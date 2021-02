Rappel : La Ville de Montréal reporte les deux versements du compte de taxes en 2021

MONTRÉAL, le 28 févr. 2021 /CNW Telbec/ - À l'aube du 1er mars, qui coïncide habituellement avec la date limite du premier versement des taxes municipales, la Ville de Montréal souhaite rappeler à la population le report de trois mois qui lui est offert cette année. Puisque la pandémie de la COVID-19 continue de bouleverser le quotidien des Montréalaises et des Montréalais et que la deuxième vague a considérablement ralenti la reprise des activités économiques dans la métropole, la Ville de Montréal offre un répit aux propriétaires montréalais. Les propriétaires et entreprises pourront ainsi acquitter leur premier paiement d'ici le 1er juin 2021. Le deuxième versement devra pour sa part être effectué d'ici le 1er septembre 2021.

« L'arrivée des vaccins nous donne espoir en des mois plus heureux à moyen terme. Entre-temps, la situation continue d'être difficile pour plusieurs propriétaires et commerçants montréalais. C'est pourquoi nous sommes heureux de pouvoir leur offrir ce nouveau délai. Ces reports constituent un effort important de la Ville de Montréal, mais ils nous apparaissent nécessaires vu la situation pandémique qui prévaut dans la métropole et la reprise plus lente de notre économie. Cette mesure nous permettra par ailleurs de soutenir nos petits commerçants qui peinent à traverser la crise et à se remettre sur pied en ces temps difficiles », a déclaré la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

« Malgré le début de la vaccination de masse, nous sommes conscients que la pandémie ne se terminera pas du jour au lendemain et que d'autres mois difficiles sont à prévoir. C'est pourquoi j'ai demandé à nos équipes d'offrir ces délais aux propriétaires montréalais. Il s'agit de la chose à faire étant donné les temps difficiles que nous traversons collectivement », a souligné Benoit Dorais, président du comité exécutif.

Rappelons que dans le rapport Du confinement à la relance : pour une métropole résiliente, produit par un groupe d'économistes piloté par Luc Godbout, titulaire de la chaire en fiscalité et en finances publiques de l'Université de Sherbrooke, une des recommandations était justement d'analyser la possibilité de prolonger des assouplissements ou reports de taxes foncières, ce à quoi répond la Ville une fois de plus, aujourd'hui.

