TORONTO, le 23 avril 2024 /CNW/ - TELUS Santé a dévoilé les résultats de son Rapport 2024 sur les tendances et références canadiennes en matière de consommation de médicaments dans le cadre de la 20e Conférence annuelle de TELUS Santé, qui a commencé plus tôt aujourd'hui et qui se poursuivra le 30 avril. Les médicaments contre le diabète ont conservé leur position au premier rang du classement des catégories de médicaments en ce qui concerne les demandes de règlement d'assurance privée. Des pics importants ont également été observés dans les demandes de règlement pour les médicaments contre le trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité (TDAH), en particulier chez les jeunes adultes, tandis que les politiques de transition vers les biosimilaires persistent dans le secteur des médicaments de spécialité, vu que les preneurs de régime cherchent à optimiser leurs régimes.

Le diabète, le TDAH, la dépression, la gestion du poids et la santé des femmes sont cinq catégories à surveiller

« Les régimes privés d'assurance médicaments proposés par les preneurs de régime sont une offre hautement valorisée, non seulement pour attirer et retenir les talents, mais aussi pour accroître la productivité sur le lieu de travail, affirme Martin Bélanger, premier vice-président, Solutions pour les payeurs, TELUS Santé. En contribuant activement au secteur canadien de l'assurance santé et des médicaments d'ordonnance avec des initiatives comme ce rapport, nous souhaitons rester fidèles à notre engagement de favoriser un avenir plus sain en aidant les personnes au Canada à mener une vie plus heureuse et en meilleure santé. »

Santé Canada indique que plus de trois millions de Canadiens, soit 8,9 pour cent de la population, sont atteints de diabète, et que la prévalence a augmenté à un taux de 3,3 pour cent par an. La prévalence croissante du diabète, ainsi que l'élargissement de l'indication dans le traitement de l'insuffisance cardiaque et le potentiel continu de l'utilisation hors indication pour la perte de poids, ont entraîné une hausse de 29,4 pour cent des montants admissibles par demande de règlement pour les médicaments contre le diabète par rapport à 2022, le plaçant en tête de la liste des quatre catégories de médicaments les plus fréquemment remboursées dans le cadre des régimes d'assurance maladie.

Les trois autres catégories de médicaments les plus fréquemment remboursées par les régimes d'assurance maladie sont les suivantes :

Maladies inflammatoires, comme la polyarthrite rhumatoïde

Problèmes dermatologiques

Trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité (TDAH) - Les demandes de règlement liées aux médicaments contre le TDAH sont passées en quatrième position en 2023, en raison d'une sensibilisation accrue vis-à-vis des conséquences que peut avoir ce trouble, en particulier chez les jeunes adultes. Depuis 2008, le nombre de demandes de règlement pour des médicaments contre le TDAH a été multiplié par plus de huit.

Le diabète, le TDAH, la dépression, la gestion du poids et la santé des femmes sont cinq catégories à surveiller dans les années à venir en raison de leur incidence prévue sur les dépenses dans le cadre des régimes d'assurance médicaments ainsi que sur la santé et la productivité des personnes.

« La prévalence croissante du diabète de type 2, ainsi que le fait que près de 6,1 pour cent des adultes canadiens sont atteints de prédiabète, indiquent que les montants admissibles par demande de règlement sont susceptibles d'augmenter dans les années à venir, explique Vicky Lee, pharmacienne et pharmacienne-conseil, TELUS Santé. En outre, la proportion de patients commençant un traitement avec deux associations médicamenteuses a presque doublé au cours des dernières années, ce qui explique les coûts totaux plus élevés. »

La part de marché des médicaments de spécialité du montant admissible total par demande de règlement a atteint un plateau en 2023, ce qui est attribuable aux politiques de transition vers les biosimilaires moins coûteux des secteurs privé et public. La part de marché des médicaments de spécialité du montant admissible total par demande de règlement était de 31,2 pour cent en 2023, en baisse de plus d'un pour cent par rapport à 2021. Les économies réalisées grâce aux politiques de transition vers les biosimilaires sont susceptibles de se poursuivre pendant un certain temps, car de plus en plus de régimes adoptent de telles politiques et de plus en plus de médicaments biologiques de référence ne sont plus protégés par un brevet.

« Les biosimilaires continuent d'offrir aux payeurs privés la possibilité de réaliser des économies substantielles, déclare Caroline Le Pottier, pharmacienne, TELUS Santé. L'Ontario étant la dernière province à avoir adopté une politique de transition vers les biosimilaires, le 31 mars 2023, il est fort probable que le rapport de l'année prochaine fera état d'économies additionnelles pour les payeurs. »

Autres constatations du Rapport 2024 :

Les employés ont réclamé en moyenne 1 262 $ en coûts de médicaments admissibles aux régimes d'assurance médicaments privés : L'Ouest du Canada déclare un montant admissible annuel de 905 $, ce qui représente une baisse de 69,1 pour cent par rapport à la moyenne régionale la plus élevée (1 530 $) observée dans les provinces de l'Atlantique. Le montant est moins élevé dans l'Ouest en raison des régimes d'assurance médicaments provinciaux et des régimes universels d'assurance médicaments en Colombie-Britannique, au Manitoba et en Saskatchewan , qui deviennent le principal payeur une fois que la franchise est payée. Les provinces de l'Atlantique affichent systématiquement des montants admissibles annuels plus élevés qu'ailleurs étant donné la proportion plus élevée d'adhérents ayant besoin de médicaments de spécialité. Au Québec, le montant admissible moyen par demande de règlement est de 71,56 $, soit le plus bas au Canada . Cela s'explique par le fait que les pharmacies fournissent un approvisionnement de 30 jours en médicaments contre les maladies chroniques, par rapport à 60 ou 90 jours dans les autres provinces.

Les médicaments génériques représentent une portion impressionnante de 67,5 pour cent de toutes les prescriptions couvertes par les régimes privés d'assurance médicaments. Bien que les médicaments génériques ne soient pas encore disponibles pour la majorité des prescriptions restantes, il existe un potentiel de croissance dans certaines régions et au sein des régimes qui n'ont pas encore mis en œuvre de politiques de tarification obligatoire des médicaments génériques. Environ 6,6 pour cent des médicaments couverts par les régimes privés d'assurance médicaments sont des médicaments d'origine à fournisseurs multiples pour lesquels des génériques sont disponibles, ce qui pourrait se traduire par une hausse de l'utilisation des médicaments génériques.



Comportant des données remontant jusqu'à 2008, le Rapport sur les tendances en matière de consommation de médicaments de TELUS Santé examine les principales tendances relatives aux coûts et à l'utilisation des régimes d'assurance médicaments privés ainsi qu'à la gestion des régimes d'avantages sociaux dans l'optique d'aider le secteur des prestations assurées à s'adapter à l'évolution constante des choses. L'analyse de l'édition de cette année repose sur les données tirées des dossiers de TELUS Santé de 2023, qui portent sur les 15 millions de demandes de règlement soumises en 2023 par les assurés canadiens.

