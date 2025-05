Rapport 2024-2025 sur la mise en application des lois : l'AMF déploie des innovations technologiques pour lutter contre la criminalité financière

MONTRÉAL, le 27 mai 2025 /CNW/ - L'Autorité des marchés financiers (AMF) publie aujourd'hui son Rapport sur la mise en application des lois pour l'exercice 2024-2025. Le rapport met en lumière les nombreuses initiatives et interventions que l'AMF a menées afin de faire sanctionner les infractions et de mettre en garde les consommateurs québécois à l'égard des pratiques illégales ayant cours dans le secteur financier.

« L'évolution rapide des technologies et leur utilisation principalement dans les médias sociaux pavent la voie à de nouveaux stratagèmes qui sont de plus en plus sophistiqués. Notre capacité de réaction et notre détermination à contrer ces infractions à nos lois et règlements ont produit des résultats probants », a déclaré Yves Ouellet, président-directeur général de l'AMF.

Au cours de la dernière année, l'AMF a consacré des investissements importants à la recherche et au développement, afin que ses équipes disposent d'outils performants qui renforcent ses activités de détection et de lutte contre la criminalité financière.

« Sur ce point, il est important de souligner que les innovations technologiques ne servent pas qu'aux malfaiteurs. Elles nous fournissent également l'occasion de mettre au point des stratégies et des outils novateurs grâce auxquels nous pouvons être plus à l'affût des infractions et des personnes qui les commettent », a ajouté Éric Jacob, directeur général du contrôle des marchés de l'AMF.

Quelques faits saillants du rapport

Plus de 3 millions de dollars d'amendes, de pénalités et de sanctions administratives ont été imposés;

75 personnes et sociétés ont été sanctionnées par les tribunaux pour diverses infractions aux lois administrées par l'AMF;

2 individus ont écopé de peines d'emprisonnement allant de 18 à 42 mois;

70 ordonnances de blocage de fonds et d'interdiction de mener des activités ont été prononcées à l'endroit de 39 individus;

96 dénonciations ont été faites à l'AMF dans le cadre de son programme de dénonciation;

L'AMF a diffusé 249 mises en garde à l'égard de fausses plateformes de négociation, le plus souvent en lien avec des cryptoactifs.

