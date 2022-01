Rapport annuel sur les FNB de Placements Mackenzie : Une année record pour les FNB, stimulée par l'intérêt des Canadiens pour l'investissement durable, les cryptomonnaies et la protection contre l'inflation

En 2021, les Canadiens ont investi un montant record de 53 milliards $ dans des FNB cotés

au pays; la croissance devrait se poursuivre en 2022 et au-delà

TORONTO, le 12 janv. 2022 /CNW/ - Placements Mackenzie (« Mackenzie ») a publié aujourd'hui son Rapport de fin d'année 2021 sur les FNB de Placements Mackenzie. Le rapport se penche sur la croissance du secteur des fonds négociés en bourse (« FNB ») au Canada en 2021 et analyse les tendances qui influeront sur ce secteur en 2022 dans un contexte économique qui est toujours en phase d'adaptation aux effets de la pandémie mondiale de COVID-19.

Le rapport révèle qu'en 2021, les FNB ont tiré parti des conditions incertaines sur les marchés et des gains solides du marché, les Canadiens ayant investi le montant record de 53 milliards $ dans ce segment. Le marché canadien a également connu une année record, le nombre de FNB cotés au Canada passant de 1 010 à la fin de 2020 à 1 177.

« De plus en plus, les Canadiens considèrent que les FNB sont une excellente façon de rehausser leur portefeuille de placement, » a déclaré Michael Cook, chef des FNB chez Placements Mackenzie. « Au vu du nombre croissant de produits FNB spécialisés, lesquels offrent un exposition efficiente à des catégories telles les cryptomonnaies et l'investissement durable, les FNB s'avèrent une façon à la fois économique et polyvalente de créer un portefeuille qui répond aux besoins particuliers des investisseurs. »

Le rapport identifie par ailleurs les tendances clés qui se sont profilées en 2021 et continueront à façonner l'industrie au cours de l'année, et notamment :

Accent mis sur l'investissement durable : En 2021, des flux record de 309 milliards $ ont été dirigés dans des FNB d'investissement durable à l'échelle mondiale, la pandémie mondiale ayant contribué à braquer l'attention sur les questions environnementales, sociales et de gouvernance. Au Canada, cette tendance s'est traduite par une hausse importante de l'actif sous gestion dans les FNB d'investissement durable cotés au Canada. À mesure que la tendance vers la gestion active de FNB d'investissement durable s'intensifie, les investisseurs peuvent s'attendre à ce que bon nombre d'émissions de FNB ciblent des enjeux environnementaux.

Le rapport révèle également que la croissance du secteur canadien des FNB devrait se poursuivre en 2022 et au-delà alors que les investisseurs canadiens, et particulièrement des groupes clés comme les milléniaux, les femmes et les conseillers financiers, complètent leurs placements de base par des FNB plus spécialisés et thématiques.

« La dynamique de l'industrie canadienne des FNB d'une année à l'autre a été impressionnante. L'offre de produits continue d'augmenter avec des FNB de base et satellites qui appuient pratiquement toutes les stratégies de placement, » observe M. Cooke. « En 2022, les investisseurs continueront probablement à intégrer les FNB à leurs portefeuilles à un rythme record grâce à leur prédominance croissante et à leur capacité à procurer des expositions ciblées et des efficiences de coûts. »

Pour lire le rapport dans son intégralité, veuillez consulter le site placementsmackenzie.com.

