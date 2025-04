Rapport annuel 2024 d'exo : Innover pour mieux servir les communautés des couronnes

MONTRÉAL, le 17 avril 2025 /CNW/ - Exo dévoile aujourd'hui son rapport annuel 2024, une année marquée par l'innovation, la collaboration et la concrétisation de projets structurants au bénéfice de ses usagers. Alors que les besoins en mobilité évoluent rapidement dans les couronnes nord et sud, exo poursuit sa transformation pour proposer des solutions de transport collectif plus flexibles, personnalisées et durables.

Rappelons qu'en fin d'année 2024, les résultats de l'audit de performance des organismes publics de transport collectif ont mis en lumière le modèle d'affaires d'exo, qui est unique au Québec. Dans cet audit, exo se distingue par sa solide performance, confirmant l'efficacité de sa gestion et la pertinence de son modèle d'affaires. De plus, ces résultats reflètent le professionnalisme des équipes et leur engagement à offrir un service de qualité, durable et centré sur les besoins des usagers.

Des projets livrés à temps, des résultats concrets pour la clientèle

En 2024, plusieurs projets majeurs ont été menés à terme avec rigueur, dans les délais et les budgets prévus. Parmi eux :

La réfection majeure de la gare Lucien-L'Allier et le retour des trains 6 mois avant la date initialement prévue.

Le début de la mise en service de 44 nouvelles voitures de train accessibles et à la fine pointe de la technologie ferroviaire et ce, sans modification d'horaires pour les usagers.

L'inauguration du nouveau terminus Châteauguay, dont les travaux de réaménagement ont été complétés plus rapidement et à moindre coût que prévu.

Le déploiement du service de transport à la demande (TAD) à Mont-Saint-Hilaire - Otterburn Park et Boisbriand .

- et . Le déploiement de 70 nouveaux véhicules neufs et accessibles sur le réseau d'exo.

La mise à l'essai du projet pilote de paiement sans contact à bord des autobus dans le secteur Laurentides, en collaboration avec l'Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) et la Société de transport de Laval (STL).

(STL). Le déploiement du projet pilote NaviLens, sur les lignes de train 15 Mascouche et 13 Mont-Saint-Hilaire, aux 10 gares de la ligne 15 Mascouche ainsi qu'aux ligne d'autobus du secteur Vallée du Richelieu .

Ces initiatives illustrent la volonté d'exo d'offrir un service toujours plus centré sur les besoins de sa clientèle, tout en innovant pour faire évoluer le transport collectif.

Une hausse d'achalandage dans tous les services

Avec un total de 24 662 244 déplacements enregistrés en 2024, l'achalandage est en nette hausse par rapport à l'année précédente. Tous les services affichent une croissance:

+15 % pour le train

+12 % pour l'autobus

+16 % pour le transport adapté

+31 % pour le transport à la demande

Cette progression confirme la pertinence des actions posées par exo pour répondre à la demande croissante en matière de mobilité, malgré un contexte budgétaire exigeant.

« L'année 2024 illustre notre capacité à transformer notre réseau avec efficacité et agilité, tout en restant fidèles à notre mission. Portés par l'innovation et la collaboration, nous avons mené chaque projet avec la volonté de faire du transport collectif un choix naturel pour nos usagers. Les bases d'exo sont solides et les résultats du dernier audit de performance en témoignent : notre modèle d'affaires distinctif nous donne les moyens de réussir, pour le plus grand bénéfice de notre clientèle », souligne Josée Bérubé, présidente du conseil d'administration d'exo.

« Chez exo, optimiser nos dépenses ne signifie pas faire moins, mais faire mieux. Nous avons su livrer en 2024 des projets porteurs, dans les délais et les budgets prévus, grâce à une gestion rigoureuse et à l'engagement de nos équipes. Maintien d'une offre adaptée depuis 2021, lancement de projets pilotes de transport à la demande, réduction de la masse salariale, synergies internes accrues : chaque mesure a été pensée pour répondre aux besoins actuels, tout en bâtissant l'avenir. Ce que nous avons accompli en 2024 témoigne de notre capacité à évoluer avec agilité, à innover intelligemment et à préserver ce qui compte le plus : un service de qualité, au service des communautés que nous desservons », a conclu Sylvain Yelle, directeur général d'exo.

Le rapport annuel 2024 est disponible sur le site web d'exo.

À propos d'exo

Deuxième société de transport collectif en importance dans la région métropolitaine, exo transporte les usagers des couronnes nord et sud avec efficacité et convivialité. Son territoire couvre près d'une centaine de municipalités et comprend le service de transport adapté. Que ce soit par train, par autobus ou collectivement par automobile, exo est résolument tourné vers le futur pour développer des modes de transport innovants et plus verts.

