EXO TIENDRA SA SÉANCE PUBLIQUE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION À SAINTE-JULIE LE 11 JUIN

MONTRÉAL, le 13 mai 2026 /CNW/ - En conformité avec sa loi constitutive, exo va tenir la séance publique annuelle de son conseil d'administration le 11 juin prochain, de 18h 00 à 20h 00, à Sainte-Julie. L'événement se déroulera à l'hôtel de ville situé au 1580, chemin du Fer-à-Cheval et il sera également possible de suivre la séance via la webdiffusion. Une période de questions du public suivra les présentations des différents intervenants.

Cette séance sera l'occasion de présenter au public les principaux faits saillants du Rapport annuel 2025 d'exo. Nos experts seront également sur place afin de répondre à vos questions dans le cadre de kiosques dédiés à nos différents services.

« C'est avec plaisir que nous convions le public à cette séance du conseil d'administration d'exo. Ce sera l'occasion pour nous de vous présenter le travail de nos différents comités, qui a mené entre autres au dépôt d'un plan rigoureux d'optimisation des dépenses. Nous avons toutefois de nombreuses réalisations à souligner, grâce au travail de nos équipes. Je tiens d'ailleurs à saluer leur engagement constant envers notre clientèle et notre mission », a déclaré Pierre Fortin, président du conseil d'administration d'exo.

Informations importantes

Lieu : Salle du conseil, hôtel de ville de Sainte-Julie, 1580, chemin du Fer-à-cheval

Salle du conseil, hôtel de ville de Sainte-Julie, 1580, chemin du Fer-à-cheval Date : 11 juin 2026

11 juin 2026 Heure : Ouverture des portes à 17 h 30 - Début de la séance publique à 18 h

Ouverture des portes à 17 h 30 - Début de la séance publique à 18 h Modalité : En présence et en ligne

En présence et en ligne Entrée libre

Posez vos questions en personne ou via notre site web

Les participants sont invités à nous transmettre leurs questions de deux manières différentes :

En les faisant parvenir via le site web d'exo entre le 21 mai et le 4 juin, 12h;

En se présentant à l'accueil, au maximum 15 minutes avant le début de la séance publique.

Veuillez noter qu'aucune question ne sera prise durant la séance. Nous alternerons entre les questions déposées sur place et celles transmises en ligne.

Pour assister à la webdiffusion de la séance publique du conseil d'administration d'exo le 11 juin prochain, vous devez vous inscrire ici.

À propos d'exo

Deuxième société de transport collectif en importance dans la région métropolitaine, exo transporte les usagers des couronnes nord et sud avec efficacité et convivialité. Son territoire couvre près d'une centaine de municipalités et comprend le service de transport adapté. Que ce soit par train, par autobus ou collectivement par automobile, exo est résolument tourné vers le futur pour développer des modes de transport innovants et plus verts.

SOURCE exo

Informations aux médias : Caroline Labelle, Relations médias, Tél. : 514 287-2464, poste 5074, [email protected]