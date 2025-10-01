Rapport d'activité 2024-2025 de Lobbyisme Québec - Des actions structurantes et des défis persistants

QUÉBEC, le 1er oct. 2025 /CNW/ - Le commissaire au lobbyisme, Me Jean-François Routhier, rend public le rapport d'activité 2024-2025 de Lobbyisme Québec intitulé La transparence : on y voit, on y veille, déposé aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Bien qu'il dresse un bilan fort positif des réalisations accomplies, certaines données montrent l'urgence de se donner les moyens pour assurer pleinement la transparence des communications d'influence au Québec.

La transparence, une priorité pour toutes les parties prenantes?

En 2024-2025, seuls 37 signalements ont été reçus pour de potentiels manquements à la Loi. De ce nombre, 18 ont été effectués par des titulaires de charges publiques. Aussi, seulement 11 demandes d'inscription au registre des lobbyistes ont été formulées à des lobbyistes par des titulaires de charges publiques par l'entremise d'une lettre de demande de déclaration de mandat dont Lobbyisme Québec obtient copie. Ces chiffres sont particulièrement préoccupants, considérant que la Loi s'applique à plus de 1 500 municipalités et organismes municipaux et supramunicipaux, ainsi qu'à plus de 350 ministères et organismes au Québec.

Ce faible engagement soulève des questions cruciales sur l'importance accordée au droit à l'information des citoyens en matière de lobbyisme, sur la nécessité de générer au Québec une réelle culture de la transparence, ainsi que sur l'efficacité du régime actuel. Ces résultats mettent une fois de plus en évidence la nécessité urgente d'actualiser la Loi sur la transparence et l'éthique en matière de lobbyisme, vieille de plus de 20 ans.

« La transparence du lobbyisme n'est possible que si tous les acteurs concernés par ces communications d'influence s'engagent à respecter et à faire respecter les règles en vigueur. Mais au-delà de cela, il est aussi crucial d'actualiser ces règles afin qu'elles soient adaptées à la réalité du lobbyisme d'aujourd'hui et que les citoyens puissent accéder aux communications d'influence susceptibles d'affecter leur vie. La transparence agit bien souvent comme premier rempart contre les risques de dérive en matière d'intégrité publique. Il faut en prendre soin et agir maintenant pour la préserver et la renforcer. », affirme le commissaire.

Une mobilisation sans précédent

En 2024-2025, Lobbyisme Québec a déployé des efforts soutenus pour mettre en œuvre le droit du public d'être informé des communications d'influence faites auprès des institutions parlementaires, gouvernementales et municipales ainsi que pour assurer le sain exercice des activités de lobbyisme.

Faits saillants

3 237 demandes de renseignements et d'assistance-conseil traitées par notre équipe;

2 458 personnes rencontrées dans le cadre de 67 formations offertes;

61 480 nouveaux utilisateurs de Carrefour Lobby Québec;

11 606 mandats de lobbyisme publiés et 6 752 lobbyistes actifs;

4 664 activités de validation, de conformité et de surveillance;

45 dossiers de vérification et d'enquête fermés, dont trois ont été transmis au Directeur des poursuites criminelles et pénales pour l'imposition de sanctions pénales, et un dossier ayant mené à l'imposition de mesures disciplinaires.

Pour prendre connaissance de l'ensemble des résultats, consultez le rapport d'activité 2024-2025.

Notre mission

Lobbyisme Québec a pour mission de rendre transparentes les activités de lobbyisme exercées auprès des titulaires de charges publiques et d'assurer leur sain exercice en vertu de la Loi sur la transparence et l'éthique en matière de lobbyisme et du Code de déontologie des lobbyistes. En faisant la promotion de la transparence et en soutenant le droit à l'information du public, l'institution contribue au renforcement de la confiance des citoyens envers les institutions publiques et les personnes qui les dirigent.

Les activités de l'institution sont placées sous l'autorité du commissaire au lobbyisme du Québec, personne désignée par l'Assemblée nationale.

