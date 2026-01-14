MONTRÉAL, le 14 janv. 2026 /CNW/ - Tandis que les plaintes dans l'industrie canadienne des télécommunications grimpent de 17 %, le groupe Vidéotron, qui réunit les marques Vidéotron, Freedom Mobile, Fizz et VMedia, maintient le cap sur la satisfaction client, selon le rapport annuel 2025 de la Commission des plaintes relatives aux services de télécom-télévision (CPRST) publié aujourd'hui.

À sa première présence dans le rapport de la CPRST comme fournisseur national, le groupe Vidéotron se distingue par la stabilité de ses indicateurs malgré une forte croissance de ses abonnés, alors que les autres grands fournisseurs affichent des hausses significatives. La marque Vidéotron confirme par ailleurs son leadership avec une quatrième baisse annuelle consécutive des plaintes à son endroit (-6,6 %).

« Ces résultats sont la preuve qu'à titre de quatrième grand joueur des télécommunications au Canada, notre groupe continue de se distinguer par son approche fondée sur la transparence et le respect de notre clientèle. Dans un contexte de forte croissance et d'expansion, maintenir un niveau de satisfaction élevé et des relations durables avec nos clients constitue une grande fierté pour l'ensemble de nos équipes », a déclaré Pierre Karl Péladeau, président et chef de la direction de Québecor.

Le rapport de la CPRST vient corroborer d'autres données récentes sur la satisfaction client. Par exemple, en décembre dernier, l'Office de la protection du consommateur (OPC) publiait son palmarès des plaintes reçues en 2025, et Vidéotron brillait par son absence de ce classement contrairement à ses principaux concurrents qui y occupaient une place importante.

Le rapport annuel de la CPRST peut être consulté ici.

À propos de Vidéotron

Vidéotron filiale à part entière de Québecor Média inc., est une société intégrée de communications œuvrant dans les domaines de la télédistribution, du divertissement, des services d'accès Internet, de la téléphonie filaire et de la téléphonie mobile. Vidéotron est le quatrième fournisseur de services sans-fil solide et hautement concurrentiel au Canada avec, au 30 septembre 2025, 4 328 100 lignes du service de téléphonie mobile. Vidéotron est également un chef de file en nouvelles technologies, grâce notamment à Helix, sa plateforme de divertissement et de gestion du domicile. Au 30 septembre 2025, Vidéotron comptait 1 259 300 clients à son service de télédistribution, 1 736 400 clients abonnés à ses services Internet et 562 100 à son service de téléphonie filaire. Finalement, Vidéotron a remporté le très convoité titre d'entreprise de télécommunications la plus admirée des Québécois pour une 19e fois depuis 2006, selon l'étude Réputation 2025 de Léger.

