forte croissance au-delà de l'Amérique du Nord. Les centres de données devraient accroître la demande d'énergie et les énergies renouvelables peuvent répondre à ce besoin. Véhicules électriques : Les véhicules électriques sont la solution la plus efficace pour décarboner le secteur des transports. Le Canada dispose d'un avantage stratégique avec d'abondantes réserves de minéraux critiques (lithium, cobalt, nickel et graphite) essentiels à la fabrication de batteries pour véhicules électriques. Vu l'adoption croissante des véhicules électriques dans le monde, la demande de ces minéraux et de chaînes d'approvisionnement stables continue d'augmenter, ce qui renforce le rôle du Canada dans l'écosystème du transport propre.

Les véhicules électriques sont la solution la plus efficace pour décarboner le secteur des transports. Le Canada dispose d'un avantage stratégique avec d'abondantes réserves de minéraux critiques (lithium, cobalt, nickel et graphite) essentiels à la fabrication de batteries pour véhicules électriques. Vu l'adoption croissante des véhicules électriques dans le monde, la demande de ces minéraux et de chaînes d'approvisionnement stables continue d'augmenter, ce qui renforce le rôle du Canada dans l'écosystème du transport propre. Technologies d'électrification : L'électrification est au cœur du parcours du Canada vers la carboneutralité, offrant une voie directe vers la décarbonation des transports, des bâtiments et des processus industriels. La capacité du Canada à développer les énergies renouvelables, à gérer la charge et l'intermittence du réseau et à innover en matière de stockage de l'énergie et d'efficacité énergétique renforce son leadership dans l'élaboration des futures infrastructures électriques.

Pour en savoir plus, visitez EDC.ca.

