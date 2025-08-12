80 % des répondants conviennent que la culture est essentielle à la gouvernance, mais la propriété est rarement définie.

LOS ANGELES, 12 août 2025 /CNW/ -- AuditBoard , la plateforme mondiale de gestion du risque connecté, alimentée par l'IA, qui transforme la gestion de la vérification, du risque et de la conformité, a annoncé aujourd'hui les résultats paradoxaux d'un récent sondage : alors que la quasi-totalité des professionnels de la gouvernance, de la gestion des risques et de la conformité (GRC) reconnaissent l'importance de la culture organisationnelle, celle-ci demeure pratiquement non gérée. Bien que la culture soit le prisme par lequel chaque risque, chaque décision et chaque comportement est exprimé, les données ont révélé que la culture organisationnelle est profondément sous-gérée. Elle est valorisée, mais n'est pas entièrement opérationnalisée, elle est reconnue, mais n'est pas détenue, elle est mesurée de façon réactive et traitée de manière cloisonnée plutôt que systémique.

AuditBoard, en partenariat avec Panterra Research, a interrogé plus de 400 professionnels de la GRC aux États-Unis, au Canada, en Allemagne et au Royaume-Uni pour son rapport intitulé 2025 organizational culture and ethics report:Tackle culture risks in the GRC Ecosystem . Voici quelques-unes des principales conclusions :

Personne n'est responsable des risques liés à la culture... ce qui crée plus de risques . Bien que tout le monde valorise la culture, aucune fonction n'est responsable à elle seule de la gestion des risques liés à la culture. 80 % des répondants conviennent que la culture organisationnelle est essentielle à la gouvernance. Mais lorsqu'ils doivent indiquer dans quelle mesure cette culture organisationnelle est bien intégrée à la gestion des risques d'entreprise, à la planification de la vérification ou à la stratégie de conformité, la plupart ont indiqué que cette intégration était faible à modérée. La culture demeure un projet spécial, plutôt qu'une catégorie de risque de base, ce qui crée des lacunes, des angles morts et des occasions manquées d'action coordonnée.

. Bien que tout le monde valorise la culture, aucune fonction n'est responsable à elle seule de la gestion des risques liés à la culture. La culture demeure un projet spécial, plutôt qu'une catégorie de risque de base, ce qui crée des lacunes, des angles morts et des occasions manquées d'action coordonnée. La santé de la culture organisationnelle est mesurée de façon réactive. Malgré la visibilité accrue de la culture, la plupart des organisations continuent de se fier à des indicateurs réactifs et tardifs comme les rapports d'incident ou les sondages auprès des employés. Ces sources sont utiles pour repérer les situations problématiques avec survenue d'incident, mais ne permettent pas l'établissement de prévisions. Moins de la moitié des organisations ont déclaré utiliser n'importe quelle forme d'indicateurs comportementaux en temps réel, et peu d'entre elles disposaient d'outils pour soutenir une analyse culturelle prédictive ou prospective. Sans ces capacités, les risques émergents passent souvent inaperçus, et la dérive culturelle n'est remarquée qu'après qu'elle mène à des échecs de performance, de conduite ou de réputation.

Malgré la visibilité accrue de la culture, la plupart des organisations continuent de se fier à des indicateurs réactifs et tardifs comme les rapports d'incident ou les sondages auprès des employés. Ces sources sont utiles pour repérer les situations problématiques avec survenue d'incident, mais ne permettent pas l'établissement de prévisions. Sans ces capacités, les risques émergents passent souvent inaperçus, et la dérive culturelle n'est remarquée qu'après qu'elle mène à des échecs de performance, de conduite ou de réputation. Les outils et infrastructures permettant de gérer les risques culturels font défaut. Bien qu'elles reconnaissent l'importance de la culture, la plupart des organisations ne disposent pas des outils, des cadres applicatifs et des plateformes intégrées nécessaires pour évaluer, surveiller et gérer efficacement les risques liés à la culture. 37 % des répondants ont déclaré que les limites de la technologie ou du tableau de bord étaient l'un des plus grands obstacles auxquels leur équipe devait faire face lors de son utilisation des indicateurs comportementaux pour gérer les risques. Cette absence d'infrastructure laisse de grands angles morts et limite la capacité d'agir en fonction des connaissances culturelles.

« Lorsque les organisations traitent la culture comme une marchandise prête à l'emploi, cette dernière demeure vulnérable aux risques latents, aux réponses lentes et à la perte de confiance », a déclaré Richard Chambers, conseiller principal en matière de gestion des risques et vérifications chez AuditBoard. « En revanche, lorsque la culture est intégrée à la stratégie de GRC grâce à des connaissances comportementales, à une responsabilisation partagée et à une infrastructure proactive, elle génère une valeur stratégique qui favorise la résilience et l'intégrité. »

« Dans les fonctions de gouvernance, de gestion des risques et de conformité, on reconnaît de plus en plus que la culture est importante, mais qu'il existe une incertitude profonde quant à ce qu'elle signifie et à qui elle appartient. « Cette fragmentation n'est plus durable », a déclaré Sandro Boeri, défenseur de la culture et responsable de la vérification interne. « Pour aller de l'avant, nous devons démanteler les silos et établir un langage commun axé sur le risque comportemental, quelque chose de plus concret et vérifiable que la notion abstraite de culture. Ce changement exige un perfectionnement des compétences, une collaboration interfonctionnelle et une utilisation intelligente de la technologie. »

