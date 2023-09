Rapport d'analyse 2020-2022 concernant la vente de produits d'assurance par des concessionnaires

MONTRÉAL, le 11 sept. 2023 /CNW/ - L'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité ») publie aujourd'hui son Rapport d'analyse des divulgations 2020-2022 des assureurs portant sur l'offre de produits d'assurance par l'entremise de concessionnaires d'automobiles, de véhicules récréatifs et de véhicules de loisirs au Québec.

Ce rapport illustre notamment que le marché des assurances a peu évolué au cours de la période visée et que les mêmes enjeux identifiés depuis plusieurs années persistent.

En plus d'exposer l'état de la situation de l'offre de produits d'assurance, ce rapport brosse aussi un portrait des actions et des interventions menées par l'Autorité dans ce marché.

Le Rapport d'analyse des divulgations s'inscrit dans la continuité du Rapport d'analyse des divulgations de 2019 ainsi que du Rapport d'analyse des divulgations de 2016-2018. Il est basé sur les divulgations annuelles des assureurs transmises à l'Autorité relativement aux produits offerts par le biais du régime de la distribution sans représentant.

L'Autorité des marchés financiers est l'organisme de réglementation et d'encadrement du secteur financier du Québec.

INFORMATION :

Journalistes seulement :

Sylvain Théberge : 514 940-2176

Centre d'information :

Québec : 418 525-0337

Montréal : 514 395-0337

Autres régions : 1 877 525-0337

Site Web : www.lautorite.qc.ca

Twitter : @lautorite

LinkedIn : Autorité des marchés financiers (Québec)

SOURCE Autorité des marchés financiers