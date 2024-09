MONTRÉAL, le 16 sept. 2024 /CNW/ - Visites de terminaux, de navires et de locomotives, jeux et activités pour petits et grands, accès gratuit à la Tour du Port de Montréal, exposition sur l'industrie maritime… Le 22 septembre de midi à 16 h au Grand Quai du Port de Montréal, la première édition de la Journée portuaire du Port de Montréal propose au public de plonger au cœur de l'univers maritime à travers une programmation à la fois ludique, éducative, gourmande et festive ! Et c'est gratuit !

Découvrir l'univers portuaire

La Journée portuaire du Port de Montréal propose au public de venir à la rencontre de son univers, ses métiers, ses activités et ses projets. Qu'il s'agisse d'initiatives environnementales en cours, d'opérations maritimes et ferroviaires, de gestion des infrastructures, d'activités de manutention des marchandises, de protection du territoire portuaire ou de prévention des incendies, de nombreux kiosques et activités informatifs et interactifs seront déployés pour accueillir les visiteurs et répondre aux questions.

Au passage, le public pourra visiter des navires et une locomotive, apprendre à faire des nœuds marins ou encore découvrir les territoires autochtones situés le long du Saint-Laurent et des Grands Lacs. Dans la Zone famille CN, les petits auront de quoi se divertir grâce aux kiosques de maquillage, jeux géants et structures gonflables. La Zone des joueurs MSC, équipée de jeux comme le Tic Tac Dunk, le Volleypong et le Big Pool, sera l'endroit idéal pour tester ses compétences et se lancer un défi ludique. Le public pourra également prendre la pose au photomaton CSL, profiter de la Zone connexion Logistec pour faire une pause branchée et recharger ses appareils électroniques, ainsi que de la Zone détente Desgagnés, équipée d'un carré de sable japonais, invitant à la relaxation.

Dans le kiosque d'information Port en ville, il sera aussi possible de participer à un concours pour gagner des billets pour une croisière AML, offrant la meilleure façon de découvrir la métropole à partir du fleuve.

Pour compléter la visite, le Centre d'interprétation portuaire et son exposition interactive et ludique À bon port ! sont des étapes tout indiquées pour en apprendre un peu plus en s'amusant.

Offre alimentaire

Dans la Zone gourmande Hapag-Lloyd, plusieurs camions de rue offriront des menus variés incluant cafés, viennoiseries, sandwichs, hot dogs, burgers, frites, grillades et collations. De plus, des limonades et thés glacés présentés par CPKC, des kiosques de pop-corn présentés par Fednav et des machines à barbe à papa présentées par Oceanex Inc. sont aussi au menu pour les petites faims !

Des partenaires sur le terrain

Un port ne peut pas fonctionner sans ses nombreux partenaires des secteurs logistiques et maritimes ! Plusieurs acteurs importants de l'industrie portuaire de Montréal seront également présents pour faire découvrir leur milieu et leurs activités, notamment la Garde côtière canadienne, l'Association des employeurs maritimes (AEM), la Société de développement économique du Saint-Laurent (SODES), Croisières AML, Logistec, Hapag-Lloyd, Oceanex Inc., la Maison des marins, l'Institut maritime du Québec (IMQ), le Comité sectoriel de la main-d'œuvre maritime, QSL.

La Tour du Port de Montréal gratuite

Un cadeau pour toute la famille : la visite de la Tour du Port de Montréal sera gratuite de midi à 16 h. À découvrir : l'observatoire 360 degrés, la cage de verre et l'escalier doré qui y monte, les ballons musicaux, les bornes interactives et, surtout, la plus belle vue sur la ville et le fleuve !

Visites du Port en autobus :

Le grand public sera invité à monter à bord d'un autobus pour une visite guidée des installations du Port de Montréal, incluant un terminal à conteneurs et les terminaux de vrac solide. Une rare occasion de voir de près les activités de manutention de marchandises !

Quatre départs d'autobus sont prévus au cours de la journée :

- À partir du Grand Quai du Port de Montréal : 12 h 15, 12 h 45, 14 h et 14 h 30

Les visites durent environ 1 h 30. Pour s'inscrire, rendez-vous directement aux points de départ identifiés par des affichettes. À noter que les places sont limitées.

Merci à nos commanditaires !

Le Port de Montréal tient à remercier tous ses précieux partenaires du domaine maritime et logistique qui ont contribué à l'événement par leur présence ou leur soutien financier : Hapag-Lloyd, MSC, CN, Logistec, Desgagnés, Fednav, QSL, Canfornav, Oceanex Inc., CPKC et CSL.

Pour se rendre

Grand Quai du Port de Montréal, 200, rue de la Commune Ouest

- Métro : stations Square-Victoria ou Place-d 'Armes

- Autobus : lignes 715, 35, 61 et 75

- Stations de Bixi à proximité

- Stationnement payant sur place (consultez les tarifs ici)

Consultez notre page web ou notre événement Facebook pour en savoir plus.

À propos du Port de Montréal

Exploité par l'Administration portuaire de Montréal (APM), le Port de Montréal est le plus important port à conteneurs dans l'est du Canada et un centre de transbordement diversifié qui traite tous les types de marchandises : conteneurisées et non conteneurisées, vrac liquide et vrac solide. Seul port à conteneurs au Québec, il est un port de destination desservi par les plus grandes lignes maritimes au monde. Il est également une plaque tournante intermodale, dont l'offre de service est unique en Amérique du Nord, qui possède son propre réseau de chemin de fer directement sur les quais, relié aux deux réseaux ferroviaires pancanadiens. L'APM exploite aussi un terminal de croisières et un centre d'interprétation portuaire.

L'APM intègre les volets économique, social et environnemental dans ses démarches d'entreprise. Cet engagement est encadré dans une politique de développement durable, dont les principes directeurs visent l'implication, la coopération et la transparence. L'activité portuaire soutient quelque 590 000 emplois et près de 93,5 milliards d'activités économiques au Canada.

