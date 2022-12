Rapport annuel de gestion 2021-2022 : Les indicateurs de performance de l'UPAC en hausse

QUÉBEC, le 20 déc. 2022 /CNW Telbec/ - Le commissaire à la lutte contre la corruption, M. Frédérick Gaudreau, présente aujourd'hui les faits saillants du Rapport annuel de gestion 2021-2022 du Commissaire à la lutte contre la corruption, incluant le Rapport d'activité de l'Unité permanente anticorruption (UPAC).

« Nous enregistrons cette année une progression dans nos principaux indicateurs de performance, que ce soit en prévention, en vérification ou en enquête. Mon équipe et moi-même sommes fiers de la progression de notre organisation qui continue son développement », souligne le commissaire Gaudreau.

Cette année, l'UPAC a enregistré une hausse de 139 % du nombre de dénonciations reçues. Malgré cela, le délai de traitement des dénonciations est passé de 62 jours en 2020-2021 à 10 jours en 2021-2022.

L'équipe de prévention de la corruption a rencontré 2 408 personnes travaillant dans le secteur public ou privé dans le cadre d'activités de sensibilisation en matière de corruption, une hausse plus du double comparativement à l'exercice financier précédent. Plusieurs secteurs ont bénéficié des séances de prévention, notamment le réseau de la santé, le réseau de l'éducation, différents ministères et organismes et le milieu municipal.

Pour une deuxième année consécutive, le commissaire associé aux vérifications a transmis un nombre record d'avis, positifs et négatifs, à l'Autorité des marchés publics concernant les entreprises voulant contracter avec l'État. En 2021-2022, 2 281 avis ont été communiqués à l'Autorité.

En enquête, 28 personnes ont été accusées et 23 ont été condamnées au terme des enquêtes criminelles et pénales de l'UPAC, des hausses respectives de 65 % et 53 % comparativement à l'exercice précédent.

Le Commissaire à la lutte contre la corruption est un corps de police spécialisé dont la mission est d'assurer, pour l'État, la coordination des actions de prévention et de lutte contre la corruption dans le secteur public. Pour ce faire, il dirige et coordonne les équipes d'enquête et de vérification désignées par le gouvernement qui forment l'Unité permanente anticorruption.

Rapport annuel de gestion 2021-2022, incluant le Rapport d'activités de l'UPAC

