Rapport d'activités 2022-2023 du Comité de surveillance des activités de l'UPAC - Les développements du corps de police spécialisé salués par le Comité

MONTRÉAL, le 25 oct. 2023 /CNW/ - Le Commissaire à la lutte contre la corruption (Commissaire) prend acte du cinquième Rapport d'activité du Comité de surveillance des activités de l'UPAC (Comité) qui a été déposé à l'Assemblée nationale aujourd'hui par sa Présidente.

Le Comité souligne que « Depuis 2018, l'institution du Commissaire à la lutte contre la corruption et son corps de police ont été métamorphosés en profondeur et constituent désormais des réalités organisationnelles et policières nouvelles et qu'il ne faut pas confondre avec ce qui existait avant l'année 2018. C'est un développement, un accomplissement même, très important pour le Québec ». Le Comité indique également dans son rapport que la plus fondamentale de ses recommandations est réalisée, soit celle concernant la « constitution complète du corps de police spécialisé dans la lutte contre la corruption ».

Le commissaire à la lutte contre la corruption, Frédérick Gaudreau, accueille favorablement les constats figurant au rapport et souligne que toute mesure proposée par le Comité permettant à l'UPAC d'améliorer sa performance sera analysée.

« Au fil des années, nous avons collaboré avec le Comité qui a formulé plusieurs recommandations, dont la majorité est mise en œuvre ou en voie de l'être. Je tiens à remercier le Comité pour son apport à l'organisation », a déclaré le commissaire Gaudreau.

Le Commissaire à la lutte contre la corruption est un corps de police spécialisé dont la mission est d'assurer, pour l'État, la coordination des actions de prévention et de lutte contre la corruption dans le secteur public. Pour ce faire, il dirige et coordonne les équipes d'enquête et de vérification désignées par le gouvernement qui forment l'Unité permanente anticorruption.

