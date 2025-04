Rapport d'activités 2024 du Comité consultatif d'urbanisme - Plus de 700 nouvelles unités d'habitation dans des projets visant des certifications LEED OR

SAINT-LAURENT, QC, le 8 avril 2025 /CNW/ - Lors de la séance du conseil de Saint-Laurent tenue le mardi 1er avril dernier, le Comité consultatif d'urbanisme (CCU) a déposé son rapport d'activités pour 2024. La conseillère d'arrondissement pour le district de Norman-McLaren, Annie Gagnier, qui en était la présidente l'an dernier, a fait la lecture des faits saillants.

Parmi les projets phares du rapport d’activités 2024 du CCU visant une certification LEED OR, le Quorum Bourdon offrira 110 nouvelles unités. (Groupe CNW/Arrondissement de Saint-Laurent (Ville de Montréal))

Faits saillants

Au total, 113 sujets ont été portés à l'ordre du jour des 11 séances publiques tenues en 2024. On retrouvait 19 nouveaux projets, dont neuf projets d'habitations multifamiliales et six d'habitations unifamiliales, trois habitations multiplex et un centre de la petite enfance. Encore une fois, les éléments de paysagement ont dépassé les minimums requis par la réglementation d'urbanisme pour ces critères :

16,3 % plus d'espaces verts au total pour 12 des projets avec 53 393 m² comparativement au minimum de 44 644 m².

18,6 % plus d'arbres pour tous les projets réunis avec 548 comparativement au minimum de 446.

10 % plus de superficies d'ombrage pour la canopée de stationnement totale de trois projets avec 1100 m 2 pour un minimum de 991 m 2.

Aussi, six projets proposaient des toitures végétalisées pour une superficie totale de 2310 m².

Du côté du volet résidentiel , le comité a recommandé favorablement la construction de 994 nouvelles unités d'habitation multifamiliales. De ce nombre, 727 unités font partie de projets visant des certifications LEED OR.

Parmi les projets d'envergure se trouve celui de l'ancienne usine Amira, situé au 5335 et 5355, boulevard Henri-Bourassa. Visant des certifications LEED OR et BCZ pour la Performance - carboneutralité, il prévoit la construction de deux habitations de 10 étages totalisant 522 unités et l'aménagement d'une toiture verte et d'un stationnement souterrain de trois étages.

Les deux autres projets visant des certifications LEED OR sont les suivants :

Le Quorum Bourdon , situé au 1910, 1920 et 1940, rue Bourdon, avec 110 unités

, situé au 1910, 1940, rue Bourdon, avec 110 unités Le Ward, situé au 2200, rue Ward, avec 95 unités

D'autres grands projets viseront des certifications LEED Argent, alors que le projet MIDTOWN, avec 124 unités au 180, boulevard Marcel-Laurin, visera une certification LEED Aménagement de quartier. De plus, Saint-Laurent a accueilli six nouvelles maisons unifamiliales, dont quatre ont nécessité la démolition d'un bâtiment existant.

Pour le volet commercial , un bâtiment a été soumis au Comité consultatif d'urbanisme pour des modifications extérieures.

Aussi, le comité a émis des avis favorables concernant une demande d'usage conditionnel pour des espaces de bureaux et un Projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble (PPCMOI) à vocation de service.

Dans le volet industriel , le comité a approuvé trois projets d'agrandissement et plusieurs projets de modifications extérieures. Pour les agrandissements, il s'agit de l'ajout de :

5252 m 2 au 6100, chemin de la Côte-de-Liesse;

au 6100, chemin de la Côte-de-Liesse; 2100 m 2 au 5637, rue Kieran;

au 5637, rue Kieran; 1255 m 2 au 8205, route Transcanadienne.

Un autre chantier situé au 10000, boulevard Cavendish prévoit l'installation d'un mur solaire avec l'objectif de réduire de 35 % la consommation de gaz naturel.

Enfin, le volet institutionnel comprenait plusieurs projets notables, dont :

la construction d'un nouveau centre de la petite enfance sur la propriété du cégep Vanier ;

; le réaménagement de la cour arrière de l'école Édouard-Laurin;

et la relocalisation de l'aile B du cégep de Saint-Laurent dans l'ancien bâtiment de l'Office national du film du Canada .

Composition du comité

Durant l'année 2024, le CCU était composé des membres suivants :

Madame Annie Gagnier , conseillère d'arrondissement et présidente du comité

, conseillère d'arrondissement et présidente du comité Madame Vana Nazarian , conseillère de la Ville et vice-présidente du comité

, conseillère de la Ville et vice-présidente du comité Madame Suzane Lasnier , citoyenne

, citoyenne Monsieur Andreas Dimakopoulos , citoyen

, citoyen Madame Mireille Shebib-Aubé, citoyenne

Madame Rita Ghoche , citoyenne

Monsieur Antoine Saint-Laurent, chef de la Division de l'urbanisme, a assuré la fonction de secrétaire du Comité consultatif d'urbanisme. Il a été soutenu par d'autres membres de la division : madame Kenza Diboune, cheffe d'équipe, madame Snejana Stratieva, agente technique en urbanisme, monsieur Yves Dandurand, agent de recherche, et madame Catherine Caya, architecte de paysage.

