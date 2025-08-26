Rapport annuel 2024 de la vérificatrice générale - La Ville de Montréal prend acte du rapport de la vérificatrice générale et présente sa réponse officielle

MONTRÉAL, le 26 août 2025 /CNW/ - La présidente du comité exécutif de la Ville de Montréal, Émilie Thuillier, accompagnée du directeur général, Benoit Dagenais, a présenté la réaction de la Ville au rapport annuel 2024 de la vérificatrice générale, madame Andrée Cossette. La Ville accueille les rapports de la vérificatrice générale et prend acte des recommandations qui y sont formulées.

« Notre administration prend l'amélioration continue de la gestion de la Ville très au sérieux. On s'y engage depuis notre arrivée au pouvoir et dans le présent mandat, d'importantes avancées ont été réalisées en matière d'efficacité organisationnelle. Ce nouveau rapport nous permettra de continuer sur cette lancée. Je tiens à remercier madame Andrée Cossette et son équipe pour leur travail. Il s'agit d'une contribution essentielle pour nous permettre de continuer d'assurer des processus de gestion rigoureux, responsables et transparents de la Ville de Montréal », a déclaré Émilie Thuillier, présidente du comité exécutif et responsable des infrastructures, des immeubles et du maintien des actifs.

Voici les principaux commentaires de la Ville de Montréal quant à certains rapports d'audit contenus dans le rapport annuel 2024 de la vérificatrice générale.

Gestion des dépenses payées par cartes d'achat corporatives et des frais remboursés aux membres du personnel dans les arrondissements

La Ville de Montréal assure une gestion rigoureuse et conforme des dépenses publiques. Des mécanismes de contrôle et des directives sont en place pour encadrer les dépenses par cartes d'achat et le remboursement des frais au personnel. Notons par ailleurs que la Ville a revu les encadrements concernant leur utilisation au cours des deux dernières années. Des mécanismes de contrôle et des directives ont été bonifiés pour mieux encadrer les dépenses par cartes d'achat et les remboursements. Une révision périodique des directives est désormais prévue pour assurer une gestion optimale.

La Ville poursuivra ainsi son travail pour ajuster et mettre à jour ses encadrements en tenant compte des recommandations de la vérificatrice générale.

Gestion de l'architecture d'entreprise des technologies de l'information

La Ville accueille favorablement les recommandations formulées par la vérificatrice générale. Le rapport conclut que la Ville a mis en place des mécanismes de contrôle adéquats et que des améliorations peuvent être poursuivies pour assurer une saine gestion de l'architecture d'entreprise des technologies de l'information. Dans ce contexte, des mesures structurantes sont en cours d'élaboration, dont l'amélioration des pratiques. Leur mise en œuvre se fera de manière progressive selon le plan d'action établi pour donner suite aux recommandations. Un suivi rigoureux sera assuré.

Efficience de la gestion de l'entretien et du maintien des chaussées avant leur réfection majeure

La Ville prend acte du rapport et élabore présentement un plan d'action afin de mettre en œuvre les recommandations formulées par la vérificatrice générale et ainsi compléter sa stratégie de gestion des actifs de voirie. Le plan d'action sera déposé à la vérificatrice d'ici la fin de l'année 2025. Soulignons toutefois que la Ville n'a pas attendu de faire l'objet d'un audit pour investir et réaliser des travaux importants sur le réseau routier montréalais. Montréal déploie déjà des actions sur le terrain pour l'entretien et le maintien des chaussées. Sur une période de 10 ans, la Ville a réalisé des investissements considérables de plusieurs centaines de millions de dollars pour rattraper le retard dans le maintien et l'entretien du réseau artériel. Une approche renouvelée est d'ailleurs en déploiement depuis quelques années : les travaux souterrains sont pris en compte dans la planification des travaux en surface pour réduire la pression liée aux entraves sur le réseau routier. La Ville s'engage toutefois à mettre en place un plan d'action afin de mieux documenter les interventions des équipes sur le terrain afin d'obtenir une meilleure reddition de compte et de mieux planifier les interventions à venir.

Rémunération des membres de la haute direction

La Ville prend acte du rapport concernant la rémunération de ses hauts fonctionnaires et déposera un plan d'action pour répondre aux recommandations présentées. Par ailleurs, Montréal réaffirme l'importance d'une gestion responsable et transparente de la rémunération des membres de la haute direction et des organismes qu'elle subventionne. Une analyse des ententes actuelles avec les organismes subventionnés sera menée et une reddition de comptes sera exigée, assurant ainsi une surveillance et un encadrement adéquat des conditions de travail. Soulignons toutefois que le rapport de la vérificatrice générale confirme que la Ville de Montréal assure la conformité de ses politiques et pratiques en matière de conditions de travail.

Gestion des équipements de protection individuelle

Le Service de sécurité incendie de Montréal (SIM) prend acte du rapport et est déjà en mouvement depuis l'automne 2024 afin de moderniser la gestion des équipements de protection individuelle (ÉPI). La sécurité des pompières et pompiers est une priorité pour le SIM. Des actions concrètes sont complétées et déjà opérationnelles afin d'assurer un meilleur contrôle des ÉPI, d'accroître l'efficience des opérations et de réduire les risques en santé et sécurité au travail. Le SIM a entamé les démarches pour implanter un système intégré de gestion des équipements qui permettra une traçabilité automatisée, fiable et conforme aux normes, pour tous les équipements utilisés sur le terrain. Par ailleurs, le SIM va de l'avant avec l'acquisition déjà prévue de près de 1 500 nouveaux habits de combats destinés aux pompières et pompiers ainsi que de machines à laver pour en assurer leur entretien.

Suivi des recommandations des années antérieures de la vérificatrice générale

La Ville souligne la grande collaboration et le travail conjoint qui est fait avec le Bureau de la vérificatrice générale. La Ville estime que les recommandations de la vérificatrice générale sont importantes, et c'est pourquoi elle réalise un travail soutenu pour y répondre rapidement. Ce travail conjoint permet d'améliorer le suivi et un plus grand pourcentage de finalisation des plans d'action. Ainsi, la Ville a complété 106 plans d'action en 2024 parmi les 172 en cours. La Ville poursuit ses efforts dans l'application des recommandations de la vérificatrice générale en accordant une importance particulière à l'accélération de l'exécution des plans d'action en retard. Le contrôleur général de la Ville de Montréal et son équipe continuent de soutenir les unités d'affaires dans les arrondissements et services centraux pour s'assurer de la mise en place des recommandations de la vérificatrice générale.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Source : Marikym Gaudreault, Directrice des communications, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif de Montréal, 438 925-0884, [email protected]; Renseignements : Direction des affaires publiques et du protocole, Ville de Montréal, [email protected]