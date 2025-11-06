Rapport annuel de gestion 2024-2025 du Commissaire à la lutte contre la corruption : d'excellents résultats pour l'UPAC

QUÉBEC, le 6 nov. 2025 /CNW/ - Le commissaire à la lutte contre la corruption, M. Vincent Richer, rend compte aujourd'hui du Rapport annuel de gestion 2024-2025 du Commissaire à la lutte contre la corruption (CLCC), comprenant le Rapport d'activité de l'Unité permanente anticorruption (UPAC).

« Les citoyens et le personnel des organismes publics nous font confiance et font appel à nous lorsqu'ils constatent des situations irrégulières. Nos principaux enjeux demeurent l'accès rapide aux éléments de preuve et leur traitement, ce qui est le propre des enquêtes de nature économique », a déclaré le commissaire Richer.

Dénonciation

La Centrale de dénonciation des actes répréhensibles a enregistré 575 dénonciations en 2024-2025, une hausse de 28 % par rapport à l'exercice financier précédent. Fait à noter, près du quart des dénonciations proviennent du secteur public. Les personnes qui communiquent avec nous continuent de bénéficier du traitement rapide de leur dénonciation, soit en cinq jours calendaires, en moyenne.

Prévention

Nos activités de prévention et de gestion des risques en matière de corruption ont permis de rejoindre plus de 4 000 personnes provenant principalement d'organisations publiques.

L'offre de service en prévention a été bonifiée, notamment par l'ajout de séances de sensibilisation visant les hauts gestionnaires des ministères et organismes, de même que par la diffusion d'une nouvelle série de capsules de formation en ligne visant un plus large public.

Vérification

En 2024-2025, le CLCC a produit 2 315 rapports à l'intention de l'Autorité des marchés publics afin d'assurer la probité des entreprises et des dirigeants qui désirent transiger avec l'État, et ce, dans un délai moyen de 7 jours calendaires.

Du côté de l'Unité autonome de vérification de la Commission de la construction du Québec, plus de 62 000 heures de travail non déclarées sur des chantiers de construction ont été réclamées, équivalant à un total de plus de 1,2 M$.

Enquête

Les enquêtes criminelles et pénales, menées par les équipes du CLCC, de la Régie du bâtiment du Québec et de Revenu Québec, ont permis le dépôt d'accusations contre 134 individus et personnes morales, la condamnation de 138 accusés et l'imposition de plus de 760 000 $ en amendes.

« Je remercie tous les employés de l'UPAC qui, grâce à leur engagement et à leur travail rigoureux, contribuent chaque jour à la lutte contre la corruption au Québec », a conclu le commissaire.

Le CLCC est un corps de police spécialisé dont la mission est d'assurer, pour l'État, la coordination des actions de prévention et de lutte contre la corruption dans le secteur public. Pour ce faire, il dirige et coordonne les équipes d'enquête et de vérification désignées par le gouvernement qui forment l'Unité permanente anticorruption (UPAC).

Pour consulter le Rapport annuel de gestion 2024-2025 : https://upac.gouv.qc.ca/decouvrir-upac/documentation

