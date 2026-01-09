AVIS PUBLIC - Consultation sur les modalités entourant les déclarations à Carrefour Lobby Québec

QUÉBEC, le 9 janv. 2026 /CNW/ - Le commissaire au lobbyisme du Québec, Me Jean-François Routhier, informe les citoyens de la publication des modifications qu'il propose à certaines modalités existantes du registre des lobbyistes, Carrefour Lobby Québec.

Ces modifications visent à simplifier la présentation des informations requises lors d'une déclaration, notamment lors de leur publication. Il s'agit essentiellement de la répartition de l'information de la déclaration d'un lobbyiste dans trois fiches distinctes, plutôt que dans les mandats uniquement. Ces modifications tiennent aussi compte de certaines fonctionnalités d'intelligence artificielle pouvant être rendues disponibles éventuellement dans le registre.

Lobbyisme Québec invite toute personne intéressée à formuler des commentaires au regard des modifications proposées, à le faire à compter d'aujourd'hui et ce, jusqu'au 23 février 2026 en remplissant le formulaire prévu à cet effet.

Pour lire le projet de modalités et formuler des commentaires

Seuls les commentaires inscrits dans le formulaire et respectant le délai prescrit seront pris en considération.

Traitement des commentaires par le commissaire

Cette consultation publique a lieu en vertu de l'art. 66.1 de la Loi sur la transparence et l'éthique en matière de lobbyisme. Tous les commentaires feront l'objet d'une analyse du commissaire qui publiera ensuite à la Gazette officielle du Québec les modalités finales qu'il déterminera. Ces modalités entreront en vigueur le 15e jour suivant leur publication à la Gazette.

En vertu de l'engagement qu'a pris le commissaire dans sa procédure de publication des modalités, les commentaires recueillis seront rendus publics dans son site Web. Certains commentaires pourraient ne pas être publiés :

si la personne les ayant formulés refuse leur publication;

s'ils sont jugés sans lien direct avec le projet de modalités;

s'ils s'avèrent irrespectueux et contraires à la Politique éditoriale et nétiquette de Lobbyisme Québec.

Notre mission

Lobbyisme Québec a pour mission de rendre transparentes les activités de lobbyisme exercées auprès des titulaires de charges publiques et d'assurer leur sain exercice en vertu de la Loi sur la transparence et l'éthique en matière de lobbyisme et du Code de déontologie des lobbyistes. En faisant la promotion de la transparence et en soutenant le droit à l'information du public, l'institution contribue au renforcement de la confiance des citoyens envers les institutions publiques et les personnes qui les dirigent.

Les activités de l'institution sont placées sous l'autorité du commissaire au lobbyisme du Québec, personne désignée par l'Assemblée nationale.

